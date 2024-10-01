业务调度软件 - 最热门应用 - 古巴

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业务安排软件通过无缝同步多个日历来简化日历协调，保护个人隐私。事实证明，该工具对于销售、收入运营和客户成功团队来说非常宝贵，可以通过电子邮件链接或网站上的嵌入式调度程序轻松共享可用性。通过最大限度地减少与外部各方的安排障碍，它可以减少错误并通过预设的可用性设置来调节会议频率。主要功能包括一对一或小组会议安排、可定制的品牌和定制的提醒。此外，它通常还包括确定首选会议时间的灵活性。
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Doodle
doodle.com
作为在线日程安排领域的全球领导者，Doodle 是安排与客户、同事和团队会议的最强大方式。使用我们用户友好的日历工具套件找到进行一对一会议、团队会议等的最佳时间。了解为什么 Doodle 每月受到 3000 万用户的信赖，可以将人们聚集在一起，无论他们使用哪种日历解决方案。
Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及...
Calendar
calendar.com
日历利用机器学习的力量，为会议的召开时间、地点和方式提供智能建议。
Zoho Bookings
zoho.com
在线调度程序可提供最佳咨询。 Zoho Bookings 会同步您的日历，同时让客户自行安排预约并付费。我们的用户界面会根据您的行业自动定制，这意味着您有宾至如归的感觉。向智能调度问好！
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进...
Consolto
consolto.com
Consolto 希望通过其以中小型企业为中心的会议解决方案，任何人都可以提供高影响力的一对一数字服务，这些服务与大型组织所提供的服务相当，甚至超过了大型组织所提供的服务。问题 据 Consolto.com 称，目前使用 Zoom、Skype 或 Google Hangouts 等当前解决方案与客户建立视频聊天可能是一个有点尴尬的过程，这些解决方案并不是为企业对客户场景而构建的。他们需要： 某种客户端安装——糟糕。用户名/密码凭证——那个该死的密码在哪里？发送链接或电子邮件来与潜在客户联系——很乏味。添加到联系人——隐私有人吗？几乎没有后台功能。一个人应该如何完成任何一项业务？这些解决方案未能...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me 提供简单但功能丰富的在线预约安排软件，适用于所有接受时间预约的公司。现在，您的客户终于可以 24/7 在线预约并接收短信/电子邮件提醒，以消除缺席情况。您将获得预订网页、Facebook 预订按钮、Google 日历同步、促销功能、预订时销售产品的能力、会员功能、礼品卡销售、预订统计信息、预订按钮（如果您已经有网站并且可以接受）提前付款。请访问我们的网站 SimplyBook.me 以了解我们的所有功能！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
Morgen
morgen.so
通过 Morgen Assist 的自定义工作流程，按照您的方式自动化您的时间。将其与 Morgen 的日历和任务管理器应用程序配对，以完全控制您的时间。
OnceHub
oncehub.com
OnceHub 通过实时适应客户偏好的预约安排和数字参与解决方案，帮助大大小小的组织快速跟踪销售并简化服务交付。 我们以前称为 ScheduleOnce，被广泛认为是在线预订和日历领域的领跑者，但我们的产品远远超出了这一范围，包括一系列市场领先的工具，旨在以最高的效率和监管来捕获、限定、吸引和转换潜在客户。合规安全。 每个行业的自由职业者、业主经营者、代理商、附属机构和内部团队都依靠我们来加强他们的数字销售和营销，实现他们的招聘目标，并提供优质服务，一对一或团队亲自提供、远程或两者兼而有之。 筛选和权衡机会，自动将其路由给适当的人员，管理团队协作的资源池，并随时预订房间或设备。当时...
