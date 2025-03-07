商业智能软件 - 最热门应用 - 美国

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推出分析软件已成为企业数字化发展的一个关键焦点，主要重点是部署商业智能 (BI) 工具。这些 BI 解决方案在提供对公司数据环境的洞察方面发挥着至关重要的作用。通过实现业务数据的可视化和理解，它们使员工能够做出明智的决策，从而为公司带来积极的成果。鉴于当今企业可以获得大量数据，集成某种形式的 BI 软件对于增强对此类数据的理解和可操作性几乎是必不可少的。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形，演示文稿，海报，文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并编辑设计并通过拖放界面上传自己的照片。该平台可以免费使用，并提供付费订阅，例如Canva Pro和Canva for Enterprise，以提供其他功能。用户还可以支付打印和发货的实体产品。根据2019年的筹集资金为32亿美元，在190个国家 /地区拥有超过2000万用户。2020年6月，Canva筹集了6000万美元，估价为60亿美元。这几乎使2019年的最后一次估值翻了一番。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款设计工具，它使用深度学习模型来理解用户的文本，并在几秒钟内将其转换为具有视觉吸引力的图像或剪贴画。 该工具非常适合设计创作，无论是引人注目的商品设计还是社交媒体帖子。无论技能水平如何，用户都可以使用 Kittl AI 的文本到图像和文本到剪贴画功能轻松学习新的设计技术，只需单击几下即可根据文本描述生成令人惊叹的图像、插图或照片。 生成的内容将被保存并可以从“上传”部分访问。 Kittl AI 只需单击一下即可删除剪贴画的背景，并且该工具提供图像和剪贴画样式预设，以帮助用户找到所需的样式。 Kittl AI 上的人工智能生成图像是使用深度学习模型制作的，使用户能够更快地创建并节省资金和资源。用户可以将人工智能生成的内容用于商业项目，前提是他们遵守 Kittl 的使用和许可条款。 该工具提供了专门的帮助中心，用户可以联系 Kittl 支持人员以获得设计方面的帮助。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（以前是Google Data Studio）是一种在线工具，用于将数据转换为Google在2016年3月15日推出的可自定义信息的信息报告和仪表板，这是Enterprise Google Analytics 360 Suite的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告启动更明智的业务决策，以释放数据的力量。
Tableau
tableau.com
Tableau是一个分析平台，它改变了我们使用数据来解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用他们的数据。 Tableau是最广泛，最深的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理，视觉分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动更好的业务成果 - 与Salesforce在Tableau Pulse中建立的行业领先的爱因斯坦都可以重新想象数据体验，这使数据变得更加重要每个人都可以使用数据可视化工具的专业知识。 Tableau Pulse可用于Tableau Cloud用户，并利用Tableau AI的功能以更具个性化，上下文和智能的方式传递数据。在https://tableau.com/pulse Tableau Cloud上了解更多信息，以快速，灵活，直观的分析能力更聪明，洞察力驱动的决策。在世界＃1分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder提供了一种现代的数据准备方法，使其更快，更易于组合，形状和清洁数据进行分析。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
SalesRabbit
salesrabbit.com
Salesrabbit的软件可帮助现场销售团队更快，更智能。他们的解决方案使用数字工具解决了销售组织的所有主要痛苦点。铅和区域管理，代表绩效跟踪，数字合同，潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训库，地理覆盖的营销平台和房主信息，以帮助您更聪明地销售。最重要的是，他们与您和您的公司亲自合作，以确保您获得所需的结果。在salesrabbit.com上了解有关它们的更多信息。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击直观地显示您正在努力实现的目标。无论您的团队如何工作，Geckoboard 都能让您的仪表板共享变得简单。复制并粘贴指向可在任何 Web 浏览器中查看的实时仪表板的链接，或邀请您的团队成员登录、查看甚至创建自己的仪表板。对于定期更新，您可以安排通过电子邮件发送仪表板的屏幕截图，或定期发布到 Slack 频道。为了获得最大的可见性，Geckoboard 具有“发送到电视”功能，允许您将帐户与大屏幕或电视上的浏览器配对，并选择您想要在其中显示的仪表板。它甚至可以在一个屏幕上循环浏览多个仪表板。我们提供了易于遵循的说明，说明如何使用价格实惠的现成硬件在一个下午实现这一目标。最后，您可以通过在移动设备的浏览器上登录您的帐户来随时随地跟踪关键数字，您可以在其中访问仪表板，该仪表板的格式完美适合较小的屏幕。 14 天免费构建您的第一个仪表板 - 无需付款详细信息。
