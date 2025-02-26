商业智能软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
推出分析软件已成为企业数字化发展的一个关键焦点，主要重点是部署商业智能 (BI) 工具。这些 BI 解决方案在提供对公司数据环境的洞察方面发挥着至关重要的作用。通过实现业务数据的可视化和理解，它们使员工能够做出明智的决策，从而为公司带来积极的成果。鉴于当今企业可以获得大量数据，集成某种形式的 BI 软件对于增强对此类数据的理解和可操作性几乎是必不可少的。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形，演示文稿，海报，文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并编辑设计并通过拖放界面上传自己的照片。该平台可以免费使用，并提供付费订阅，例如Canva Pro和Canva for Enterprise，以提供其他功能。用户还可以支付打印和发货的实体产品。根据2019年的筹集资金为32亿美元，在190个国家 /地区拥有超过2000万用户。2020年6月，Canva筹集了6000万美元，估价为60亿美元。这几乎使2019年的最后一次估值翻了一番。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一个面向中小型组织的基于云的数据平台和报告解决方案。我们专注于健康、会计和体育组织的数据和报告。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一个结合了财务和营销系统的数据分析平台，可帮助雄心勃勃的公司最大限度地发挥数据的力量并更快地发展。我们通过整合领先系统（会计、销售、营销）的数据，为 B2B 公司提供单一事实来源，使其更容易充满信心地成长。通过共享仪表板实现跨团队协作。使用基于您的业务类型（SaaS、初创公司等）的自动化 B2B KPI 和指标来计算 MRR、ARR、LTC、CAC、同类群组分析等！该平台专为成长型公司，特别是拥有投资者的公司而设计。 ScaleXP 使用户能够充满信心地筹集资金，我们的实时数据和创始人视图仪表板可让您随时掌握业务绩效的脉搏。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一种数据分析工具，可与公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察并提高效率。我们的目标是通过为团队提供简单的数据仪表板来轻松访问数据。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是领先的基于云的数据和分析平台，为全球组织带来人工智能驱动的数据驱动决策。凭借一个充分利用自动化和人工智能潜力的平台，GoodData 使客户能够在工作时通过实时、自助数据洞察向每个最终用户提供数据分析。超过 140,000 家全球顶级企业和 320 万用户依靠 GoodData 来推动有意义的变革并通过数据实现更多目标。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件数据管理解决方案。我们的平台可以处理您的事件数据管理的各个方面，从收集到应用。在一个地方传输、存储、查询和呈现您的数据，并在竞争中获得竞争优势。 Keen 使您可以通过基于事件的数据真实了解产品的使用情况和交互情况。我们使您可以轻松深入了解所需的产品数据，从而使您能够识别和解决产品问题、增强用户体验并更快地推出产品。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款综合智能平台，将生成式 AI 的强大功能与 BI 的精确性融为一体。它是一个云原生的开放架构平台，建立在可扩展的、适合未来的语义层之上，旨在注入人工智能驱动的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 使世界各地的公司能够向其组织内部和外部的数以万计的人无缝地提供现代数据分析解决方案。它融入了领先的 GenAI 技术，可以在任何设备上实现智能，从而加快任何用户从数据到采取行动的时间。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 与我们联系。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 行业领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访问 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 通过快速、灵活、直观的分析来支持更智能、由洞察力驱动的决策。在世界排名第一的分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder 提供了一种现代化的数据准备方法，可以更快、更轻松地组合、整理和清理数据以进行分析。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屡获殊荣的现代商业智能 (BI) 和分析平台，专为云而构建。借助 Sigma，任何人都可以使用他们已知的电子表格函数和公式来探索云规模的实时数据，直至最细微的细节。