vcita
vcita.com
vcita 使您能够通过直观的管理平台专注于发展业务、保持井井有条并提供卓越的客户体验。自动执行耗时的管理任务，例如收款和计费、日程安排、客户提醒和管理 - 通过记录笔记并从友好的仪表板查看客户付款历史记录来跟踪您与客户的互动。
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一个销售参与平台，可帮助团队在整个客户旅程中提高收入。通过自动化重复任务和简化工作流程，我们让与客户互动的每个人（而不仅仅是 SDR）的生活变得更加轻松。这提高了生产力并使销售代表能够专注于销售。 Mixmax 客户在 6 个月内即可看到积极的投资回报率，并且可以在不到一天的时间内开始使用该平台。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Yesware
yesware.com
Yesware 帮助高绩效销售团队大规模开展有意义的电子邮件推广。如果您需要通过电子邮件外展来增加收入，但复杂的企业销售软件太过分了，请尝试 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 插件就位于您的收件箱内，跟踪您的活动，并轻松与您已使用的工具集成。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 来建立更好的渠道并增加对已完成机会的转化。 Yesware 是一家总部位于马萨诸塞州波士顿的私营公司。要了解更多信息，请访问 www.yesware.com。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Cloc...
Appointlet
appointlet.com
Appointlet 允许您直接从您的登陆页面、电子邮件和销售渠道与您联系，从而将更多潜在客户转变为实际客户。然后，预订会无缝添加到您的 Google 或 Office 365 日历中，以便您可以专注于销售！客户报告称，由于消除了来回、手动提醒和预约管理任务，销售额增加了 300%，时间节省了 80%。开始 15 天免费试用并亲自查看结果！
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先进调度软件可帮助 B2B 收入团队将转化率提高一倍、提高客户满意度并达到新的生产力水平。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上...
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely 被 SimplyBook.me Ltd. 收购，并更名为 SimplyMeet.me。如果您想以个人身份注册一个出色的团队会议安排解决方案，请访问 www.simplymeet.me。个人可以永久免费访问。 Harmonizely 是一款免费的日程安排工具，它提供了可靠、易于使用且快速的解决方案来安排与客户的会议。它与您的在线日历集成：Google、iCloud、FastMail、Nextcloud、Zoho 或任何 CalDAV 兼容日历。借助 Zapier 集成，您可以将 Harmonizely 连接到 1,000 多个应用程序。
3veta
3veta.com
3veta 是一整套适用于远程团队的预约安排和视频会议工具。突出的用例：→ 预约安排（预订页面、共享团队日历、双向日历同步、与 Microsoft Exchange、Google 日历、Apple 日历同步；会议提醒等）→ 全高清视频会议→ 自定义品牌（（可以整个体验完全白标） → 与 5000 多个其他网络应用程序集成
Cronofy
cronofy.com
公司依靠 Cronofy 使用面试安排工具、嵌入式组件和 API 来支持他们的安排。对于招聘人员来说，招聘就是关系。这不是管理行政部门来支持你的关系。这也不是与日历和无休止的日记管理搏斗。借助 Cronofy 强大的日程安排软件，告别重复预订和日程安排冲突。迎接面试官和候选人喜爱的更顺畅的日程安排。更快地安排面试 – 快 12 倍。直接从 ATS 中利用这些节省时间的功能。我们与 80 多个 ATS 集成。 - 我们的面试安排程序可以让您告别来回的电子邮件。生成一次性会议请求链接，其中可以包含多人的可用性和自定义设置。您的团队在为候选人和招聘经理提供预约、会议或面试时间时，可以与他们共享实时空...
