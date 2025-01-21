日历和日程安排服务 - 最热门应用 - 塞尔维亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
日历和日程安排服务是数字工具，旨在帮助个人和组织有效地管理他们的时间、约会和活动。这些服务通常提供创建和组织活动、设置提醒以及与他人共享日程安排等功能。用户可以输入重要的日期、会议和截止日期，该服务通常会提供通知和警报，以使个人保持在正轨上。此外，一些平台可能包括协作功能，允许用户安排与同事的会议或与朋友协调活动。
提交新应用
Google Calendar
workspace.google.com
Google 日历是 Google 开发的时间管理和日程安排服务。它于 2006 年 4 月 13 日发布测试版，并于 2009 年 7 月正式发布，在网络上以及作为 Android 和 iOS 平台的移动应用程序发布。 Google 日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间选项。还可以添加活动地点，并可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日（应用程序从 Google 联系人中检索出生日期并每年显示生日贺卡）和假期（显示特殊场合日期的特定国家/地区日历）。随着时间的推移，谷歌添加了利用机器学习的功能，包括“来自 Gmail 的事件”，其中来自用户 Gmail 消息的事件信息会自动添加到 Google 日历中； “提醒”，用户添加待办事项活动，这些活动可以自动更新为新信息； “智能建议”，应用程序在创建活动时推荐标题、联系人和位置；和“目标”，用户输入有关指定个人目标的信息，应用程序会自动在最佳时间安排活动。 Google 日历的移动应用程序收到了两极分化的评价。 2015 年 Android 和 iOS 应用程序的评论对该设计既有赞扬也有批评。虽然一些评论家称赞该设计“更干净”、“大胆”并使用了“彩色图形”，但其他评论家则断言这些图形占用了太多空间。智能建议功能也受到了人们的喜欢和不喜欢，该应用程序的成功程度各不相同，实际上能够在活动创建时建议相关信息。然而，Google 日历和 Gmail 之间的集成受到了赞扬，批评者写道“所有相关细节都在那里”。
Proton Calendar
proton.me
使用 ProtonMail 开发人员提供的加密开源日历来保护您的计划的私密性。
iCloud Calendar
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的日历创建和管理生活各个领域的日历。您所做的更改会自动显示在 iCloud.com 上以及您设置 iCloud for Calendar 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的日历 App，或者 Windows 电脑上的 Microsoft Outlook。
TimeTree
timetreeapp.com
如果你把时间与那些与你有共同兴趣、和你一起出去玩的人联系起来，你将能够规划一个更加美好的未来。
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日历应用程序，适合希望控制和灵活安排日程的个人和团队。
HEY Calendar
hey.com
让你过得愉快。全新的 HEY 日历让您有时间。 一周又一周，而不是一月又一月 人们思考的时间是几天或几周，而不是几个月。明天是什么？这周晚些时候？下周？ HEY 日历是根据您的想法构建的，而不是纸质日历的设计方式。 习惯和亮点 养成习惯，坚持下去。圈出重要事件，使它们脱颖而出。让你的日子充满回忆或时刻——而不仅仅是事件。 “本周某个时候”模仿现实生活 需要换油吗？从 ATM 机取现金吗？写一封感谢信？也许本周或下周，只是不确定什么时候有机会？嘿知道“也许”是真实存在的。 还有更多 HEY 日历是一款功能齐全的日历，对常见（和不常见）惯例进行了许多原创修改。很快您就会想知道为什么所有日历都不是这样工作的。 - 为预期事件设置倒计时 - 使用日期标签为日期添加上下文 - 设置颜色编码的子日历 - 灵活的提醒，让您不错过任何事情
CalendarWiz
calendarwiz.com
团队和社区的共享日历。 与您的团队协作、共享事件和活动或管理私人日程安排。日历、活动板和其他插件可以快速嵌入到任何网站中。发送邀请和提醒，并防止重复预订。
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
雅虎日历是雅虎基于网络的日历服务。它可以读取来自使用已发布的雅虎日历编程接口的站点的日历提要和事件。
FlowSavvy
flowsavvy.app
简单模式下的时间限制。 不仅仅是一个待办事项列表。不仅仅是一本日历。 智能日历为您安排一天的时间。
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日历，可帮助您找到时间做重要的事情。