我们熟悉的类似电子表格的界面将 SQL 的全部功能交付给任何用户，同时保持云数据仓库中数据的新鲜和安全。数据优先的公司使用 Sigma 帮助其员工、客户和合作伙伴摆脱仪表板的限制，自行探索数据，从而做出更好、更快的决策。我们的软件旨在利用云数据仓库的性能来组合数据源并立即分析数十亿行数据 - 无需编码。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释，以便用户了解数据的“原因”，而不仅仅是数据的“内容”。而且，为了让入门变得更容易，Toucan 包含了入门仪表板的“应用程序库”、用于帮助选择和布局图表的 GuidedDesign™ 以及用于快速原型设计的示例数据集。最后，通过从暂存到生产的一键式部署、轻松嵌入 Web 组件或 iFrame 以及发布到任何设备（Web、智能手机、平板电脑或信息亭/墙壁显示器），只需一次操作即可轻松实现部署和管理。这一切都通过行、角色或用户级安全性进行管理，并具有完整的审计跟踪和内置的用户自动化和管理功能的帮助。
Bold Reports
boldreports.com
业务报告不必给 IT 团队或预算带来负担。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改变了组织呈现数据的方式以及利益相关者在此过程中的体验。借助 Bold Reports 的本地解决方案、嵌入式报告工具和报告查看器 SDK，团队可以实施具有高级功能和无限用户的真正现代化的报告管理系统。使用报告设计器制作和编辑报告，该设计器利用 Syncfusion 的 UI 专业知识提供数十个报告项目、交互式功能、吸引人的样式和可自定义的格式选项。然后，使用报表服务器发布和导出报表、管理其访问权限并将其交付给 Web 上的用户。当报告随处可用时，相关利益相关者可以协作做出更好的业务决策。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。在这项工作的过程中，它发现需要简化企业创建、存储和共享重要业务报告的方式，然后着手创建基于 Web 的报告管理解决方案。结果就是 Bold Reports，它可以处理细节，以便报告创建者可以专注于大局。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供协助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保健、媒体和广告、酒店、制造、公共部门等）1,000 多个领先组织的信任和使用。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一个上下文决策智能平台，基于其获得专利的增强对话式人工智能和分析技术构建。 ConverSight 的人工智能助手 Athena 通过连接客户数据并使用机器学习技术生成见解和建议来提供业务见解。借助 ConverSight，企业能够在其响应计划方法中实施人工智能，从而实现更高的准确性、更强有力的决策和更顺畅的反应时间，从而最终降低成本并大幅改善供应链的功能。 ConverSight 充当供应链控制塔，帮助企业优化运营、最大程度地减少中断并实时解决关键问题。 ConverSight 的 AI 业务助手 Athena 为企业提供更大的数据可见性和洞察力，以主动改善其供应链并做出其他准确、明智的决策
Bold BI
boldbi.com
通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 轻松嵌入分析。 • 从入门到成品的端到端支持。 • 现代数据架构——没有专有的多维数据集。 • 针对所有主要框架进行调整的强大SDK。 • 随处部署。 • OAuth2 和OpenID 的单点登录体验。 • 可扩展、无意外的许可。 • 拖放式设计功能。 • 在仪表板上进行实时协作。 • 与Office 365 和Active Directory 集成。 Syncfusion 很自豪能够为从个人开发者到财富 500 强公司的各种客户提供服务。二十多年来，该公司打造出了市场上最令人印象深刻的 UI 控件系列之一。将其数据可视化专业知识引入简化但全面的 Bold BI 解决方案是满足开发人员社区需求的下一步。为了确保每个客户的成功，Syncfusion 的支持团队随时准备在每个阶段提供帮助。从入职到可能出现的任何实施挑战，该公司致力于提供的不仅是工具，还有专业知识。注意：较早的评论可能会引用历史产品名称
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一个低代码解决方案，用于构建面向客户的仪表板，提供与内部开发流程相同水平的灵活性，且所需的技术开销最小。借助 Vizzly，您可以连接到任何 SQL 数据库或 API，并将仪表板无缝嵌入为 React 或 Vue 组件。由于该产品通过代码可高度扩展，因此您将完全控制该产品和您创建的用户体验。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智能、自然语言查询和预测分析的力量，帮助企业将数据转化为可操作的商业智能。通过嵌入强大的 BI 平台中的行业特定解决方案，Lumenore 将您的原始数据转化为准确的见解。确保无缝数据集成，实现现代商业故事讲述，并鼓励高级洞察发现。使用 Lumenore 创建一个一体化数据世界，以便跨业务职能部门做出有效决策。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
CARTO
