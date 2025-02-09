商务即时通讯软件 - 最热门应用 - 圣马力诺

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
商务即时消息软件通过基于文本的消息应用程序充当公司的内部通信工具。该软件支持一对一直接消息传递以及群组和团队消息传递。即时消息传递的快捷性消除了针对简单问题或疑虑来回发送电子邮件的需要，提供了一个专门的空间来快速与同事联系，而无需诉诸个人电话短信等非正式方法。 各种规模和类型的公司都使用商业即时消息解决方案，或者与其他产品一起使用，或者通过集成来使用。这些工具通常嵌入其他软件中，例如员工内联网或参与平台。尽管如此，仍然有许多独立的商业即时消息解决方案可供使用，提供与各种其他类别的广泛集成功能。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导。
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商业通信解决方案是用户友好的在线工具，旨在支持协作、时间管理、安全和隐私需求。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队友的生日或周年纪念日。与 Microsoft Teams 和 Slack 无缝集成 通过安全集成和实时数据更新，在您已经工作的地方无缝参与。一次输入数据即可跨平台立即同步。提高员工敬业度 利用首席执行官和高管的最新动态、各种员工调查、每周签到和满意度调查来提高敬业度。简化内部沟通 利用 AMA 模板、新闻源、帮助模板、群组源、破冰活动、创意管理、内部 wiki 和会议工具等工具来增强沟通工作流程。提高团队生产力 使用每日回顾、议程、会议记录、产品反馈、胜利列表和轻量级销售 CRM 来提高生产力。简化人力资源和招聘实施员工福利调查、离职面谈、eNPS 分数、内部推荐、面试问题和新员工反馈，以及承包商时间跟踪和其他人力资源模板。
Atolia
atolia.com
从单一数字工作场所快速轻松地启动成功的团队合作。通过视频通话和即时消息轻松沟通。管理您的项目并更快地完成它们。与同事共享和同步您的日历。实时共享和共同编辑您的文档。所有这些都在一个平台上。即使它非常易于使用和实施（无需下载，无需复杂的设置），我们也有一支可爱的支持团队随时准备为您提供帮助。最重要的是，Atolia 比订阅 Slack + Asana + Dropbox + Zoom 便宜 10 倍（仍然是很棒的工具；））
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也命名为Basecamp，并将公司从 37signals 更名为 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名义出版了多本书。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 为一线企业及其员工提供他们所需的数字解决方案，帮助他们尽其所能地完成工作。 Beekeeper 成立于 2012 年，其移动优先平台是为无办公桌员工设计和构建的，尽管这些员工占全球劳动力的 80%，但在工作场所技术方面长期得不到充分服务。借助 Beekeeper 的一线成功系统，公司可以实现纸质流程自动化，随时随地与员工实时沟通，并提高一线团队的参与度、生产力和安全性。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Chanty
chanty.com
Chanty 是一个基于云的协作平台，它将通信、项目管理和自动化结合在一起，帮助团队更有效地合作。该工具允许您： · 与您的团队成员聊天； · 使用群组和一对一音频/视频通话进行交流并共享您的屏幕； · 分享即时消息、文件或任何其他您喜欢的内容； · 直接在 Chanty 中创建、分配、设定截止日期并讨论任务； · 将消息传递与各种应用程序集成，例如 Google Drive、Dropbox、Trello、GitHub、Zapier、Jira、Asana 等； · 使用看板跟踪团队工作流程； · 观看 YouTube 视频、GIF 和社交媒体内容； · 通过 Teambook 快速访问所有聊天、任务和文件。 Chanty 帮助团队提高生产力和业务沟通。无限的消息历史记录、任务管理、文件共享和强大的通知可以组织并节省您的一天。在一处进行有效协作和沟通。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商业群聊应用程序。安全消息传递、视频聊天、任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产力。