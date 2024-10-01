日历软件 - 最热门应用 - 法罗群岛

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日历软件旨在帮助用户以简单的视觉格式组织任务、会议和目标，从而简化整个企业的内部活动。它允许创建可以访问、编辑并与整个公司的员工共享的电子议程。该软件可用于为团队安排任务、共享公司范围内的活动以及通知团队成员同事的带薪休假、生日等。 日历软件可以作为独立产品出售，但通常作为较大办公套件的一部分包含在内。当日历软件成为更大套件的一部分时，它可以与其他标准办公工具集成，例如电子邮件、数字名片和视频会议工具。日历软件不同于在线预约安排软件。日历软件主要侧重于以可视化格式组织会议、任务和活动以供内部共享，而在线约会安排工具旨在为外部用户安排约会、处理约会付款以及与客户沟通。买家可能会考虑在一款产品中同时提供日历和在线预约安排功能的解决方案，但这些工具有不同的用途。
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Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款在线商务日历，旨在让所有团队成员保持在同一页面上。您可以立即安排约会、组织活动和预订资源。主要优点和功能包括： 1. 跨时区协作 在与跨时区的同事合作时，您可以将他们的本地时区设置为日历的辅助时区。这将帮助您避免混乱并更好地与地理位置分散的团队进行协调。 2. 智能安排使用我们的智能添加和快速添加功能立即安排活动。智能添加可以使用您输入的短语或在电子邮件中选择短语智能地创建事件，从而节省时间和精力。使用“快速添加”，您可以通过单击日历网格来安排活动。 3. 邀请参与者并授予其访问权限 根据参与者的可用性安排活动。您可以在安排活动时查看参与者的空闲时间和空闲时间...
Teamup
teamup.com
Teamup 是一款在线日历应用程序，可供团体组织人员和资源、安排工作、管理可用性和共享事件。组队
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Planyway
planyway.com
在日历或时间线上直观地管理您的日程安排和计划团队合作的最佳方式。从每日日程安排到团队合作和大型项目，一切都在 Trello 的单个日历上进行管理！
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款个人任务管理器 + 日历桌面应用程序 (win+mac)，可帮助您始终保持井井有条。通过将基础操作速度提高 10 倍，让自己保持井井有条将不再是一种负担，也不会需要一整天太多时间。 为什么选择 AKIFLOW？我们构建 Akiflow 的重点是加快生产力的基础：捕获任务、处理任务，并始终知道要做什么。 → 减少工作量 通过在基础知识上速度提高 10 倍，让自己保持井井有条将不再是一种负担，也不会需要一整天太多的时间。 → 防止错误 Akiflow 旨在防止影响生产力的最常见错误。我们的功能旨在帮助您避免认知超载、分心、过度安排和上下文切换。 → 安心 单一事实来源。明确的...
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基于网络的人工智能日常计划程序，旨在帮助团队和忙碌的专业人士进行日常计划和时间管理。工作原理：借助 BeforeSunset AI 计划器和待办事项软件，您可以通过日历和待办事项列表、回顾昨天的成就和未完成的任务来计划您的一天。通过跟踪每项任务的时间并一次专注于一项任务，您可以全天按计划进行。此外，通过估计每项任务所需的时间，您可以确保您的工作按计划进行并根据需要进行调整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析来结束这一天，以回顾和反思您所取得的进展。特点： 让 AI 为您计划您的一天：BeforeSunset AI 通过同步您的日历和待办事项列...
OneCal
onecal.io
实时同步您的日历。让您的活动在多个日历之间保持同步，以便您的团队始终了解您的空闲时间。
Morgen
morgen.so
通过 Morgen Assist 的自定义工作流程，按照您的方式自动化您的时间。将其与 Morgen 的日历和任务管理器应用程序配对，以完全控制您的时间。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Cloc...
AddEvent
addevent.com
日历和活动工具。 - 使用我们令人惊叹的添加到日历按钮、漂亮的嵌入式小部件、RSVP 和订阅者工具，可以轻松共享您的活动和日历。 添加到网站和新闻通讯的日历和活动工具。活动需回复。用于电子邮件活动、MailChimp、Marketo。由 Google、Microsoft、Salesforce、HubSpot 使用。
Calendar.online
calendar.online
在线日历，为团队和团体提供多种功能。 Calendar.online 是一款免费的在线日历，适用于团队和团体，无需登录即可通过访问链接轻松访问。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先进调度软件可帮助 B2B 收入团队将转化率提高一倍、提高客户满意度并达到新的生产力水平。
3veta
3veta.com
3veta 是一整套适用于远程团队的预约安排和视频会议工具。突出的用例：→ 预约安排（预订页面、共享团队日历、双向日历同步、与 Microsoft Exchange、Google 日历、Apple 日历同步；会议提醒等）→ 全高清视频会议→ 自定义品牌（（可以整个体验完全白标） → 与 5000 多个其他网络应用程序集成
TimeTackle
timetackle.com
Tackle 可帮助您自动、轻松地跟踪时间并从日历、项目管理和协作工具中收集生产力见解。它与您的 Google 日历无缝配合，帮助您直接从日历界面跟踪您的活动。 Tackle 提供了清晰的思路，确保您在正确的项目上拥有合适的人员，并保障您的投资回报率。它可以衡量运营效率，轻松跟踪团队时间，并通过目标设定将项目控制在预算范围内。 Tackle 提高了不同部门的生产力和时间跟踪。从机构到非营利组织，其量身定制的解决方案、时间跟踪自动化和宝贵的见解可为任何企业带来运营效率。 300 多个团队采用 Tackle 作为解决时间跟踪挑战的解决方案，这些团队的工作效率平均提高了 20%。 Tackle 是您...