carto.com
将交易数据货币化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 将数百万日常信用卡交易转化为零售、房地产和公共部门 B2B 客户的基于位置的见解。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为各种规模的企业而设计，可以免费开始构建，定价基于每月使用情况，无需预先许可或合同。 Mapbox 是一个由 700 多人组成的全球团队，在华盛顿特区、赫尔辛基和东京设有办事处。 Mapbox 成立于 2010 年。如今，Mapbox 为全球平台、应用程序和品牌的位置智能提供支持。
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
Smappen
smappen.com
Smappen 是一种在线领土地图工具，可为企业提供位置情报以进行有效的市场研究。可视化贸易区域、获取人口洞察并分析竞争对手，以就最佳商业地点做出明智的决策。得益于驾车时间区域，您还可以轻松管理物流并推动本地营销策略。立即使用 Smappen 释放位置智能的力量并优化您的业务成功！
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 优化零售商房地产策略，以推动更快、更准确的决策。这个易于使用的集中式数据平台为国家特许经营商和连锁店提供先进的预测分析，可访问行业领先的数据，从而增强 PiinPoints 市场规划工具和预测模型。
Combain
combain.com
借助 Combain，可以轻松定位室内和室外的连接设备。我们的 Cell ID 和 Wi-Fi 数据全球数据库提供您设备的纬度和经度。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一个数据驱动的市场平台，它改变了企业购买和销售网络服务的方式。通过简化采购和销售活动，Cloudscene 为具有前瞻性思维的组织提供了更强的联系、更轻松的跟踪和管理、授权和敏捷的团队、时间和成本效率以及提高的生产力。我们的平台以无与伦比的市场情报为后盾，因为我们相信最佳的业务决策是建立在强大的数据基础上的。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是领先的地理位置跟踪平台，配有内置的客户通知和通信功能。它与寻求预测可见性和位置智能解决方案的各种规模的公司合作，帮助他们捕获和处理数据元素，以可视化和智能触发内部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享应该是临时的，最终用户始终可以控制该位置共享的时间限制和地理边界。它花了十多年的时间提供位置共享体验，在简单、安全、有用、临时和私密之间取得了和谐的平衡。它掌握了基于位置数据构建交互式体验的细微差别。它很自豪能够根据复杂的到达检测和地理围栏逻辑自动更新客户所看到的内容，优化电池寿命，并通过流畅的 UX/UI 功能平衡所有这些。由于 Glympse 的每个人都是技术极客，并且对创建尖端解决方案感到兴奋，因此它采用了相同的方法来开发解决方案，使企业品牌能够在人员、产品和服务运行时提供更流畅的客户至上体验。 Glympse 提供灵活的地理位置跟踪平台，具有企业级位置 SDK、API、仪表板等，可为您构建自己的基于位置的产品或服务解决方案，用于现场服务、车队和物流、产品交付和零售到货通知，或使用其两种预包装产品之一：适用于企业客户的 Glympse En Route 和适用于小型企业的 Glympse PRO。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一个位置智能平台，它以地图上易于使用的图层的形式讲述每个位置的价值（人员、他们的行为、业务和潜力）。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在过去八年里一直在汇总消费者和零售市场数据，以构建全球最全面、最新且地理最精细的美国零售市场地图。在我们的数据基础之上，我们在与全国数千个零售品牌合作的同时，还开发了消费者行为和零售网络分析方面的专业知识。我们为客户提供多种洞察途径：自助服务 SaaS、基于项目的咨询、API 集成和企业数据共享。在 SaaS 方面，我们灵活的自助服务平台使研究人员能够在他们正在研究的任何位置深入了解他们所需的见解和报告。对于已经达到数据成熟度的企业，我们在工业规模上丰富位置数据，并聘请高度专业的分析师，通过专有的统计方法为业务问题制定新颖的解决方案。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一个先进的物体检测平台，旨在分析卫星和无人机图像。它使用户能够检测、分割和定位这些图像中的对象和区域，以及跟踪变化和识别异常。它的用户友好界面和无代码方法使所有技术背景的用户都能够创建定制用例并从数据中获取有价值的见解。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink 是位置智能平台，可帮助零售、房地产和快速消费品行业的专业人士了解位置如何影响其业务绩效。其先进的数据分析和预测统计使公司能够进行深入的市场研究，以便他们能够就其战略做出明智的决策。从这些分析中获得的宝贵见解会立即显示在以地图为中心的界面上，该界面易于导航和理解。这种具有竞争力的商业智能用于最大限度地提高商店网络的效率、执行准确的销售预测、改进营销组合并制定扩张计划。