商业智能软件 - 最热门应用

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商业智能平台——最常见的 BI 工具类型是商业智能平台。 BI 平台是数据分析师和科学家使用的综合分析工具。他们通常需要一定水平的编码或数据准备知识。这些解决方案连接到数据库、数据仓库或大数据分布，使分析师能够修改数据以发现见解。一些 BI 平台提供高级分析功能，例如预测分析、大数据分析以及摄取非结构化数据的能力。此外，BI 平台可以提供自助服务功能，以便基本业务用户可以使用该工具，但其核心是供数据和 IT 团队使用。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Litmaps
litmaps.com
更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Rose AI
rose.ai
与 Rose 一起更快地进行研究。 利用人工智能的力量，消除浪费在查找、清理、可视化和转换数据上的时间。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Scribble Maps
scribblemaps.com
轻松创建、分析和共享地图。与朋友分享、在网站上嵌入地图以及创建图像或 PDF。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织内有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 进行检查。捕获问题。管理任务。沟通清楚。培训工作团队。各种规模的企业都可以通过安全文化来完成工作。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Mapbox
mapbox.com
开发商的地图和位置。精确的位置数据和强大的开发工具将改变我们探索世界的方式。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Grist
getgrist.com
世界值得拥有比电子表格更好的工具。 将电子表格的灵活性与数据库的稳健性相结合，以您的方式组织数据。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Placer.ai
placer.ai
借助 Placer.ai 的位置智能和人流量洞察，做出更明智的房地产决策并达成更多交易。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一个嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易于使用的分析。专为所有业务用户而设计。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
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自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
TravelTime
traveltime.com
使用 TravelTime Location API 构建出色的应用程序。 致力于数据隐私和传输数据准确性。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式来自任何 IPv4 和 IPv6 地址的安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一个无代码内部工具构建器。简单的拖放界面使任何人都可以创建管理日常运营所需的工具，例如跟踪订单、解决问题和监控付款。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Reportz
reportz.io
报告工具旨在通过利用交互式仪表板为您节省繁重的定期报告任务的时间和金钱。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的业务分析和移动平台可帮助企业构建和部署分析和移动应用程序以实现业务转型。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技术的先驱和领先的地理位置跟踪平台，具有内置的客户通知和通信功能。我们提供一流的基于位置的技术来捕获、摄取和处理数据，以预测性地可视化人员、产品和资产在运动中的位置，并提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 预测可见性和位置智能技术。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
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行驶半径地图应用程序。 Smappen 是一款交互式地图，您可以使用它根据行程时间创建区域。 快速轻松地分析服务区域、优化物流并制定本地营销策略。
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整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
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将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
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