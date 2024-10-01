商业音乐软件 - 最热门应用 - 丹麦

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商业音乐软件使企业能够访问完全许可的音乐目录，使他们能够创造一种引人入胜的品牌氛围，吸引客户的注意力并培养忠诚度。这些解决方案通常包括专业策划的播放列表或用于创建适合品牌形象的自定义播放列表的选项。根据企业的偏好，可以选择流媒体和物理音乐设备。商业音乐广泛应用于餐馆、酒吧和零售店等实体场所，但它也可以集成到网站、应用程序或活动中。
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Chartmetric
chartmetric.com
利用数据的力量推动音乐发展。 Chartmetric 是一个一体化平台，为音乐行业专业人士提供全面的流媒体和社交数据，帮助他们在音乐领域创造成功的职业生涯。
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder 是一个专业服务市场，连接地球上最好的人类声音。 Voicefinder 是一款完美的创意工具，旨在帮助电影制作人和公司进行创意过程。我们希望世界听起来更好、更人性化。我们的愿景很简单：我们希望将世界上最好的人类声音连接到创作者和企业，我们的使命是帮助释放每个人才的潜力，创造经济机会，让世界各地的人们过上更美好的生活。
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
商业音乐流媒体变得简单。播放世界上最大的商业目录中超过 1 亿首歌曲的完全授权音乐！ Soundtrack Your Brand（原 Spotify for Business）提供合法的全球服务，提供像个人流媒体平台一样的灵活性。非常适合通过音乐提升品牌的企业；包括餐馆、酒吧、酒店和零售店。聆听 Soundtrack 音乐策展人提供的 1,300 多个现成的播放列表，或者获得灵感来创建自己的播放列表。利用定制工具，例如音乐安排、客户消息、Spotify 导入和明确的歌词过滤器。使用 Soundtrack 应用程序控制声音，或者根据您的喜好从桌面进行操作。立即访问 SoundtrackYourB...
Rockbot
rockbot.com
自2010年以来，Rockbot一直是商业媒体行业的先驱。 Rockbot 通过广受好评的单一平台解决方案提供音乐、电视、数字标牌和广告，帮助全球最大的公司、特许经营商和数千家中小型企业提供最佳的现场客户体验。 Rockbot 得到 Google 的支持并受到北美近 50,000 家企业的信赖，其客户包括 Planet Fitness、沃尔玛、Shake Shack 和 Ashley Furniture。了解更多信息，请访问 www.rockbot.com。
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一个综合零售技术平台，旨在支持连锁店和品牌。该平台提供了一套核心和扩展应用程序，帮助企业自动化和简化其运营的各个方面。 Kabob 提供的核心应用程序包括： * 显示器 - 数字标牌管理解决方案，用于跨多个显示器和设备进行集中控制和内容同步。 * BGM（背景音乐）- 店内音频管理，允许远程控制和更新背景音乐和促销信息。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 除了核心应用程序之外，Kabob 还提供一系列扩展应用程序来支持营销、运营和其他业务功能，例如： * 数字营销 - 用于内容管理、全渠道营销和在线调查的工具。 * 自动化操作 ...