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地数据集，包含 247 个国家/地区的所有邮政编码、地理边界和街道数据。它每周更新一次，以保持最高的数据质量，包括中国、巴西、俄罗斯和英国等具有挑战性的国家。 GeoPostcodes 的数据库分为三个产品： - 邮政编码数据库：用于企业和产品集成的完整邮政编码数据。 - 边界数据库：我们的边缘匹配边界以高精度和可视化分辨率覆盖邮政和行政区域。 - 街道数据库：使用街道级信息完成您的地理数据，以进行地址验证、自动完成和最后一英里交付。该数据集还补充了高级功能，包括多语言支持、UNLOCODE 和 IATA 代码、城市定义、行政区域、纬度和经度坐标等。专门负责您的帐户并致力于您的成功的客户成功经理将确保无缝的数据集成流程并立即回答您的所有问题。 Gartner、IBM 和 UPS 等公司都依赖我们的国际邮政编码数据库。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室内 3D 地图软件的领先提供商。我们的平台提供强大的室内导航体验，Mappedin CMS 作为基础层。 CMS 是您的财产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作以实时维护准确的数据。 Mappedin 是一款功能强大的室内智能地图平台，为您提供先进的地图系统和直观的寻路应用程序。我们的地图编辑器是您的房产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作，以实时维护准确的地图和位置数据。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder 是一个 API，为您的客户入职表单提供了一套完全集成的验证功能。向现有表单添加一项或多项功能，并观察转化率和数据质量的提高。 - 地址查找 使用邮政编码查找或自动完成功能来捕获地址，速度提高 5 倍，且零拼写错误 - 屋顶地理编码 获取世界各地地址的坐标 - 银行验证 验证银行账户以进行直接借记和转账 - 电子邮件和手机验证 捕获有效的电子邮件地址和手机来自客户和潜在客户的号码 - OTP 验证 使用一次性密码保护客户帐户 SMS 验证 为何使用 Postcoder？ Postcoder 帮助英国和全球 9,000 多个组织在表单转换和数据质量方面实现了可衡量的改进。集成 Postcoder 后，许多人表示新员工数量有所增加，表单完成速度更快，潜在客户质量也大幅提高。
Symaps.io
symaps.io
用于选址、选址规划和扩张策略的位置智能平台。 Symaps 帮助各个行业（零售、奢侈品、餐馆、汽车充电站...）的客户做出更好的位置相关决策。该平台结合并提取各种类型的位置数据（社会人口统计、客流量、竞争环境、私人数据）的价值，以识别最佳位置并对其进行评分。提供许多功能：可视化网络覆盖范围、探索集水区域、比较位置、识别白色区域、根据一组预定义的标准瞄准新的增长区域、查找相似位置、竞争基准……直观的界面和轻松的图层可视化地图上的数据、数据的导入和导出。 Symaps 平台在全球运营，目前在 15 个国家/地区使用。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 于 2019 年由经验丰富的营销和技术专业人士创立，旨在构建易于使用的订阅软件解决方案，可用于改进媒体营销活动，提高企业对其客户和潜在客户的了解，并显着改善数字支出的财务回报。从一开始，我们就希望构建一个基于用户同意（并遵守 GDPR 和 CCPA）的数据解决方案，不会令人毛骨悚然，并且能为出版商和广告商带来更好的财务业绩。我们想要一个适合现有工作流程的解决方案，以便它可以与客户当前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等结合使用，而不是取代它们。我们希望能够查看任何数据集并将其与公共或私人的任何其他数据集进行比较。我们还想建立一个平台，让你可以亲眼看看别人的数据是否有用。最后，我们希望构建一个在营销行业之外同样有价值的解决方案。当我们构建 Intuizi 平台时，我们正在解决数据聚合、处理和显示方面的大问题。我们已经提供了最具成本效益的方法来提高数字营销活动的广告支出回报率，并且我们为我们添加的每个信号提供商和客户提供更好的服务。我们现在正在准备将我们的平台用于营销之外的领域，例如研究、社区服务、医疗保健和健康。
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一种位置优化工具，可帮助商店、餐馆和服务提供商等实体企业进行战略位置规划和决策。 TargomoLOOP 是一个集中平台，用于管理您企业的所有基于位置的信息，包括客户人口统计、零售销售和服务区域产品。从这种方法中获得的见解可用于检查和增强零售和酒店地点，以及规划开发和优化网络。由人工智能支持的分析可以准确预测销售，准确率达到 80-90%，并找到企业的成功动力和增长可能性。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一个云平台，可帮助组织利用地理位置数据并构建基于地图的应用程序。它提供多种产品，包括交互式地图生成器、地理定位数据处理平台、移动应用程序以及用于实时或近实时可视化不断变化的数据输入的解决方案。 Mapotic 简化了位置数据工作并实现了引人入胜的地图可视化，使公司能够创建用户喜爱的应用程序。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号