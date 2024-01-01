买家意向数据提供商 - 最热门应用 - 科特迪瓦

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买家意向数据提供商收集并提供有关潜在客户和现有客户与品牌互动的时刻的见解。买家意图是指客户进行购买的可能性，这些工具收集有关真实买家旅程的信息以及他们的购买倾向指标。组织利用买家意图数据工具进行有针对性的基于帐户的营销 (ABM) 活动，为在线访问者定制网站体验，并根据他们与公司的互动来优先考虑入站潜在客户。此外，企业利用这些数据，通过识别与竞争对手的互动实例并评估更换供应商的潜力，主动解决客户流失问题。买家意向数据还有助于帮助公司了解可以预先满足客户需求的其他产品或集成。
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Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信赖的软件市场。每年有超过 9000 万人（包括所有财富 500 强公司的员工）使用 G2 根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。数千家各种规模的软件和服务公司与 G2 合作，建立声誉、管理软件支出并发展业务。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一个进入市场的情报平台，可帮助营销、销售和收入运营团队通过以下方式将管道效率提高 5 倍： - 从 3 亿个独特技术分析的 2200 万个帐户中识别您的理想客户 (ICP)安装数据点。 - 通过使用最佳意图、公司新闻和网络访问者数据，显示对您的产品或服务有积极市场需求的帐户。 - 从我们包含 1 亿多联系人的数据库（包括电子邮件和手机号码）中为决策者提供经过验证的联系信息 - 充当您团队的延伸，利用我们 2,000 多人的研究团队来填补任何联系人或帐户数据空白 - 同时提供无限信用世界级客户服务支持的定价 我们的客户是来自 ServiceTitan、ProGlove、O...
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛...
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用于快速生成潜在客户的 B2B 软件。识别您的匿名网站访问者、联系方式并增加您的销售渠道。”
NetLine
netline.com
成功的 B2B 营销人员从这里开始。 NetLine 使 B2B 营销人员能够通过一体化买家参与平台扩大收入，该平台提供无与伦比的买家级意向数据和潜在客户生成功能。运营唯一的买家级意向平台 INTENTIVE，提供实时洞察
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系...
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的购买情报平台是技术专业人员获取有关企业技术的实用、可靠信息的平台，因此他们可以确定他们购买的正是他们需要的。 PeerSpot 由全球最大的企业技术买家社区提供支持，提供深度评论、在线论坛、直接问答支持等，让专业人士有信心做出正确的决定，并享受现实满足期望的幸福感。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将您的被动网站流量转化为主动潜在客户和切实的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，并没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，我们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型，并共同创造新的商业效率。我们通过以下方式做到这一点： - 吸引现场机器人来推动转化旅程 - 强大的个性化以改善用户体验 - 公司识别以识别潜在客户 - 用户旅程映射以绘制您的销售周期， - 分析以了解您的用户 - 人工智能自动回答用户问题您的网站内容 - 销...
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 通过提供最有可能的买家来帮助收入团队创建和关闭更多渠道。对于销售，LoneScale 将销售意图大规模自动化到 CRM 中，每天提供合格的渠道和卖点，以便销售代表预订更多会议并增加收入。对于营销，LoneScale 捕获每个关键意图和联系人，以自动执行高性能 ABM 活动、减少 CAC 并增加收入贡献。 LoneScale 利用 AI，自动为 CRM 提供支持，让买家与您的最佳客户相匹配。这意味着销售代表可以专注于销售而不是研究数据。快速增长的公司相信 LoneScale 能够将其获胜率提高 3 倍，每次代表节省 +10 小时，并且其管道 ARR 提高 10 万美元。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基于帐户的营销和 B2B 情报的领先提供商。我们的技术平台结合了大数据和广告自动化的力量，帮助 B2B 营销人员定义、接触和吸引他们的理想客户。通过实时分析数十亿个数据点，我们能够准确地将经过验证的离线业务数据连接到在线世界，并为营销人员在数字广告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基于帐户的营销解决方案。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是进入市场平台，为销售和营销团队提供赢得销售线索和达成交易所需的一切。作为德国 Echobot 和芬兰 Leadfeeder 的联合合并，Dealfront 的算法和应用程序可以访问其他工具无法访问的数据和见解，同时提供透明度并遵守欧洲严格而复杂的法规。 Dealfront 将销售和营销流程的工具和阶段整合到一个平台中，为飞轮提供动力，从而在永久循环中优化您的整个上市运营。其结果是不断提高准确性、动态且实时的 ICP 以及更多最终达成交易的潜在客户。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用...
Intentsify
intentsify.io
我们做什么 Intentsify 为 B2B 组织提供当今市场上最准确、最全面的买家意向情报，以及根据该情报采取行动的解决方案。我们如何做到这一点 Intentsify 的智能激活平台提供并激活专有的下一代精确意图数据，可识别表现出与您的业务解决方案直接相关的研究行为的公司，查明他们在购买过程中的位置，提出他们最关心的问题，并使您能够快速有效地与已确定的公司合作。 我们为什么这样做 改变 B2B 组织消费、解释和激活意图的方式，实现卓越的全渠道购买体验，从而推动收入。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库...
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一个专为销售和营销团队设计的预测人工智能平台。该平台利用客户数据构建预测模型，帮助企业识别新客户前景、扩大销售、交叉销售以及发现面临风险的客户。 主要功能包括 AI 潜在客户评分、实时 MQL 评分、身份图过滤器和实时丰富。它还提供自动缝合客户数据和流失预防机制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 集成可实现与 CRM 系统的无缝数据同步，确保将关键经济决策者纳入 CRM 数据库中。 Toplyne 的预测模型旨在在短时间内建立，与内部预测模型相比，可以更快地对业务产生影响。 该平台允许用户个性化交互、自动化销售和营销工作流程。除了预测潜在客...
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的...
Bombora
bombora.com
Bombora 的产品可以识别哪些企业目前正在研究哪些主题以及这些努力的强度。它对这些信号进行评分，然后帮助销售和营销团队优先考虑目标客户，定制与他们的对话，并优化营销工作。 Bombora 为拥有 100 多名员工的组织提供最大价值。
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IntentHub 收集并处理超过 100 万个早期买家意向信号。 B2B 网站，为客户提供对市场账户的可行见解。了解更多信息：intenthub.com IntentHub 由 N.Rich 开发，这家芬兰公司开发的基于帐户的上市平台受到 General Electric Healthcare、Powell Software、Rise Up 等公司的信赖。
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全球最先进的自动化网络销售平台与真实买家意图相结合，通过发现最有可能转化的帐户和最短的成交路径，帮助 B2B 公司提高收入增长。 Aptivio 的先进 AI 信号可在买家周期的每个阶段识别机会的买家意图并确定其优先级，因此您的收入团队可以专注于重要的潜在客户。我们的平台在使用的前 60 天内平均增加了 25% 的销售合格潜在客户，在 6 个月后增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 释放管道的最大潜力。
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