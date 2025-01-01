买家意向数据提供商 - 最热门应用

买家意向数据提供商收集并提供有关潜在客户和现有客户与品牌互动的时刻的见解。买家意图是指客户进行购买的可能性，这些工具收集有关真实买家旅程的信息以及他们的购买倾向指标。组织利用买家意图数据工具进行有针对性的基于帐户的营销 (ABM) 活动，为在线访问者定制网站体验，并根据他们与公司的互动来优先考虑入站潜在客户。此外，企业利用这些数据，通过识别与竞争对手的互动实例并评估更换供应商的潜力，主动解决客户流失问题。买家意向数据还有助于帮助公司了解可以预先满足客户需求的其他产品或集成。
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn销售导航器是一种帮助销售专业人员查找和联系潜在客户的工具，提供高级搜索和直接沟通功能。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
G2
g2.com
G2是全球最大的软件下载平台，提供真实用户评论，帮助企业明智选择软件和服务，优化销售和营销策略。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai 是一款基于大数据的软件，利用人工智能帮助用户简化流程、分析数据并自动化工作，以提升决策效率和生产力。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit是一个数据丰富平台，可以为公司和联系人提供超过100个数据点，帮助优化销售和营销工作，支持多个工具集成。
Common Room
commonroom.io
公共房间应用程序促进社区参与，提供用户互动、信息共享和讨论的平台，简化社区管理和活动组织。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一个账户营销平台，整合广告、网络个性化与销售激活，帮助企业管理多渠道营销活动，提高客户参与及转化率。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一个实时搜索引擎，帮助B2B销售人员查找经过验证的联系信息，优化销售流程并构建目标客户列表。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront是一个销售和营销平台，通过跟踪网站访问者的行为，提供潜在客户数据，帮助企业识别和转化销售机会。
NetLine
netline.com
NetLine 是一款 B2B 营销平台，提供买家意图数据和潜在客户生成，帮助营销人员扩大收入。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B软件，通过识别匿名网站访问者及其联系信息，帮助企业提高潜在客户生成和销售效率。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo是一个转化平台，将网站流量转化为潜在客户，通过互动工具和分析提升用户体验及转化率。
UpLead
uplead.com
UpLead是一个B2B销售潜在客户平台，提供高质量的联系和公司数据，包括实时邮件验证和与多个CRM的集成。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是一家领先的账户营销和 B2B 智能提供商，利用大数据和广告自动化帮助 B2B 市场推广者接触和互动理想客户。
Bombora
bombora.com
Bombora是一个B2B意图数据平台，通过分析企业研究主题的活动，帮助营销和销售团队优先目标客户并优化沟通策略。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor 是一款销售智能平台，帮助企业识别匿名网站访问者，跟踪潜在客户，优化营销策略，提升销售效率。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是一个B2B销售情报平台，通过提供客户数据和市场意图，帮助团队提高销售管道效率。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 应用程序帮助用户在预算内寻找具备购买意向的目标客户，通过多渠道数字广告激活这些客户，并将热客户交给销售团队。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 是一个利用机器学习和人力研究帮助 B2B 销售和营销团队进行潜在客户生成、数据丰富和邮件外展的工具。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot是一个为企业技术提供见解和评论的平台，用户可以分享经验、获取建议并比较不同软件以支持决策。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft帮助B2B销售和市场团队通过AI和深度账户数据找到、优先处理和转化潜在客户，优化销售流程。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潜在客户生成工具，帮助企业识别网站访问者并优化销售策略。
Visitor Queue
visitorqueue.com
访客队列是一款B2B潜在客户生成软件，帮助企业识别访问者信息并个性化网站体验，提高销售效率。
Propensity
propensity.com
Propensity是一个为小型B2B团队设计的账户营销平台，简化了利益数据的使用，帮助生成目标账户和潜在客户列表。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket是一个AI驱动的平台，帮助销售团队简化客户发现、互动和转化的过程，提供数据、个性化和多渠道外展工具。
inMarket
inmarket.com
InMarket应用程序帮助企业管理和优化营销工作，通过数据分析和个性化策略与受众互动，提高营销效率和ROI。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale帮助销售团队通过自动化销售意图，提高潜在客户生成和成交率，优化CRM，支持市场营销和ABM活动。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是一款为 B2B 企业提供的基于账户的平台，帮助营销和销售团队识别目标账户、实施数字广告及自动化，并评估效果。
IntentHub
intenthub.com
IntentHub收集和处理来自B2B网站的买家意向信号，帮助用户分析和理解市场账户。
Signum
signum.ai
Signum 应用帮助用户关注客户公司、行业与职业动态，并提供 AI 生成的摘要以便于有效沟通。
Intentsify
intentsify.io
Intentsify为B2B组织提供准确的买方意图情报和解决方案，帮助识别潜在客户和购买进程，提升销售效率。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne是一款预测人工智能平台，帮助销售和市场团队通过客户数据识别潜在客户和销售机会，提供自动化工作流和数据同步功能。
Aptivio
aptiv.io
Aptivio是一款自动化网络销售平台，通过识别买家意图，帮助B2B公司发现最易转化的客户并加速成交。
6sense
6sense.com
6Sense是一个基于帐户的营销平台，利用AI和分析工具优化B2B营销，提高销售转化率和团队协作。
CANDDi
canddi.com
CANDDi 是一个网站访客追踪工具，帮助识别浏览您网站的公司和个人，优化销售及营销流程，提供 30 天免费试用。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk是一个基于AI的B2B营销自动化平台，帮助团队分析流量、丰富潜在客户信息、配置目标客户列表及实时同步CRM数据。
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