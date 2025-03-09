商务即时通讯软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
商务即时消息软件通过基于文本的消息应用程序充当公司的内部通信工具。该软件支持一对一直接消息传递以及群组和团队消息传递。即时消息传递的快捷性消除了针对简单问题或疑虑来回发送电子邮件的需要，提供了一个专门的空间来快速与同事联系，而无需诉诸个人电话短信等非正式方法。 各种规模和类型的公司都使用商业即时消息解决方案，或者与其他产品一起使用，或者通过集成来使用。这些工具通常嵌入其他软件中，例如员工内联网或参与平台。尽管如此，仍然有许多独立的商业即时消息解决方案可供使用，提供与各种其他类别的广泛集成功能。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是一款视频会议软件，支持多设备连接，最多100名参与者，40分钟限制，提供升级选项，具备屏幕共享和安全功能。
Slack
slack.com
Slack是一个商业沟通平台，提供频道、私密组和直接消息功能，支持文件共享和与第三方应用的集成。
Microsoft Teams
microsoft.com
微软团队是一个集成聊天、视频会议、文件存储和应用程序的协作平台，支持团队沟通和项目管理。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商业通信解决方案是用户友好的在线工具，旨在支持协作、时间管理、安全和隐私需求。
Assembly
joinassembly.com
集会是一个现代的AI驱动参与平台，可以简化整个组织的认可，奖励，内部沟通和协作。这个单一便利的枢纽提供了全面且通用的参与解决方案，包括公告，AI工作场所助理，比赛，调查等。大会提供了广泛的奖励目录，例如礼品卡，定制赃物，文化奖励和慈善捐赠，促进了员工感到有价值，赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析使管理人员能够深入了解公司情绪，从而确保员工感到被听到和理解的环境。以有意义的方式认识您的团队与认可的认可，以鼓励团队每天的拥抱。通过巨大的奖励目录，包括礼品卡，定制赃物，文化奖励和慈善捐赠，增强认可。自动化的里程碑和周年纪念日的自动化纪念日和周年纪念日的生日或周年纪念日以自动的自定义大喊。与Microsoft团队的无缝集成和Slack无缝地与您已经工作的地方无缝互动，并具有安全的集成和实时数据更新。输入数据一次以立即跨平台同步。增强员工参与度利用CEO和执行更新，各种员工调查，每周检查和满意调查来改善参与度。简化内部通信利用AMA模板，新闻供稿，帮助模板，小组提要，破冰船，想法管理，内部Wiki和会议工具，以增强通信工作流程。提高团队生产力每日回顾，议程，会议笔记，产品反馈，获胜列表以及轻巧的销售CRM，以提高生产率。简化人力资源和招聘实施调查，以了解员工福利，退出访谈，ENPS分数，内部推荐，面试问题和新租用反馈，以及承包商的时间跟踪和其他HR模板。
Atolia
atolia.com
从单一数字工作场所快速轻松地启动成功的团队合作。通过视频通话和即时消息轻松沟通。管理您的项目并更快地完成它们。与同事共享和同步您的日历。实时共享和共同编辑您的文档。所有这些都在一个平台上。即使它非常易于使用和实施（无需下载，无需复杂的设置），我们也有一支可爱的支持团队随时准备为您提供帮助。最重要的是，Atolia 比订阅 Slack + Asana + Dropbox + Zoom 便宜 10 倍（仍然是很棒的工具；））
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一个项目管理平台，集中远程团队的沟通、任务和文件共享，简化项目协作和管理。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Chanty
chanty.com
Chanty是一个基于云的协作平台，结合了沟通、项目管理和自动化，帮助团队提高工作效率。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork是一个面向企业的群聊应用，支持安全消息、视频通话、任务管理和文件共享，以提高团队的实时沟通和工作效率。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
Crugo
crugo.com
Crugo是一个多功能平台，提供安全的群组沟通、实时聊天、文件共享、RSS监控、待办事项列表和日历组织。
Diligent Administrator
diligent.com
勤奋的管理员应用程序为治理专业人员和公共服务组织提供管理工具，简化议程创建、政策管理和会议组织等任务。
Diligent Director
diligent.com
勤奋的董事是一个治理平台，提供工具简化会议管理、文件管理和透明度，提高决策效率和遵从性。
Element
element.io
Element是一款基于Matrix的安全通信平台，支持端到端加密聊天和视频通话，确保用户对数据的完全控制。
Fleep
fleep.io
Fleep是一个通信平台，支持团队聊天、项目沟通和个人对话，提供实时消息、文件共享和任务管理功能。
Flock
flock.com
