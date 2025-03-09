商业智能软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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推出分析软件已成为企业数字化发展的一个关键焦点，主要重点是部署商业智能 (BI) 工具。这些 BI 解决方案在提供对公司数据环境的洞察方面发挥着至关重要的作用。通过实现业务数据的可视化和理解，它们使员工能够做出明智的决策，从而为公司带来积极的成果。鉴于当今企业可以获得大量数据，集成某种形式的 BI 软件对于增强对此类数据的理解和可操作性几乎是必不可少的。
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Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一个商业智能和报告系统，它是分析和可视化公司进展的灵活且简单的方法。一种商业智能工具，有助于将公司的所有数据收集到一个地方，节省手动数据管理时间，更快地做出决策，并激励您的团队以更有效的方式实现目标。最适合：任何领域的中小型企业，他们在不同位置（ERP 系统、Excel 或其他文件）拥有数据，并且需要一种工具将所有数据统一到一个位置、可视化并准备分析。 flex.bi 定价概述：flex.bi 定价起价为 35 欧元/月。 flex.bi 提供免费试用。请参阅下面的其他定价详细信息 https://flex.bi/pricing/
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一个面向中小型组织的基于云的数据平台和报告解决方案。我们专注于健康、会计和体育组织的数据和报告。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一个结合了财务和营销系统的数据分析平台，可帮助雄心勃勃的公司最大限度地发挥数据的力量并更快地发展。我们通过整合领先系统（会计、销售、营销）的数据，为 B2B 公司提供单一事实来源，使其更容易充满信心地成长。通过共享仪表板实现跨团队协作。使用基于您的业务类型（SaaS、初创公司等）的自动化 B2B KPI 和指标来计算 MRR、ARR、LTC、CAC、同类群组分析等！该平台专为成长型公司，特别是拥有投资者的公司而设计。 ScaleXP 使用户能够充满信心地筹集资金，我们的实时数据和创始人视图仪表板可让您随时掌握业务绩效的脉搏。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一种数据分析工具，可与公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察并提高效率。我们的目标是通过为团队提供简单的数据仪表板来轻松访问数据。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款对话式数据分析应用，让用户通过自然语言与数据交互，无需技术背景即可生成报告和仪表盘。
Cube
cubeanywhere.com
Cube是一款时间和费用跟踪应用，帮助个人和团队高效管理项目成本和支出，提供实时数据和报告。
Domo
domo.com
Domo是一款云原生数据平台，帮助企业整合、可视化和分析数据，以支持决策和优化业务流程。
GoodData
gooddata.com
GoodData是一个云数据分析平台，帮助用户通过自助服务和实时分析来整合和探索数据，支持多种数据源和自定义仪表板。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件数据管理解决方案。我们的平台可以处理您的事件数据管理的各个方面，从收集到应用。在一个地方传输、存储、查询和呈现您的数据，并在竞争中获得竞争优势。 Keen 使您可以通过基于事件的数据真实了解产品的使用情况和交互情况。我们使您可以轻松深入了解所需的产品数据，从而使您能够识别和解决产品问题、增强用户体验并更快地推出产品。
Looker
looker.com
Looker是一款商业智能工具，通过浏览器提供分析功能，使企业用户能够轻松访问和整合数据，支持自定义和嵌入式分析。
Metabase
metabase.com
Metabase是一个开源商业智能平台，帮助用户快速分析数据、创建仪表板和生成报告，无需复杂编码。支持多种数据源。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 是一款综合商业智能平台，提供数据分析、报告和仪表板功能，支持多种设备与数据源的集成。
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics是一个数据探索平台，允许用户通过SQL进行分析，支持自助报告和数据集的灵活处理，适合数据分析师使用。
Observable
observablehq.com
可观察是一个数据应用、仪表板和报告的创建与部署平台，支持实时协作和代码编程，可用于数据探索和可视化。
Sisense
sisense.com
Sisense是一个商业智能平台，将数据转化为可行见解，支持实时分析与可视化，适用于各种企业规模。
Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics是一款自助式商业智能和数据分析软件，可以帮助用户可视化数据、生成报告和洞察数据。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma是一个云端商业智能与分析平台，允许用户无需编码即可探索和分析数据，支持实时协作与数据可视化。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释，以便用户了解数据的“原因”，而不仅仅是数据的“内容”。而且，为了让入门变得更容易，Toucan 包含了入门仪表板的“应用程序库”、用于帮助选择和布局图表的 GuidedDesign™ 以及用于快速原型设计的示例数据集。最后，通过从暂存到生产的一键式部署、轻松嵌入 Web 组件或 iFrame 以及发布到任何设备（Web、智能手机、平板电脑或信息亭/墙壁显示器），只需一次操作即可轻松实现部署和管理。这一切都通过行、角色或用户级安全性进行管理，并具有完整的审计跟踪和内置的用户自动化和管理功能的帮助。
Bold Reports
boldreports.com
业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。在这项工作的过程中，它发现需要简化企业创建、存储和共享重要业务报告的方式，然后着手创建基于 Web 的报告管理解决方案。结果就是 Bold Reports，它可以处理细节，以便报告创建者可以专注于大局。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供协助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保健、媒体和广告、酒店、制造、公共部门等）1,000 多个领先组织的信任和使用。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链并做出其他准确、明智的决策
Bold BI
boldbi.com
BOLD BI是一个商业智能平台，提供嵌入式分析和可自定义仪表板，助力用户实时获取数据见解，提高决策效率。
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一个低代码解决方案，用于构建面向客户的仪表板，提供与内部开发流程相同水平的灵活性，且所需的技术开销最小。借助 Vizzly，您可以连接到任何 SQL 数据库或 API，并将仪表板无缝嵌入为 React 或 Vue 组件。由于该产品通过代码可高度扩展，因此您将完全控制该产品和您创建的用户体验。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智能、自然语言查询和预测分析的力量，帮助企业将数据转化为可操作的商业智能。通过嵌入强大的 BI 平台中的行业特定解决方案，Lumenore 将您的原始数据转化为准确的见解。确保无缝数据集成，实现现代商业故事讲述，并鼓励高级洞察发现。使用 Lumenore 创建一个一体化数据世界，以便跨业务职能部门做出有效决策。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online是一个基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图，适用于位置数据的可视化和分析。
CARTO
carto.com
将交易数据货币化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 将数百万日常信用卡交易转化为零售、房地产和公共部门 B2B 客户的基于位置的见解。
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo是一款提供IP地址详细信息的工具，具备地理位置数据、组织信息、批量处理和IP过滤功能，适用于网络安全和数据分析等需求。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox是一个提供精确位置信息和灵活开发工具的平台，帮助企业将地理空间功能集成到应用程序中。
Nearmap
nearmap.com
近图是一款提供高分辨率空中图像和地理空间数据的平台，支持城市规划、基础设施管理和应急响应。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai提供实时流量数据分析，帮助企业了解消费者行为，优化业务策略和做出明智的房地产投资决策。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一种在线领土地图工具，可为企业提供位置情报以进行有效的市场研究。可视化贸易区域、获取人口洞察并分析竞争对手，以就最佳商业地点做出明智的决策。得益于驾车时间区域，您还可以轻松管理物流并推动本地营销策略。立即使用 Smappen 释放位置智能的力量并优化您的业务成功！
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 优化零售商房地产策略，以推动更快、更准确的决策。这个易于使用的集中式数据平台为国家特许经营商和连锁店提供先进的预测分析，可访问行业领先的数据，从而增强 PiinPoints 市场规划工具和预测模型。
Combain
combain.com
