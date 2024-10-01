日历和日程安排服务 - 最热门应用 - 智利

Zoho Calendar

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Zoho Calendar 是一款在线商务日历，旨在让所有团队成员保持在同一页面上。您可以立即安排约会、组织活动和预订资源。主要优点和功能包括： 1. 跨时区协作 在与跨时区的同事合作时，您可以将他们的本地时区设置为日历的辅助时区。这将帮助您避免混乱并更好地与地理位置分散的团队进行协调。 2. 智能安排使用我们的智能添加和快速添加功能立即安排活动。智能添加可以使用您输入的短语或在电子邮件中选择短语智能地创建事件，从而节省时间和精力。使用“快速添加”，您可以通过单击日历网格来安排活动。 3. 邀请参与者并授予其访问权限 根据参与者的可用性安排活动。您可以在安排活动时查看参与者的空闲时间和空闲时间...