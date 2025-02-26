日历和日程安排服务 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

Google Calendar

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Google日历是由Google开发的时间管理和调度日历服务。它在2006年4月13日发布的Beta版本中获得，并在2009年7月的一般版本上发布，作为Android和iOS平台的移动应用程序。 Google日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间的选项。还可以添加活动位置，并且可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日，该应用程序每年从Google Contacts中检索出生日期，并每年显示生日贺卡，以及假期，这是一个特定于国家 /地区的日历，显示了特殊场合的日期。随着时间的流逝，Google添加了使用机器学习的功能，包括“ Gmail的事件”，其中从用户的Gmail消息中的事件信息自动添加到Google日历中； “提醒”，用户添加可以自动使用新信息更新的待办事项活动； “智能建议”，应用程序在创建活动时建议标题，联系人和位置；和“目标”，用户输入有关指定个人目标的信息，并且该应用程序会在最佳时间内自动安排活动。 Google日历的移动应用程序已收到两极分化的评论。 2015年对Android和iOS应用程序的评论都赞扬和批评了该设计。尽管一些批评家称赞该设计是“清洁”，“大胆”并利用“彩色图形”，但其他评论家断言这些图形占用了太多空间。智能建议功能也受到了喜欢和不喜欢的方式，该应用程序中的成功水平不同，实际上设法在创建事件时建议相关信息。但是，Google日历与Gmail之间的集成受到赞扬，批评家写道“所有相关细节都存在”。