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar 可让您以前所未有的方式安排会议并控制您的时间。它与 Google 日历帐户深度集成，以便同步您的所有活动。 除了速度、美观和明/暗模式外，Notion Calendar 还包括强大的功能： - 连接到 NOTION — 添加 Notion 文档、项目和时间表。 - 多个时区——将时区栏向右拉动即可“前往任何城市”并添加更多时区。 - 集中在一处 — 查看跨多个日历的统一视图以及它们之间的自动同步事件。 - 小部件 — 从 6 个主屏幕小部件中进行选择，其中包含即将发生的事件的丰富预览、月份概述、快速添加事件按钮等等！锁定屏幕小部件可让您在拿起手机时一目了然。 - 提供 12 种语言 — 日语、韩语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、挪威语和瑞典语。 是时候了。 以前的 Cron 日历
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一项用于规划日常任务（从常规活动到重要会议）的服务。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款在线商务日历，旨在让所有团队成员保持在同一页面上。您可以立即安排约会、组织活动和预订资源。主要优点和功能包括： 1. 跨时区协作 在与跨时区的同事合作时，您可以将他们的本地时区设置为日历的辅助时区。这将帮助您避免混乱并更好地与地理位置分散的团队进行协调。 2. 智能安排使用我们的智能添加和快速添加功能立即安排活动。智能添加可以使用您输入的短语或在电子邮件中选择短语智能地创建事件，从而节省时间和精力。使用“快速添加”，您可以通过单击日历网格来安排活动。 3. 邀请参与者并授予其访问权限 根据参与者的可用性安排活动。您可以在安排活动时查看参与者的空闲时间和空闲时间。邀请参与者时，您可以授予他们不同级别的访问权限，例如编辑、查看和添加参与者。 4. 提醒 不错过任何更新或活动。借助 Zoho Calendar 的多级提醒，您可以掌控自己的日程安排。通知分为三种类型：弹出窗口、电子邮件和通知铃声。 5. 资源预订 借助 Zoho Calendar 中的资源预订功能，召开现场会议变得非常简单。管理员可以添加会议室和会议室，以及查看这些房间中的可用资源并进行相应预订。免费注册并让您的团队井井有条。
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
权威的免费日历应用程序，雅虎日历！您可以轻松地对日程安排进行颜色编码，这样您就不会错过任何重要的日程安排。当您忙碌时，您可以使用便捷的印章功能轻松安排约会。
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日历应用程序享受规划一天的乐趣 - 各种设计来查看您的日历和黑暗模式 - 700 个免费贴纸可供定制 - 当天的天气信息和智能简报
Outlook Calendar Business
microsoft.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 适用于 Microsoft 365 (Office 365) 订阅者的 Microsoft Outlook 日历。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。 Outlook 网页版可供 Office 365 和 Exchange Online 订阅者使用，并包含在本地 Exchange Server 中，使用户能够通过 Web 浏览器连接到其电子邮件帐户，而无需安装 Microsoft Outlook 或其他电子邮件客户端。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Koalendar
koalendar.com
消除来回的会议安排。 更快地安排您的约会，忘记来回的电子邮件。您的日程安排得满满的，您也能保持高效。
Kalender
termine.schule
我们为学校托管日历。 - 作为学校管理人员，您可以在浏览器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上编辑日历。 - 所有教师、学生和家长都可以在线查看日历或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上订阅。 - 如需概览，您可以查看年历并直接从浏览器打印出来。 - 您可以将日历嵌入学校主页上的定制设计中。我们推荐主页.schule
Calenday
calenday.co
通过实时日历编辑、建议、投票、链接共享和外部日历集成来制定您的计划。
Calendar.online
calendar.online
在线日历，为团队和团体提供多种功能。 Calendar.online 是一款免费的在线日历，适用于团队和团体，无需登录即可通过访问链接轻松访问。
Calendar
calendar.com
日历利用机器学习的力量，为会议的召开时间、地点和方式提供智能建议。
Amie
amie.so
令人愉悦的生产力应用程序。我们将您的待办事项和日历结合起来。以一种令人惊讶的明显方式。 安排待办事项、事件和联系人的时间。 - 使用您的日历作为待办事项列表 - 给你的日历上色以便整理 - 立即知道是否有人有空 - 跟踪您何时收听的内容 - 发送客人喜爱的日程安排链接 - 始终了解您的团队在做什么