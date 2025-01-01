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日历和日程安排服务 - 最热门应用

日历和日程安排服务是数字工具，旨在帮助个人和组织有效地管理他们的时间、约会和活动。这些服务通常提供创建和组织活动、设置提醒以及与他人共享日程安排等功能。用户可以输入重要的日期、会议和截止日期，该服务通常会提供通知和警报，以使个人保持在正轨上。此外，一些平台可能包括协作功能，允许用户安排与同事的会议或与朋友协调活动。

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Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google日历是谷歌开发的调度和时间管理应用，允许用户创建、编辑事件，并设置提醒和共享日历。可与Gmail集成。

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

TimeTree是一个多功能日历应用，帮助用户创建、共享和管理日程，适用于个人、家庭和团队。支持多平台同步和文件附加。

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Proton日历是一款安全的数字日历应用，支持加密保护，帮助用户有效管理个人计划并与质子邮件无缝集成。

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

iCloud日历应用程序帮助用户在多个设备上创建和管理事件，实时同步更新，支持颜色编码和不同视图，便于组织和共享日历。

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

概念日历帮助用户管理日程，与Google日历同步，支持多种时区和自定义选项，集成其他Notion工具，提供多语言支持。

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Outlook日历业务是一个日历管理工具，可以安排、共享会议和事件时间，并提供自动提醒。

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook日历是一款工具，旨在安排和共享会议及事件时间，并提供自动提醒功能。

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar是一个在线业务日历，帮助团队成员安排约会、组织活动和资源预订，支持跨时区协作和提醒功能。

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook日历是一个数字工具，帮助用户有效管理日程，组织事件、约会和任务，支持自定义和提醒功能。

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex日历是一款帮助用户管理日常任务和活动的工具，支持事件共享、提醒和多平台访问。

Amie

Amie

amie.so

Amie 是一款结合待办事项和日历的应用，可以安排时间、组织日程、查看可用性并跟踪收听内容。

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo!日历是一款数字日历应用，帮助用户管理日程、设置提醒和共享日历，支持活动颜色编码和跨平台同步。

Calendar

Calendar

calendar.com

日历应用通过智能建议优化日程安排，支持多种视图和日历同步，适合团队协作，并提供事件提醒和虚拟会议集成。

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

FlowSavvy是一个任务管理应用程序，通过时间块的方式帮助用户有效安排工作和个人任务。

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

NAVER日历是一款数字日历应用，支持活动管理、提醒设置和日历视图切换，能与其他工具同步并共享事件。

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise Calendar是一款帮助用户管理时间的日历应用，支持任务跟踪、协作和日程优化。

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

HEY日历应用帮助用户以周为单位组织时间，支持习惯建立、重要事件标记和灵活提醒，适合规划日常活动和回忆。

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo日历是一款基于网页的日历服务，帮助用户管理日程、设置提醒并与他人共享活动。它与Yahoo邮件无缝集成，支持多设备同步。

Calenday

Calenday

calenday.co

日历应用程序用于实时编辑日程、提供建议、投票、分享链接和集成外部日历，帮助用户高效管理活动和时间。

Kalender

Kalender

termine.schule

Kalender应用程序为学校提供日历管理，支持在线编辑和订阅，方便师生及家长访问，并可嵌入学校主页。

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar是一款多功能的日程安排应用，旨在简化会议和约会的组织，支持与Zoom和Google Meet等平台的集成。

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Calendar.online是一个免费的在线日历应用，支持团队和群组管理事件，无需登录即可访问。提供跨设备的便利性和功能集成。

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz是一个团队和社区共享日历的应用，支持活动管理、日程安排和与他人协作。

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