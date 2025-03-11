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商业智能软件 - 最热门应用

推出分析软件已成为企业数字化发展的一个关键焦点，主要重点是部署商业智能 (BI) 工具。这些 BI 解决方案在提供对公司数据环境的洞察方面发挥着至关重要的作用。通过实现业务数据的可视化和理解，它们使员工能够做出明智的决策，从而为公司带来积极的成果。鉴于当今企业可以获得大量数据，集成某种形式的 BI 软件对于增强对此类数据的理解和可操作性几乎是必不可少的。

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Canva

Canva

canva.com

Canva是一个图形设计平台，用户可以创建社交媒体图形、演示文稿、海报等，支持拖放编辑和使用模板，适合个人和专业项目。

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl是一款AI设计工具，可以根据文本描述快速生成图像和插图，适合各种设计需求，包括商业项目。

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio是一个在线工具，帮助用户将数据转换为可定制的报告和仪表板，支持多种数据源连接。

Genially

Genially

genial.ly

Genially是一个在线工具，用于创建互动演示、信息图表和其他视觉内容，支持动画效果和用户友好界面。

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps是一款研究发现工具，通过可视化引文网络和搜索功能，帮助研究人员探索学术文献及其关系。

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics是一款自助式商业智能和数据分析软件，可以帮助用户可视化数据、生成报告和洞察数据。

Looker

Looker

looker.com

Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose是一款AI工具，简化数据研究过程，便于查找、清理、可视化和转化数据，提升数据的共享与管理效率。

Visme

Visme

visme.co

Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish是一个多功能数据可视化平台，提供可访问的互动图表，支持屏幕阅读器和键盘导航，强调易理解的数据故事。

Grow

Grow

grow.com

Grow是一个无代码的商业智能平台，帮助组织通过整合数据处理、仓储和可视化，使每个人都能快速做出数据驱动的决策。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps 是一个易于使用的在线 GIS 和地图可视化工具，支持注释地图、筛选数据、优化路线等功能，适合团队合作。

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics是专为营销代理商设计的报告平台，提供直观仪表板和SEO工具，简化数据管理与报告生成。

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online是一个基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图，适用于位置数据的可视化和分析。

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram是一个易于使用的信息图和图表制作工具，允许用户创建和分享美观的视觉内容，如图表和在线报告。

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage是一个信息设计平台，提供模板帮助用户创建视觉内容，如信息图表和报告，便于组织内部外部沟通。

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox是一个提供精确位置信息和灵活开发工具的平台，帮助企业将地理空间功能集成到应用程序中。

Grist

Grist

getgrist.com

Grist是一款结合电子表格、数据库和应用构建器的工具，用户可以在一个地方管理和可视化数据，支持实时协作和定制权限。

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

IP GeoLocation应用程序提供准确的IP地址地理位置查询，包括国家、城市、货币、时区等信息，支持IPv4和IPv6地址的测试。

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase是一个开源商业智能平台，帮助用户快速分析数据、创建仪表板和生成报告，无需复杂编码。支持多种数据源。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。

Hex

Hex

hex.tech

Hex 是一个协作分析和数据科学平台，结合了代码笔记、数据应用和知识管理，方便使用和分享数据结果。

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

近图是一款提供高分辨率空中图像和地理空间数据的平台，支持城市规划、基础设施管理和应急响应。

Observable

Observable

observablehq.com

可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。

Domo

Domo

domo.com

Domo是一款云原生数据平台，帮助企业整合、可视化和分析数据，以支持决策和优化业务流程。

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo是一款定性数据分析软件，帮助研究人员从非结构化数据中组织、分析并获得见解，支持多种数据格式和协作功能。

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime 是一个 API，可以在毫秒内计算不同交通方式到数千个地点的旅行时间，广泛应用于企业搜索和位置智能。

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard是一个实时商业仪表板创建和分享工具，支持从80多种工具整合数据，简化KPI监控和数据可视化。

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai提供实时流量数据分析，帮助企业了解消费者行为，优化业务策略和做出明智的房地产投资决策。

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph是一个集成营销数据的平台，简化数据收集、可视化和报告，方便用户管理多个渠道的营销表现。

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio是一款云端商业智能工具，支持SQL查询和数据可视化，帮助团队分析和共享数据结果。

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei是一款快速生成社交媒体和数字营销报告的应用，支持多渠道数据整合与分析，提高工作效率。

datapine

datapine

datapine.com

DataPine是一款商业智能软件，帮助用户整合、分析和可视化数据，支持自定义仪表板和报告，适合技术及非技术用户。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe是一款云端商业智能工具，帮助用户整合和可视化来自多种数据源的业务指标，提供可定制的仪表板和自动报告功能。

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis是一款数字营销报告工具，支持30多种数据来源，提供无代码仪表板创建和定制功能，专为营销专业人士设计。

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle是一个营销分析平台，帮助营销人员可视化数据、生成报告并优化社交媒体和广告效果，提升工作效率。

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly提供地理定位工具，帮助网站根据用户IP地址进行地理目标营销，显示特定地区的内容或广告。

Databox

Databox

databox.com

Databox 是一个易于使用的业务分析平台，帮助企业集中数据，监控绩效，生成报告并进行目标追踪。

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew是一个开源网页应用，支持连接数据库和API，帮助用户创建和共享实时数据可视化报表和仪表板。

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics是一个数据探索平台，允许用户通过SQL进行分析，支持自助报告和数据集的灵活处理，适合数据分析师使用。

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo是一款提供IP地址详细信息的工具，具备地理位置数据、组织信息、批量处理和IP过滤功能，适用于网络安全和数据分析等需求。

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData是一个云数据分析平台，帮助用户通过自助服务和实时分析来整合和探索数据，支持多种数据源和自定义仪表板。

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT是一个管理和处理实时地理空间数据的平台，支持数据可视化和自动化工作流，适用于智能城市和物联网应用。

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven是一个云端数据平台，提供多种数据库托管服务，如PostgreSQL和MySQL，以及数据流解决方案Kafka。支持多种云服务和工具整合。

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL是一款现代SQL编辑器，支持团队协作、数据可视化和共享查询，帮助用户高效管理和分析数据。

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes应用提供全球247个国家的邮政编码、地理边界和街道数据，支持多种格式，便于集成和位置分析。

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz是一款基于仪表盘的实时报告工具，帮助数字营销公司和自由职业者自动化客户报告流程，支持无限集成和自定义KPI。

ATLAS.ti

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atlasti.com

ATLAS.ti是一款定性数据分析软件，支持文本、音频、视频等多种数据格式，适用于个人和团队分析非结构化数据。

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin 是一个无代码平台，允许用户轻松创建内部工具和客户门户，支持数据管理和实时协作。

Radar

Radar

radar.com

Radar 应用提供位置基础设施，通过 SDK 和 API 支持全球数亿设备的基于位置的服务和体验。

Sisense

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sisense.com

Sisense是一个商业智能平台，将数据转化为可行见解，支持实时分析与可视化，适用于各种企业规模。

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Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。

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