Retime
retime.so
Retime 是一款生产力工具，可通过在一个地方管理日历、创建议程、记笔记和创建任务来帮助您简化会议。借助 Retime，您可以轻松安排会议并设置议程、在会议期间做笔记以及在会议结束后创建任务。这有助于缩短会议时间、提高会议效率，让您能够最大限度地利用时间并完成更多工作。
CalendarWiz
calendarwiz.com
团队和社区的共享日历。 与您的团队协作、共享事件和活动或管理私人日程安排。日历、活动板和其他插件可以快速嵌入到任何网站中。发送邀请和提醒，并防止重复预订。
imeetify
imeetify.com
imeetify.com - 在线预约安排平台、时间规划器、调度程序、日历管理 我们动态且易于使用的调度程序可让您集中精力并调整您的日常任务。摆脱多封电子邮件的麻烦，让日程精灵为您简化一切。加入这个强大的专业团队，掌控您的时间并提高生产力。
Pyas
pyas.io
Pyas 是面向初创公司和独立开发人员的日历集成 API 解决方案。只需几分钟而不是几个月即可构建您的日历集成功能。轻松与 Google 日历和 Microsoft Outlook 集成。集成 Zoom 和 Google Meet 进行视频会议，全部使用单个 API。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 旨在帮助用户节省日常待办任务的时间。用户可以养成用 Planzer.io 开始新的一天并用 Planzer.io 结束新的一天的习惯。该解决方案在一个视图中收集来自多个来源的所有任务和电子邮件。 Trello 集成 与 Trello 集成，因此用户可以轻松集成他们的帐户，开始拉取他们的 Trello 任务，并在 Planzer.io 中处理它们，以节省在应用程序之间切换的时间。 Notion 集成 添加您的 Notion 帐户并在 Planzer.io 中查看您的所有任务，以便您可以轻松地在特定日期计划它们。电子邮件集成 与 Outlook 电子邮件集成以提取用户电子邮件...
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge 将日历实时同步在一起，并提供为拥有多个日历的用户构建的日程安排页面
Bookeo
bookeo.com
使用 Bookeo Appointments 轻松简化您的预约安排流程。非常适合服务提供商、专业人士、沙龙、水疗中心、治疗师、派对策划者等。通过 Bookeo 接受网络和移动设备的 24/7 预订和付款。通过实时可用性和定期预约，轻松简化您的日程安排。告别双重预订。通过销售促销、套餐、会员资格和礼券来促进您的业务。接受当面和在线安全付款。通过同步您的个人日历、高效管理客户以及安排或重新安排约会，轻松保持井井有条。受益于自动电子邮件/文本提醒和高级报告功能。立即开始 30 天免费试用，无需信用卡。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 通过以人为本的 AI 提升整个招聘体验，同时实现 90% 的面试管理任务自动化。我们的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才团队的信赖，不仅可以自动安排面试时间，还可以让候选人和面试官在整个招聘过程中保持深度参与。获得强大的见解和人工智能驱动的建议，以简化流程并确保每位面试官始终做好充分准备。结果呢？卓越的候选人体验将持续为您带来顶尖人才。凭借自动多日面试安排、短信和 WhatsApp 通信、工作流程自动化、智能面试官选择以及强大的数据和基准报告等先进功能，我们正在帮助企业公司将招聘时间缩短一半。访问 Goodtime.i...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesfor...
Calday
calday.app
Calday 是一款面向顾问、专业人士、个人服务提供商和小型企业的预约安排工具。无论您是治疗师、导师、辅导员还是教练，卡尔迪都可以帮助您建立在线形象。 Calday 应用程序的设计易于使用，并提供高级功能，使用户能够安排会议、管理约会和发送自动提醒。创建您自己的预约链接并与潜在客户共享，以获得无缝的预订体验，或者自动化工作流程并允许您的客户自行预订、重新安排、取消和支付您的服务费用。 Calday 可以轻松地与 Google 日历和 Zoom 等其他应用程序集成。要了解更多信息，请访问 Calday.app。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日...
QReserve
get.qreserve.com
灵活且用户友好的调度平台，可轻松管理设备、实验室、会议室、便利设施、人员等，同时提供广泛的报告和财务功能。使用 QReserve： - 设置详细的资源访问规则 - 收集预订表格 - 管理项目 - 签入/签出预订并自动取消迟到或缺席预订 - 与现有 Outlook 和 Google 日历集成 - 允许在自助服务终端上实时预订地图/平面图 - 从规定的时间段预订 - 邀请客人预订并请求回复 - 发票和处理付款 - 具有集成条形码阅读器支持的入住/退房设备 - 访问活动、实际使用情况、容量和使用数据 - 以及更多！