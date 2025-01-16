商业智能软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

Datadeck

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Datadeck 是一个数据可视化平台，可让您在一个平台上查看所有数据。从 Facebook 广告、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等数据源创建精美的仪表板，以便在一处整合和分析您的数据。节省时间、提高文件共享安全性并让您的整个团队参与数据工作。 Datadeck 让每个人都与漂亮的仪表板同步，让您的公司更快乐、更高效。使用 Datadeck 允许团队协作进行数据分析、创建专业报告，并最终通过将所有数据源集中在一处来节省时间。集中您的数据以创建强大的报告、仪表板并跟踪重要指标。安全性：Datadeck 保证您所有数据和文件的安全。您可以选择谁可以访问哪些内容，为您的团队授予不同的访问权限等等。您可以一路向下选择哪些IP可以访问您的仪表板。协作：允许公司中的任何人接近数据并允许他们使用这些数据为公司带来利益。让您的团队一起工作，避免通过电子邮件或即时消息发送文件和更多文件。易于使用：Datadeck 不需要任何先前的数据分析知识或任何商业智能平台的经验。无需手册，您可以在几分钟内开始使用，并在使用该平台时学习其他技巧。只需拖放字段即可获得数据的精美视觉表示。快速设置：轻松添加数据源并在不到一分钟的时间内开始使用它们。专业报告：Datadeck 的仪表板兼作专业报告，无论您可能需要采取行动的时间范围 - 每小时、每天、每周、每月 - 您都可以构建它并与您想要授予访问权限的任何人共享。节省时间：将您的数据集中到一处，减少登录和退出应用程序、在应用程序之间切换以及向同事和客户发送文件的时间。使用 Datadeck 等精心设计且符合人体工程学的工具，您可以将更多时间花在重要的事情上。