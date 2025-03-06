Gmelius

gmelius.com

Gmelius是第一个将本地集成在Google Workspace（以前为G Suite）内的协作平台，并将其与Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他应用程序联系起来。 Gmelius允许团队在他们已经知道和喜欢的工具中工作时进行协作。无需将数据迁移到其他第三方解决方案，也无需学习如何使用其他应用程序。 Gmelius使出色的团队合作从用户的Gmail收件箱中实现。 Gmelius从Gmail内部的强大共享收件箱，共享的Gmail标签，Visual看板板和Smart Workflow Automations开始，提供了一个独特的协作平台，与其他用户的每日应用程序集成在一起。用户可以将自己喜欢的工具与唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通过Zapier连接。 *简化电子邮件管理 *提高透明度和问责制 *自动化和优化工作量的分布 *简化工作流程并自动化任何咕unt声 Gmelius提供了市场上领先的共享收件箱解决方案，这就是为什么： 1。Gmelius与现有工具无缝集成。 Gmelius居住在用户的Gmail收件箱中，让它们在他们满意的生态系统中工作。这节省了移民，管理和培训的时间和金钱。 2。gmelius鳞片有需求。 它的独特架构每天都支持大型和大型组织。其最大的客户数量有8,000多个活动的共享收件箱和成千上万的用户。 3。Gmelius通过设计模型强制执行严格的隐私。 它的总部位于瑞士，欧洲，隐私一直被主动整合到该平台中。与其他服务不同，Gmelius从不存储用户电子邮件的内容。