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一种研究发现工具，它结合了交互式引文地图、现代搜索工具和有针对性的更新，以帮助研究人员和研发团队理解庞大的科学语料库。它可以通过学术论文、专利、预印本和电子印刷品等各种内容来可视化您的研究主题。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款人工智能驱动的工具，可以简化数据研究流程，为查找、清理、可视化和转换数据提供高效的解决方案。 Rose 注重易用性，采用尖端的开源 LLM（语言模型）和自然语言处理技术来解析基于人类语言提示的信息。 这使得用户能够无缝地定位相关数据源，确保与全球顶级数据提供商的顺利集成。该平台的优势在于其有效参与和可视化数据的能力。 Rose 将 SF（旧金山）技术的创造性与 NY（纽约）金融的可靠性相结合，提供了一个完全可审计的框架，允许用户将其输出背后的逻辑追溯到原始数据输入。 此功能增强了透明度和问责制。 Rose 还支持无摩擦的数据共享，使用户能够轻松地与内部团队或第三方分享见解。 用户可以控制授予接收者的权限级别，确保敏感信息的保护。此外，Rose 作为值得信赖的第三方数据市场运营，促进多样化和广泛数据集的买卖。 此功能使用户有机会轻松预览、购买和销售数据集，从而促进协作环境。 Rose 被知名金融机构的分析师使用，进一步证明了它的可靠性和对数据密集型任务的适用性。 该工具附带全面的文档资源，并通过电子邮件等联系渠道提供客户支持。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Grist
getgrist.com
Grist 结合了电子表格、数据库和应用程序构建器的最佳功能。使用熟悉的电子表格界面，将您的信息组织为关系数据库，并在几分钟内构建拖放仪表板。确保数据结构良好并存储在一处，充分利用数据。没有重复，没有电子表格争论，没有合并文档。实时协作，通过控制细至单元的权限的自定义访问规则来保护您的数据。让每个人都可以使用相同的数据进行工作，而不会影响隐私或稳定性。注册免费团队帐户或亲自托管 Grist - 无论哪种方式，您的数据始终是您的。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、编码或技术知识即可轻松执行高级数据管理任务。只需点击几下，即可为连接和准备的跨渠道数据创建令人惊叹的可视化效果。快速将其转变为分析或演示就绪的报告、仪表板或独立的图形、图表、漏斗图或表格。最后，自动共享数据或将数据传送到任何目的地：客户、利益相关者、团队成员或其他工具和平台。无论您是向董事会或客户进行演示，还是寻求改进营销活动的见解，您都确信自己拥有一个可靠且快速的平台，所有最新数据都以清晰、直观的方式呈现在一个地方。您需要几分钟而不是几个小时来准备，并且需要几分钟而不是几个小时来扩展它以适应新客户或数据源。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。 Cyfe 为代理机构和营销人员提供仪表板来证明投资回报率、整合数据源并可视化趋势。 Cyfe 由 Deven Patel 于 2012 年创立，并在热门节目《硅谷》中亮相，现已拥有超过 30 万用户。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商为中心的营销技术套件——Traject。 Traject 由来自 22 个城市和 11 个国家/地区的热情团队成员组成，代表营销技术领域的 7 个品牌。 Cyfe 始终忠于 Cyfe 的根源，致力于提供最简单的开箱即用仪表板解决方案，同时进行创新、扩展集成并提高可用性。 Cyfe by Traject 支持数十万用户和企业，从个体企业家到大型企业，重点是帮助成长中的机构跟踪他们的努力并创造价值。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。通信的未来等待着您。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，可为您提供安全工作，满足更高标准并每天改进的知识，工具和流程，提供更好的工作方式。最初从数字清单应用程序开始演变成一个平台，用于进行检查，提出和解决问题，管理资产和培训团队。安全文化还可以帮助团队做更多的事情，而不仅仅是为治理，风险和合规性打勾，还可以帮助设定环境，健康和安全标准，并在卓越运营方面提高标准。触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么在起作用，什么是什么，因此您可以专注于真正重要的事情 - 每天都会变得更好。释放工作团队的潜力，可以通过安全文化推动您的业务前进。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基于仪表板的白标实时报告工具，适用于数字营销公司、代理机构和自由职业者，可以帮助自动化客户报告流程。设置正确的 KPI，让 Reportz 为您完成所有日常工作。吸引您的客户并为他们提供他们所见过的最透明的客户报告。无限的集成。无限用户。免费电子邮件和帐户白标。仪表板内的 KPI 不受限制。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Visme
visme.co
