日历和日程安排服务 - 最热门应用 - 留尼汪

Google Calendar

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Google 日历是 Google 开发的时间管理和日程安排服务。它于 2006 年 4 月 13 日发布测试版，并于 2009 年 7 月正式发布，在网络上以及作为 Android 和 iOS 平台的移动应用程序发布。 Google 日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间选项。还可以添加活动地点，并可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日（应用程序从 Google 联系人中检索出生日期并每年显示生日贺卡）和假期（显示特殊场合日期的特定国家/地区日历）。随着时间的推移，谷歌添加了利用机器学习的功能，包括“来自 Gmail 的事件”，其中来自用户 Gmail 消息的事件信息会自动添加到 Google 日历中； “提醒”，用户添加待办事项活动，这些活动可以自动更新为新信息； “智能建议”，应用程序在创建活动时推荐标题、联系人和位置；和“目标”，用户输入有关指定个人目标的信息，应用程序会自动在最佳时间安排活动。 Google 日历的移动应用程序收到了两极分化的评价。 2015 年 Android 和 iOS 应用程序的评论对该设计既有赞扬也有批评。虽然一些评论家称赞该设计“更干净”、“大胆”并使用了“彩色图形”，但其他评论家则断言这些图形占用了太多空间。智能建议功能也受到了人们的喜欢和不喜欢，该应用程序的成功程度各不相同，实际上能够在活动创建时建议相关信息。然而，Google 日历和 Gmail 之间的集成受到了赞扬，批评者写道“所有相关细节都在那里”。