买家意向数据提供商 - 最热门应用

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买家意向数据提供商收集并提供有关潜在客户和现有客户与品牌互动的时刻的见解。买家意图是指客户进行购买的可能性，这些工具收集有关真实买家旅程的信息以及他们的购买倾向指标。组织利用买家意图数据工具进行有针对性的基于帐户的营销 (ABM) 活动，为在线访问者定制网站体验，并根据他们与公司的互动来优先考虑入站潜在客户。此外，企业利用这些数据，通过识别与竞争对手的互动实例并评估更换供应商的潜力，主动解决客户流失问题。买家意向数据还有助于帮助公司了解可以预先满足客户需求的其他产品或集成。