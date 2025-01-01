商务即时通讯软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
商务即时消息软件通过基于文本的消息应用程序充当公司的内部通信工具。该软件支持一对一直接消息传递以及群组和团队消息传递。即时消息传递的快捷性消除了针对简单问题或疑虑来回发送电子邮件的需要，提供了一个专门的空间来快速与同事联系，而无需诉诸个人电话短信等非正式方法。 各种规模和类型的公司都使用商业即时消息解决方案，或者与其他产品一起使用，或者通过集成来使用。这些工具通常嵌入其他软件中，例如员工内联网或参与平台。尽管如此，仍然有许多独立的商业即时消息解决方案可供使用，提供与各种其他类别的广泛集成功能。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是一款视频会议软件，支持多设备连接，最多100名参与者，40分钟限制，提供升级选项，具备屏幕共享和安全功能。
Microsoft Teams
microsoft.com
微软团队是一个集成聊天、视频会议、文件存储和应用程序的协作平台，支持团队沟通和项目管理。
Slack
slack.com
Slack是一个商业沟通平台，提供频道、私密组和直接消息功能，支持文件共享和与第三方应用的集成。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq是一个团队沟通软件，支持即时消息、视频通话和文件共享，旨在提高协作效率和生产力，适合混合工作环境。
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一个项目管理平台，集中远程团队的沟通、任务和文件共享，简化项目协作和管理。
Workplace
workplace.com
工作场所是一个沟通工具，连接公司员工，支持实时聊天、视频会议和小组功能，提升团队协作与生产力。
Element
element.io
Element是一款基于Matrix的安全通信平台，支持端到端加密聊天和视频通话，确保用户对数据的完全控制。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一个AI驱动的客户协作工具，提供项目管理、文档创建和客户门户等功能，旨在简化工作流程和提高客户体验。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala是一款移动应用，支持大规模沟通和工作管理，方便与员工、供应商和客户的协调与互动。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork是一个面向企业的群聊应用，支持安全消息、视频通话、任务管理和文件共享，以提高团队的实时沟通和工作效率。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Workplace Chat
workplace.com
工作场所聊天是一个企业通信工具，支持团队成员进行即时消息交流、讨论和文件共享，旨在提升协作和生产力。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是一款密码管理应用，安全存储敏感信息，支持生成强密码和多因素认证，提供文件存储和加密消息功能。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud是一个现代的IRC客户端，支持连接多个IRC服务器，提供消息编辑、与Slack集成及社交平台链接分享功能，界面友好。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一个开源平台，支持安全的团队协作，包含沟通、任务管理和工作流功能，适合软件开发全生命周期。
Chatway
chatway.app
Chatway是一款实时聊天应用，帮助企业通过网站与客户互动，提供支持和解决问题，适用于多种设备和语言。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款综合项目管理工具，提供任务管理、团队协作、进度追踪等功能，旨在提升工作效率和优化业务流程。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Threema Work
threema.ch
Threema Work是一个安全的商业消息应用，支持团队沟通，符合GDPR，提供端到端加密和强大的管理功能，无需电话号码或邮箱。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一个安全的团队沟通平台，支持实时消息、视频通话和自我托管，适合注重数据隐私的组织。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款协作电子邮件管理应用，整合团队收件箱和聊天，支持自动化工作流程和多种工具集成。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一款基于云的项目管理和团队协作平台，提供任务管理、时间跟踪及文件共享等功能，以帮助团队高效合作。
Gitter
gitter.im
Gitter是一个开源即时通讯应用，为GitHub和GitLab用户提供聊天室，支持实时讨论和项目协作。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Pumble
pumble.com
Pumble是一个免费的团队聊天应用，允许无限用户协作，提供聊天历史、视频会议和无缝文件共享。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。
Hive
hive.com
Hive是一款项目管理应用，提供任务分配、截止日期跟踪和实时沟通，帮助团队高效完成工作。可通过移动设备管理项目和待办事项。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Zulip
zulip.com
Zulip是一个开源团队聊天应用，结合实时聊天与线程式对话，支持大量消息处理，适用于各种组织的高效沟通。
Twist
twist.com
Twist是一个团队沟通应用，促进组织化对话和异步交流，提供可自定义频道和可搜索的消息历史，适合重视结构化讨论的团队。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Flock
flock.com
Flock是一个团队通信与协作应用，提供消息、视频会议、文件共享等功能，支持与多种第三方工具集成。
Hibox
hibox.co
Hibox是一款任务管理工具，支持项目创建、任务状态检查、日历视图、子任务和循环任务管理，以及团队消息和视频会议功能。
Diligent Director
diligent.com
勤奋的董事是一个治理平台，提供工具简化会议管理、文件管理和透明度，提高决策效率和遵从性。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。
Chanty
chanty.com
Chanty是一个基于云的协作平台，结合了沟通、项目管理和自动化，帮助团队提高工作效率。
Trengo
trengo.com
Trengo是一个客户服务平台，简化多渠道沟通，支持团队协作和自动化响应，提高客户满意度。
Nucleus
nucleusapp.io
Nucleus是一款统一工作场所沟通的应用，提供会议、消息、任务、笔记和文档功能，旨在提高专注度和工作效率。
uShare.to
web.ushare.to
uShare.to 应用程序提供团队沟通、视频会议、共享文档和客户互动的功能，包括工作区、聊天和屏幕共享等。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape是一款团队沟通应用，支持在所有设备上安全交流，整合公司数据，提升工作效率。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基于云的通讯平台，提供即时消息、客户服务及移动支付功能，帮助企业提升沟通效率与客户参与度。
Fleep
fleep.io
Fleep是一个通信平台，支持团队聊天、项目沟通和个人对话，提供实时消息、文件共享和任务管理功能。