Visme是授权非设计专业人员的多合一平台，以改变他们创建和共享和发布引人入胜的演示文稿，文档，视觉报告，数据可视化和其他视觉格式的方式。来自IBM，Goldenstate Warriors，Gartner，Nationwide和1500万用户的用户利用Visme作为内容创建工具来讲述和介绍他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独或作为团队合作工作。在线发布，嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以在文件夹中协作，组织项目数据，并为相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme具有出版和显示的几个自动化功能，使出版商可以设置时代以自动化在线演示文稿和分析以跟踪已发布内容的有效性。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是领先的地理位置跟踪平台，配有内置的客户通知和通信功能。它与寻求预测可见性和位置智能解决方案的各种规模的公司合作，帮助他们捕获和处理数据元素，以可视化和智能触发内部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享应该是临时的，最终用户始终可以控制该位置共享的时间限制和地理边界。它花了十多年的时间提供位置共享体验，在简单、安全、有用、临时和私密之间取得了和谐的平衡。它掌握了基于位置数据构建交互式体验的细微差别。它很自豪能够根据复杂的到达检测和地理围栏逻辑自动更新客户所看到的内容，优化电池寿命，并通过流畅的 UX/UI 功能平衡所有这些。由于 Glympse 的每个人都是技术极客，并且对创建尖端解决方案感到兴奋，因此它采用了相同的方法来开发解决方案，使企业品牌能够在人员、产品和服务运行时提供更流畅的客户至上体验。 Glympse 提供灵活的地理位置跟踪平台，具有企业级位置 SDK、API、仪表板等，可为您构建自己的基于位置的产品或服务解决方案，用于现场服务、车队和物流、产品交付和零售到货通知，或使用其两种预包装产品之一：适用于企业客户的 Glympse En Route 和适用于小型企业的 Glympse PRO。
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为各种规模的企业而设计，可以免费开始构建，定价基于每月使用情况，无需预先许可或合同。 Mapbox 是一个由 700 多人组成的全球团队，在华盛顿特区、赫尔辛基和东京设有办事处。 Mapbox 成立于 2010 年。如今，Mapbox 为全球平台、应用程序和品牌的位置智能提供支持。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屡获殊荣的现代商业智能 (BI) 和分析平台，专为云而构建。借助 Sigma，任何人都可以使用他们已知的电子表格函数和公式来探索云规模的实时数据，直至最细微的细节。我们熟悉的类似电子表格的界面将 SQL 的全部功能交付给任何用户，同时保持云数据仓库中数据的新鲜和安全。数据优先的公司使用 Sigma 帮助其员工、客户和合作伙伴摆脱仪表板的限制，自行探索数据，从而做出更好、更快的决策。我们的软件旨在利用云数据仓库的性能来组合数据源并立即分析数十亿行数据 - 无需编码。
Reach Reporting
reachreporting.com
升级至 Reach 报告。财务和非财务数据的自动化。借助强大的仪表板和增强的视觉效果，使报告、预测和预算变得容易。自动执行重复性任务，以便在几分钟内做出更好的数据驱动决策。通过我们的三向预测功能，获得有关您的业务轨迹的宝贵见解。通过连接损益表、资产负债表和现金流量表，您可以通过自动现金流量预测创建全面的财务视图。财务经理、会计师和顾问估计，他们 48% 的时间都花在准备财务报告和仪表板上。报告和仪表板会随着每月数据的流动而动态更新。只需点击几下即可可视化数据。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage 是为您的组织创建和组织重要视觉资产的好地方，例如报告、组织结构和信息、入职指南和材料、研究文档和白皮书等。您可以通过使用数据驱动的故事讲述来激励您的组织和客户以视觉形式理解高科技信息，从而使自己与其他公司区分开来。每天使用 Venngage 加入 500 多个团队和组织，简化他们的沟通并吸引他们的团队和受众。将您品牌的信息和内容从技术含量高且令人困惑的术语转变为具有视觉吸引力和引人注目的信息图形。让分散的团队保持联系并保持一致，以实现更好的企业沟通。了解为什么沃尔玛、阿斯利康、Facebook、GoodLife 等企业将 Venngage 视为保持组织高效、协调和参与的重要工具。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现无缝协作。 * 与 macOS、Windows 和 Linux 跨平台兼容 * 适用于 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板 在单个屏幕上查看以下主要指标：Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google My Business、Twitter、 Pinterest 和其他渠道。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。现在进行一个简单的测试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重推出 JetAdmin：用于构建内部工具和客户门户的无代码动力源！使用 JetAdmin 开启软件开发的未来，JetAdmin 是您打造内部工具和吸引客户门户的终极无代码构建器。告别传统编码的复杂性，采用更快、更有效的方式来创建强大的定制解决方案，为您的业务提供支持。