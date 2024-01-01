日历和日程安排服务 - 最热门应用 - 加拿大

HEY Calendar

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让你过得愉快。全新的 HEY 日历让您有时间。 一周又一周，而不是一月又一月 人们思考的时间是几天或几周，而不是几个月。明天是什么？这周晚些时候？下周？ HEY 日历是根据您的想法构建的，而不是纸质日历的设计方式。 习惯和亮点 养成习惯，坚持下去。圈出重要事件，使它们脱颖而出。让你的日子充满回忆或时刻——而不仅仅是事件。 “本周某个时候”模仿现实生活 需要换油吗？从 ATM 机取现金吗？写一封感谢信？也许本周或下周，只是不确定什么时候有机会？嘿知道“也许”是真实存在的。 还有更多 HEY 日历是一款功能齐全的日历，对常见（和不常见）惯例进行了许多原创修改。很快您就会想知...