Flock是一个团队通信与协作应用，提供消息、视频会议、文件共享等功能，支持与多种第三方工具集成。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Gitter
gitter.im
Gitter是一个开源即时通讯应用，为GitHub和GitLab用户提供聊天室，支持实时讨论和项目协作。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius 是一款集成于 Gmail 的协作平台，提供共享收件箱、工作流程自动化和与其他应用（如 Slack、Trello）的连接，增强团队协作。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 允许您的团队在所有设备上安全地进行通信。它使用深度服务集成，因此您可以在一个地方访问所有公司数据，使其成为市场上最高效的业务聊天。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
heycollab
heycollab.com
Heycollab是一款多功能工具，帮助团队组织管理任务、协作沟通，跟踪项目进度，提高工作效率。
Hibox
hibox.co
Hibox是一款任务管理工具，支持项目创建、任务状态检查、日历视图、子任务和循环任务管理，以及团队消息和视频会议功能。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud是一个现代的IRC客户端，支持连接多个IRC服务器，提供消息编辑、与Slack集成及社交平台链接分享功能，界面友好。
Jandi
jandi.com
Jandi是面向职场的群组消息平台，帮助团队连接与协作，提供实时消息、文件共享、任务管理等功能。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是一款密码管理应用，安全存储敏感信息，支持生成强密码和多因素认证，提供文件存储和加密消息功能。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Leverice
leverice.com
Leverice是一款生产力即时通讯平台，帮助团队专注于重要事务，简化工作流程和提高效率。
Maqpie
maqpie.com
Maqpie 带来了团队聊天的力量，并提高了 SaaS 应用程序的用户保留率。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一个开源平台，支持安全的团队协作，包含沟通、任务管理和工作流功能，适合软件开发全生命周期。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala是一款移动应用，支持大规模沟通和工作管理，方便与员工、供应商和客户的协调与互动。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款协作电子邮件管理应用，整合团队收件箱和聊天，支持自动化工作流程和多种工具集成。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款综合项目管理工具，提供任务管理、团队协作、进度追踪等功能，旨在提升工作效率和优化业务流程。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一个AI驱动的客户协作工具，提供项目管理、文档创建和客户门户等功能，旨在简化工作流程和提高客户体验。
Nucleus
nucleusapp.io
统一您的工作场所沟通。用于会议、消息传递、任务、笔记和文档的单一平台。旨在提高注意力和生产力。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一款基于云的项目管理和团队协作平台，提供任务管理、时间跟踪及文件共享等功能，以帮助团队高效合作。
Pumble
pumble.com
Pumble是一个免费的团队聊天应用，允许无限用户协作，提供聊天历史、视频会议和无缝文件共享。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一个安全的团队沟通平台，支持实时消息、视频通话和自我托管，适合注重数据隐私的组织。
Ryver
ryver.com
Ryver是一个团队沟通和任务管理平台，集成实时聊天、语音视频通话和任务管理于一体，简化协作与沟通。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
Slenke
slenke.com
我们创建 Slenke 是为了消除团队之间的障碍，以便您的团队可以专注于完成工作。您可以用斯伦克做什么？组织和管理项目 与您的团队沟通 管理和分配任务 跟踪您的时间 使用 Slenke 运营您的整个业务
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。
Swit
swit.io
Swit是一个团队工作平台，整合任务管理、聊天、目标设定和审批功能，旨在简化协作与沟通。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit是一个团队协作平台，提供即时沟通、项目管理和信息共享，支持多种语言和移动设备访问。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。