MeetFox
meetfox.com
MeetFox 是一款基于云的应用程序，可让在线会议变得轻松。各种规模的企业都可以安排约会、主持浏览器内视频通话、收取会议费用、通过自动发票向客户开具账单并处理即时付款。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
GReminders
greminders.com
GReminders 具有强大的约会提醒和会议日程提醒功能。最好的预约安排应用程序之一，它提供预约提醒作为短信服务。您现在可以使用 Google 或 Microsoft 日历向客户发送文本通知，以获得无缝体验并消除缺席情况。
Sidekick
sidekickai.com
通过人工智能和语言处理构建更加智能的调度软件。花言巧语已经够多了，简单地说，我们帮助您简化日程安排。我们提供了几种为用户安排会议的方法。请在我们的网站上查看我们的产品导览以了解更多信息。
Rezrva
rezrva.com
在线安排客户、预订服务并管理您的日程。 借助预订软件，您可以每天 24 小时快速轻松地安排客户、管理服务、自动化您的日程安排并增加您的销售额、优化您的时间、减少缺勤并发展您的业务。
Arrangr
arrangr.com
Arrangr 是安排商务会议最快、最简单的方式 - 无论是虚拟会议还是面对面会议。不再需要无数的电子邮件、短信和/或电话来安排日期和时间。不再需要搜索 URL 或 PIN 来组织视频聊天或电话会议。无需再打开另一个浏览器来搜索具有合适氛围和位置的咖啡馆来举办重要会议。 Arrangr 将所有这些任务集成到一个简单的服务中，密切关注速度、简单性和清晰度。只需 30 秒，即可以我们都希望和需要的“一劳永逸”的方式组织一次完整的会议。
Flexperto
flexperto.com
Flexperto 为您带来通信云，以实现更高效的销售。销售部门过去线下做的所有事情现在都可以在线进行：安排客户预约、通过视频聊天澄清问题、一起编辑文档、签署合同或通过 Whatsapp 打招呼。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 通过以人为本的 AI 提升整个招聘体验，同时实现 90% 的面试管理任务自动化。我们的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才团队的信赖，不仅可以自动安排面试时间，还可以让候选人和面试官在整个招聘过程中保持深度参与。获得强大的见解和人工智能驱动的建议，以简化流程并确保每位面试官始终做好充分准备。结果呢？卓越的候选人体验将持续为您带来顶尖人才。凭借自动多日面试安排、短信和 WhatsApp 通信、工作流程自动化、智能面试官选择以及强大的数据和基准报告等先进功能，我们正在帮助企业公司将招聘时间缩短一半。访问 Goodtime.i...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk 是一个销售自动化平台，可帮助收入团队通过随时随地进行实时资格、路由和安排（无论是 Web 表单、推销电话、营销活动等），将潜在客户转化为会议。即时潜在客户资格 - 构建实时潜在客户资格跟踪，根据潜在客户自行提供的信息和丰富的数据对其进行评估。垃圾会议减少90%，合格会议增加35%。您可以使用个人或临时电子邮件域以及未经验证的电子邮件地址轻松过滤潜在客户。实时潜在客户路由 - 根据复杂的条件立即路由潜在客户，并在您的网站上显示日历，以便潜在客户预订会议。不再有漫长的销售周期。直接与合格的领导参加会议。从隐藏字段路由您的潜在客户 - 借助 Clearbit 或 ZoomInfo，...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop 通过面试安排、面试官培训操作和综合分析帮助提高招聘操作的效率。该解决方案与电子邮件、日历、Slack、Zoom/Google Meets 和您的申请人跟踪系统集成，可帮助您为您的团队提供最佳的候选人体验和内部招聘体验。我们的平台帮助招聘团队、小型团队和时间有限的团队更有效地参与。您将能够： - 找到完美的面试时间表，并立即交付 - 提供一流的候选人体验 - 更快地培训内部面试官 - 定制您的面试官需求 - 使用招聘绩效指标做出数据驱动的决策 查看我们在 Modernloop.io
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们明白了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesfor...
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您网站上的一个小部件，可帮助您的网站访问者在 28 秒内通过免费电话与您联系。 CallPage 小部件可让您致电网站访问者，并帮助您额外获得 30-125% 的潜在客户。借助 CallPage，您可以轻松： - 增加优质潜在客户数量 - 降低客户获取成本 - 提高转化率 - 改善客户体验
Kronologic
kronologic.com
Kronologic 通过自动发送邀请和邀请电子邮件混合消息、使用 AI 协商会议时间调整（在整个团队中协调）来加速收入增长。
Setster
setster.com
