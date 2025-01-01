商业音乐软件 - 最热门应用

商业音乐软件使企业能够访问完全许可的音乐目录，使他们能够创造一种引人入胜的品牌氛围，吸引客户的注意力并培养忠诚度。这些解决方案通常包括专业策划的播放列表或用于创建适合品牌形象的自定义播放列表的选项。根据企业的偏好，可以选择流媒体和物理音乐设备。商业音乐广泛应用于餐馆、酒吧和零售店等实体场所，但它也可以集成到网站、应用程序或活动中。
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Chartmetric
chartmetric.com
Chartmetric是一个音乐数据分析平台，为行业专业人员提供流媒体和社交数据，支持艺术家发展和市场决策。
KABOB
kabob.io
Kabob是一款综合零售技术平台，提供数字标牌、背景音乐管理、员工管理等应用，旨在简化和自动化零售运营。
Rockbot
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Rockbot是一个为企业提供许可背景音乐和数字广告的综合平台，支持自定义播放列表和远程管理功能。
Soundtrack Your Brand
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Soundtrack Your Brand是一款为商业场所提供合法音乐流媒体的应用，可播放超过1亿首歌曲，增强顾客体验。
Voicefinder
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Voicefinder 是一个专业服务市场，连接世界上最优秀的人声，帮助电影制作人和公司提升创意流程。
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