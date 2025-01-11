业务调度软件 - 最热门应用 - 波兰

Weezly

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Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日程安排变得高效且无忧。小组投票：协调小组会议从未如此简单。通过群组投票功能，受邀者可以投票选出最适合每个人的时间，确保最大程度的参与和最小化的日程冲突。网站小部件：通过将具有预订功能的视频直接添加到您的网站，将网站访问者转化为潜在客户。这个创新的小部件吸引了访问者，并为他们提供了一种与您联系的简单方式。截屏视频：使用截屏视频功能创建和发送个性化视频消息，对于寻求更具吸引力的沟通方式的企业来说，这是一个理想的选择。无论是产品演示、教程还是个人消息，截屏视频都会为您的数字通信增添个人风格。截屏视频 + 预订页面：Weezly 是世界上唯一将截屏视频与预订页面相结合的平台。录制视频并立即为观看者提供通过视频旁边嵌入的预订页面安排会议的机会。这种独特的解决方案弥合了参与和行动之间的差距，增强了客户旅程。动态视频：通过动态视频提升您的宣传范围。录制一条介绍消息，输入网站地址，然后让 Weezly 创建个性化视频，将您的消息与特定网站的滚动视图相结合。此功能提供了无与伦比的个性化，使每一次通信都为收件人量身定制。使用 Weezly 的好处： 提高效率：Weezly 的集成功能可以节省时间并简化日程安排和沟通流程，使企业能够专注于增长和客户服务。提高参与度：通过个性化的截屏视频、动态视频和简单的日程安排选项，Weezly 显着提高了参与率，将潜在客户转变为客户。灵活性和定制：无论您是计划个人会议、小组会议，还是希望提高网站的参与度，Weezly 的多功能功能都可以根据您的特定需求进行定制。创新通信：通过将视频消息传递与调度功能相结合，Weezly 为业务通信树立了新标准，提供了一种更加个性化和有效的方式与客户联系。采用 Weezly 的企业报告了变革性成果，包括： 安排会议所花费的时间减少了 50%。使用动态和个性化视频内容，参与率提高了 70% 以上。由于简化的调度流程和增强的沟通方法，转化率显着提高。