Setster 为任何企业或部门提供无缝预约安排。它可以自动执行复杂的调度规则和工作流程，同时每次都提供自定义的用户体验。无论您的公司管理着庞大的分支机构和地点网络，还是仅仅需要虚拟会议解决方案，Setster 的云驱动或本地部署替代方案都旨在随着您的增长而扩展，为您不断变化的需求提供令人放心的解决方案。轻松管理日程安排和资源，提高工作效率，并减少因缺席而造成的高昂费用。其功能强大、包罗万象的平台包括丰富的功能集，可由产品负责人轻松配置，或通过 API 和开发人员工具集以编程方式配置。与 Setster 一起做更多事情。
Re:catch
recatch.cc
Re:catch 是一款基于云的销售漏斗自动化软件，使收入团队能够通过优化潜在客户速度和收入时间来实现收入加速。
Nylas
nylas.com
全球数十万开发人员使用 Nylas 来提高速度，并通过最先进的 API 无缝构建可定制的电子邮件和日程安排功能。 Nylas 是唯一一个让开发人员通过单一集成普遍访问电子邮件、日历和联系人提供商的平台。开发人员及其团队越来越多地求助于 Nylas 来快速、安全地启动关键功能，使他们能够在基础设施上花费更少的时间，而将更多的时间用于构建具有无限潜力的软件。请访问 www.nylas.com 了解更多信息，并在 LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上关注我们。
DaySchedule
dayschedule.com
先进的预约、服务和网络研讨会安排软件，可提高团队效率、减少缺席情况，并在单一平台上组织所有会议、服务预订和通话
lemcal
lemcal.com
lemcal 是您预订更多会议所需的第一个工具。使用代表您的定制预订页面更快地开始安排。借助 lemcal，您可以： → 在几秒钟内生成个性化预订页面 → 更快、更轻松地安排所有会议 → 通过销售集成优化您的冷外展 → 一键导入您的 Calendly 日程安排 1,000 多家公司已改用 lemcal 开始日程安排自动驾驶仪。另外，它是免费的。无需卡。使用 lemcal 对您的调度链接进行升级。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一个突破性的平台，它重新定义了企业与潜在客户的沟通方式，将日程安排的效率与视频消息的个人风格以及屏幕录制的多功能性相结合。 Weezly 旨在简化外展流程，使企业能够以更有意义、更高效的方式与客户建立联系。观看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 预订页面：通过反映您的空闲时间的可定制预订页面简化安排会议的过程。此功能使客户可以轻松预约，无需来回发送电子邮件，从而简化了您的日程安排流程。时间段选择器：让受邀者选择最适合他们的会议时间，为他们提供支持。您提出可用时间，他们会选择最适合他们的时间，从而使日...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
一个基于云的调度平台，适合希望加快销售和履行流程的增长型领导者。
Default
default.com
Default 通过捆绑自动化、调度、资格、路由、报告和丰富来消除手动工作流程并消除技术堆栈的复杂性。通过一个统一平台，自动化那些会破坏您的管道的手动工作流程，同时简化收入运营。
Apptoto
apptoto.com
使用 Apptoto 的预约管理软件，减少昂贵的缺席预约，并确保您的客户和患者准时出现并做好充分准备。 Apptoto 是一个针对预约业务的自动预约提醒、在线日程安排和客户消息传递平台。 Apptoto 几乎可以与任何日历同步，包括 Google 日历、Outlook、Microsoft Exchange、Salesforce、Clio 等，以便在一个易于扫描的界面中显示您即将到来的约会。通过短信、电子邮件或语音电话自动发送自定义预约提醒和确认消息。此外，还可以通过双向消息与客户实时交谈，使客户能够通过在线预订页面安排自己的预约，并通过高级报告进行分析。借助 Apptoto，您将增加收入、减少...
Engageware
engageware.com
Engageware 是唯一一家全面的客户参与解决方案提供商，使企业和组织能够在第一次互动时解决客户的需求。 Engageware 的端到端客户参与平台由对话式和生成式人工智能提供支持，可自动响应日常问题，提供对知识库的即时访问，并为组织提供客户旅程的整体视图。收购 Aivo 后，银行、金融服务、零售、健康和教育领域的 700 多家组织依靠 Engageware 的解决方案来推动增长，提高销售额和转化率，改善多渠道客户体验，实现客户服务自动化，并减少呼叫中心的工作量。 Engageware 的平台允许同步渠道切换以及强大的数据和分析，为推动增长、提高效率和加强客户关系的战略业务决策提供信息。 ...
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero 是一款入站收入加速产品，可为 B2B 收入团队处理即时会议安排和各种复杂程度的线索路由。 RevenueHero 与您的潜在客户捕获表单集成，以资格潜在客户并实时安排他们与您团队中合适的代表之间的会议。 RevenueHero 帮助团队缩短销售周期，并缩短潜在客户的周转时间。