为什么选择 JetAdmin？无代码简单性：使用 JetAdmin，您无需成为编码向导即可创建功能强大的应用程序。我们直观的拖放界面和预构建的组件使构建内部工具和客户门户变得轻而易举。通用访问：无缝开发可随时随地访问的基于网络的解决方案。无论是简化内部流程还是增强客户互动，JetAdmin 都提供无与伦比的可访问性。完美定制：JetAdmin 使您能够制定完全适合您独特需求的解决方案。毫不费力地自定义一切，从数据字段到用户界面。数据驱动的见解：利用我们强大的数据管理工具轻松收集、分析和可视化信息。做出明智的决策并以前所未有的方式优化您的运营。安全第一：我们优先考虑您的数据和应用程序的安全。 JetAdmin 拥有一流的安全功能，可保护您的内部工具和客户门户免受威胁，确保您高枕无忧。可扩展性是其核心：JetAdmin 与您一起成长。从小处开始，随着业务的扩展而扩展，所有这些都不会影响性能或稳定性。无缝集成：轻松将 JetAdmin 与您现有的系统和第三方应用程序集成，最大限度地提高整个生态系统的效率和连接性。释放您的创造力：有了 JetAdmin，就有无限的可能性。设计令人惊叹的界面、自动化任务并轻松提供卓越的用户体验。没有限制，只有可能性：无论您是经验丰富的开发人员还是完全的新手，JetAdmin 都可以让您不受限制地将想法变成现实。体验软件开发的革命。加入全球企业的行列，利用 JetAdmin 创建创新的内部工具和客户门户，为生产力和用户满意度设定新标准。 JetAdmin：无代码即可发挥无限潜力。今天就开始，重新定义您的数字之旅的可能性！
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中可视化数据和分享富有洞察力的故事的最快方式。直观的无代码用户体验 (UX) 甚至可以帮助临时用户在几分钟内构建仪表板和故事板，并将 50 多个图表、图表和表格集成到单个视觉效果中。 Analytics+ 旨在帮助客户从 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 迁移旧仪表板，或从 Think-cell 或 Mekko Graphics 迁移静态 PowerPoint 仪表板，并将其整合到 Microsoft Power BI 中。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完全集成、GPT-3 支持的公式副驾驶一起使用的正确公式。 GRID 是数字的未来。在 www.grid.is 上免费注册并启动 GRID。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
Aiven
aiven.io
作为满足所有数据库需求的中心枢纽，Aiven 提供关系型和非关系型数据库服务以及可视化套件和高吞吐量消息代理。我们的服务产品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服务均根据实际使用情况按小时计费，无隐藏费用。立即开始 30 天试用！
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
Mapline
mapline.com
将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
Grow
grow.com
Grow是一个无代码的全栈业务智能（BI）平台，它使您的组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过在一个易于使用的平台中结合ETL，数据仓库和可视化，任何组织都可以将其数据连接并探索其表面见解。我们的无限用户许可证模型使每个人都可以访问所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出明智的决定，以加速其成长。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一个先进的物体检测平台，旨在分析卫星和无人机图像。它使用户能够检测、分割和定位这些图像中的对象和区域，以及跟踪变化和识别异常。它的用户友好界面和无代码方法使所有技术背景的用户都能够创建定制用例并从数据中获取有价值的见解。
Ardoq
ardoq.com
重新构想企业架构。 Ardoq的数据驱动平台将您的企业视图统一，绘制了浏览变化，解锁收入增长，燃料创新和加速转型的清晰途径。我们的软件可以帮助组织计划，执行和预测其人员，项目，策略，流程，应用程序，基础架构和能力的变化的影响。使用ARDOQ，Fresh Data创建了动态概述，该概述为更好的决策提供了见解。通过仪表板，交互式可视化和图表的帮助，用户可以专注于理解技术与人之间的相互依赖性，并且记录时间更少。 Ardoq是一家大胆，有爱心且受驱动的公司，其使命是使我们的客户通过成功的变革来推动价值。更多信息：www.ardoq.com。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 与我们联系。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天访问量最多？ - 他们在我的地点待了多长时间？ - 我的访客在哪里生活或工作？ - 访客前往我所在位置最常用的路线是什么？ - 我的竞争对手表现如何？营销情报：Allspark 让您可以即时访问高级受众管理，为您的数据驱动营销提供支持： - 根据真实数据创建和管理受众。 - 通过跨数字渠道实时估计自定义受众，提高媒体规划效率，并比较结果，从而更明智地分配预算。 - 在您选择的平台上激活。 - 通过离线归因闭合循环来衡量结果。 - 创建与您当前客户或竞争对手客户类似的受众群体，并以他们为目标来推动收购。