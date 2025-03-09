日历和日程安排服务 - 最热门应用 - 梵蒂冈

HEY Calendar

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做一天。全新的嘿日历将时间放在您身边。 一周又一周而不是一个月 人们在几天和几周而不是几个月内思考。明天什么？本周晚些时候？下周？嘿日历是围绕您的思维方式而不是设计纸日历的设计。 习惯和亮点 建立习惯，坚持下去。圈出重要事件，因此他们脱颖而出。充满回忆或时刻 - 不仅仅是事件。 “本周的某个时候”模仿现实生活 需要换油吗？从ATM那里获得一些现金？写感谢信？也许本周或下一个，只是不确定何时有机会？嘿，“也许”是真实的。 还有更多 嘿日历是一个功能齐全的日历，有许多原始的曲折（并非如此常见）。很快，您会想知道为什么所有日历都无法正常工作。 - 设定预期事件的倒计时 - 使用日间标签将上下文添加到几天 - 设置颜色编码的子标准 - 灵活的提醒，所以您不会错过