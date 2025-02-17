商业计划软件 - 最热门应用 - 斯威士兰

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
商业计划软件旨在帮助创建、管理和共享新企业或投资的商业计划。该软件可帮助用户确定开展新业务或开展重大项目所需的目标、战略和财务要求。它还概述了与新公司或项目相关的机会和风险。企业家，特别是那些寻求外部投资的企业家，主要使用商业计划软件。此外，希望为新项目获得资金的员工也可以利用它。 区分业务计划软件和战略规划软件非常重要。战略规划软件用于持续的战略运营，并在业务计划成功实施后发挥作用。商业计划软件通常与会计软件集成以生成财务报表，并与文档生成软件集成以创建投资者文档。
提交新应用
LivePlan
liveplan.com
LivePlan 简化了小型企业和初创企业的业务规划、预算、预测和绩效跟踪。成为更加自信的企业主，并从第一天起就通过 LivePlan 战略性地管理您的业务。 LivePlan 适用于任何企业、任何阶段。无论您是希望制定商业计划或共同寻求资金，还是您目前是一名企业主，希望制定预测作为未来的路线图 - LivePlan 都可以帮助您轻松规划、资助和发展业务。借助分步说明、专家指导、教程、网络研讨会和超过 500 个商业计划示例 - 创建专业的商业计划从未如此简单。无需复杂的电子表格或数字运算。 LivePlan 具有内置公式的自动化财务意味着您的预测和财务非常准确。与贷方、投资者和内部团队快速分享您的商业模式的一页内容 - 让每个人都在同一页面上，而无需共享完整的商业计划文件。预算和销售预测是业务成功的关键因素。通过 LivePlan 的绩效仪表板将这些数字变为现实。这些仪表板简化了您的性能并自动创建令人印象深刻的图表和图形。将 QuickBooks 或 Xero 与 LivePlan 同步以获取实际的会计数据。使用此数据作为预测、预算的基础，并查看当前绩效与预测计划的比较情况。
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy 是一款创新的商业规划软件，可帮助企业家和初创公司发展想法、创建商业模式、验证商业理念并制定令人印象深刻的商业计划。所有这些都附带分步指南和可编辑模板。该工具简单、容易、使用起来很有趣！
Vizologi
vizologi.com
Vizologi 是一种基于人工智能的工具，旨在促进业务战略。该工具充当业务计划生成器，自动制定业务计划，以节省用户时间并提供富有洞察力的分析。 Vizologi 帮助用户产生无限数量的商业想法，提供了一个集思广益的平台。它在提供有关市场和竞争对手的见解方面同样有效，从而促进商业智能。 它使用人工智能来加速商业计划的创建过程，包括研究、市场分析、业务设计和原型设计等要素。 使用 Vizologi 的另一个好处是可以访问知识库，从而有助于识别新的商机。此外，这位人工智能专家还接受过领先公司策略的培训，增强了其提供准确分析和全面反馈的能力。 事实证明，Vizologi 对包括战略家、创意人员、顾问、企业家、经理和学生在内的众多专业人士都很有用，因此成为一种多功能工具。
Modeliks
modeliks.com
Modeliks 是一款商业规划软件，可帮助初创公司和中小企业创建宣传材料、商业或财务计划以及投资者报告。单独或与团队合作制定计划，并与投资者和外部利益相关者分享。引导式业务规划软件，无需任何经验。
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics 是一款商业计划软件，利用人工智能彻底改变了商业计划，帮助企业家和小企业主在商业计划流程和增长战略中取得成功。使用 Upmetrics AI Assistant 编写商业计划比以往更容易！它可以帮助您生成文本、重写内容、缩短或扩展文本，还可以让您调整语气。该工具通过分步指导、400 多个示例业务计划和自动化财务，简化了业务计划的编写。使用 Upmetrics 制定完善且全面的商业计划将吸引投资者并鼓励他们投资您的想法。计划扩展您的业务？使用 Upmetrics 预测财务状况、准备预算并做出自信的财务决策。全球超过 11 万多名企业家使用 Upmetrics 来规划他们的业务并与远程团队协作，致力于制定增长战略。事实并非如此，该软件使您可以更轻松地跟踪您的项目并自定义您的计划，因此您可以花更少的时间进行规划，而将更多精力集中在您的主要业务目标上。
Bizplan
bizplan.com
制定您的计划，发展您的业务。别再猜测了。使用我们指导的商业计划创建器并获得资金。
Cuttles
cuttles.io
梦想家和企业家如何提出想法并建立初创公司创建您的融资演讲稿。写下你的商业计划。做好你的财务。规划你的路线图。接受创业培训并向任何人展示一切。创业比以往任何时候都更简单、更快捷、更有影响力。
Maus
maus.com
战略规划和执行可倍增业务价值。 Maus 是一个用于战略、财务和退出规划的一体化平台，可将伟大的想法转化为行动。在一个易于使用的平台中，您可以规划、实施、衡量和发展您的业务。仅仅制定一个计划是不够的。借助 Maus，您可以将战略转变为成功路线图，同时与您的财务和业务价值目标保持一致
Planium Pro
planiumpro.com
无论您是商业顾问、会计师还是顾问，Planium Pro 都可以让您为您的企业创造新的收入来源，而无需分配过多的资源或额外的员工。借助我们精心设计的引人入胜的仪表板、自动化目录、附录、高分辨率动态图表、知识库、教育资源和示例计划、沟通渠道和行业基准，Planium Pro 涵盖了您客户的所有战略规划需求。