借助 Combain，可以轻松定位室内和室外的连接设备。我们的 Cell ID 和 Wi-Fi 数据全球数据库提供您设备的纬度和经度。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一个数据驱动的市场平台，它改变了企业购买和销售网络服务的方式。通过简化采购和销售活动，Cloudscene 为具有前瞻性思维的组织提供了更强的联系、更轻松的跟踪和管理、授权和敏捷的团队、时间和成本效率以及提高的生产力。我们的平台以无与伦比的市场情报为后盾，因为我们相信最佳的业务决策是建立在强大的数据基础上的。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一个位置智能平台，它以地图上易于使用的图层的形式讲述每个位置的价值（人员、他们的行为、业务和潜力）。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在过去八年里一直在汇总消费者和零售市场数据，以构建全球最全面、最新且地理最精细的美国零售市场地图。在我们的数据基础之上，我们在与全国数千个零售品牌合作的同时，还开发了消费者行为和零售网络分析方面的专业知识。我们为客户提供多种洞察途径：自助服务 SaaS、基于项目的咨询、API 集成和企业数据共享。在 SaaS 方面，我们灵活的自助服务平台使研究人员能够在他们正在研究的任何位置深入了解他们所需的见解和报告。对于已经达到数据成熟度的企业，我们在工业规模上丰富位置数据，并聘请高度专业的分析师，通过专有的统计方法为业务问题制定新颖的解决方案。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI是一个用于卫星和无人机图像分析的对象检测平台，支持检测、分割和定位对象，跟踪变化和识别异常。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink 是位置智能平台，可帮助零售、房地产和快速消费品行业的专业人士了解位置如何影响其业务绩效。其先进的数据分析和预测统计使公司能够进行深入的市场研究，以便他们能够就其战略做出明智的决策。从这些分析中获得的宝贵见解会立即显示在以地图为中心的界面上，该界面易于导航和理解。这种具有竞争力的商业智能用于最大限度地提高商店网络的效率、执行准确的销售预测、改进营销组合并制定扩张计划。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes应用提供全球247个国家的邮政编码、地理边界和街道数据，支持多种格式，便于集成和位置分析。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder 是一个 API，为您的客户入职表单提供了一套完全集成的验证功能。向现有表单添加一项或多项功能，并观察转化率和数据质量的提高。 - 地址查找 使用邮政编码查找或自动完成功能来捕获地址，速度提高 5 倍，且零拼写错误 - 屋顶地理编码 获取世界各地地址的坐标 - 银行验证 验证银行账户以进行直接借记和转账 - 电子邮件和手机验证 捕获有效的电子邮件地址和手机来自客户和潜在客户的号码 - OTP 验证 使用一次性密码保护客户帐户 SMS 验证 为何使用 Postcoder？ Postcoder 帮助英国和全球 9,000 多个组织在表单转换和数据质量方面实现了可衡量的改进。集成 Postcoder 后，许多人表示新员工数量有所增加，表单完成速度更快，潜在客户质量也大幅提高。
Symaps.io
symaps.io
用于选址、选址规划和扩张策略的位置智能平台。 Symaps 帮助各个行业（零售、奢侈品、餐馆、汽车充电站...）的客户做出更好的位置相关决策。该平台结合并提取各种类型的位置数据（社会人口统计、客流量、竞争环境、私人数据）的价值，以识别最佳位置并对其进行评分。提供许多功能：可视化网络覆盖范围、探索集水区域、比较位置、识别白色区域、根据一组预定义的标准瞄准新的增长区域、查找相似位置、竞争基准……直观的界面和轻松的图层可视化地图上的数据、数据的导入和导出。 Symaps 平台在全球运营，目前在 15 个国家/地区使用。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 于 2019 年由经验丰富的营销和技术专业人士创立，旨在构建易于使用的订阅软件解决方案，可用于改进媒体营销活动，提高企业对其客户和潜在客户的了解，并显着改善数字支出的财务回报。从一开始，我们就希望构建一个基于用户同意（并遵守 GDPR 和 CCPA）的数据解决方案，不会令人毛骨悚然，并且能为出版商和广告商带来更好的财务业绩。我们想要一个适合现有工作流程的解决方案，以便它可以与客户当前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等结合使用，而不是取代它们。我们希望能够查看任何数据集并将其与公共或私人的任何其他数据集进行比较。我们还想建立一个平台，让你可以亲眼看看别人的数据是否有用。最后，我们希望构建一个在营销行业之外同样有价值的解决方案。当我们构建 Intuizi 平台时，我们正在解决数据聚合、处理和显示方面的大问题。我们已经提供了最具成本效益的方法来提高数字营销活动的广告支出回报率，并且我们为我们添加的每个信号提供商和客户提供更好的服务。我们现在正在准备将我们的平台用于营销之外的领域，例如研究、社区服务、医疗保健和健康。
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一种位置优化工具，可帮助商店、餐馆和服务提供商等实体企业进行战略位置规划和决策。 TargomoLOOP 是一个集中平台，用于管理您企业的所有基于位置的信息，包括客户人口统计、零售销售和服务区域产品。从这种方法中获得的见解可用于检查和增强零售和酒店地点，以及规划开发和优化网络。由人工智能支持的分析可以准确预测销售，准确率达到 80-90%，并找到企业的成功动力和增长可能性。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic是一个云平台，帮助组织利用地理位置数据构建地图应用，支持自定义地图、社区协作和数据可视化。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号