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一个基于云的客户端门户和协作工具。它使团队、项目组和业务客户能够在安全的云环境中高效地协作处理文档和文件。 我们提供 3 个主要门户选项： 1. 简单（现成的易于定制的门户）。 2. 定制（根据您的特定要求在 Clinked 基础架构上构建的自定义门户）。 3.虚拟资料室。 所有门户都提供广泛的功能，下面列出了其中一些功能。 提升您的商业形象 * Clinked 客户门户可以定制和白标。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本机移动应用程序适用于 Android 和 iOS。 协作与沟通 * 通过实时活动流和项目进度管理更新客户。 * 将任务分配给各个团队成员或与多个用户分担工作量。 * 进行有效的讨论，使用@提及、即时 1-2-1 和群聊以及微博进行交流。 * 全文搜索。 安全的客户门户 * 传输中采用 256 位 SSL，静态时采用 AES 加密。 * 双因素身份验证可安全访问您的解决方案。 * 帐户管理员可以在审计跟踪中查看所有用户活动。 第一个 FTP 替代方案 * 拖放文件和文件夹以共享大文件。 * 使用通用搜索栏查找并调出文件和文件夹。 * 无需下载即可查看文档的实时预览。 集成 * 与 Google Workspace 原生集成。 * 与 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本机集成。 * 通过 Zapier 使用 3,000 多个应用程序自动执行任务和操作。 * 公共API。 根据您的规格构建完全定制的门户 * 建立在强大的 Clinked ISO 认证基础设施之上。 * 从大量现有功能中进行选择。 * 添加您的业务所需的新的独特功能。 * 自定义 UI 以适合您的用例和工作流程。 * 简单的设计过程。 * 交货快捷。
Crugo
crugo.com
Crugo 是一个平台，可以通过使用群组、实时聊天、共享文件、监控 RSS 源、创建待办事项列表甚至组织日历来安全地通信、共享和组织任何内容。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支持组织内部和组织之间的沟通 - 无论是团队聊天、项目沟通还是一对一对话。
Flock
flock.com
Flock 是一款适合现代团队和企业的沟通和协作应用程序。 Flock 通过为团队提供大量内置生产力工具（例如共享笔记、提醒、待办事项、民意调查）来增强团队能力。用户可以通过音频和视频通话与远程团队交谈。屏幕共享使团队能够更好地协作和共享信息。 Flock 还与 Google Drive 深度集成。其他流行的第三方集成包括 - Google Calendar、Analytics、JIRA、Asana、Github、Twitter、Facebook 等等。 Flock 的 App Store 允许团队将应用程序插入 Flock 中，并且无需在多个工具之间切换即可完成工作。 Flock 的功能（例如最近对话冒泡、简单的键盘快捷键和最后消息预览）让团队可以轻松使用聊天，而不是单独单击聊天选项卡。 Flock 的魔法搜索会自动显示重要的私人频道和联系人，无需打字。 Flock 可让您在团队、对话、应用程序等之间轻松切换。 Flock 应用程序与核心产品无缝融合，提供更加集成的体验。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意。用户可以在聊天室中聊天，或者通过 GitHub 登录 Gitter（不涉及与 Gitter 共享用户的 GitHub 密码）来访问他们有权访问的存储库的私人聊天室。 Gitter 与 Slack 类似。与 Slack 一样，它会自动将所有消息记录在云端。
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmelius 就位于您的 Gmail 收件箱中，让您的团队成员在他们熟悉的生态系统中工作。您可以节省迁移、管理和培训方面的时间和金钱。 2. Gmelius 可根据您的需求进行扩展。我们独特的架构每天为小型和大型组织提供支持。我们最大的客户拥有 8,000 多个活跃共享收件箱和数十万用户。 3. Gmelius 强制实施严格的隐私设计模型。我们的总部位于欧洲瑞士，隐私始终积极主动地融入我们的平台中。与其他服务不同，Gmelius 从不存储您的电子邮件内容。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 允许您的团队在所有设备上安全地进行通信。它使用深度服务集成，因此您可以在一个地方访问所有公司数据，使其成为市场上最高效的业务聊天。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驱动的内联网，在 Google Workspace 组织中排名第一。我们创建数字家庭，让组织保持联系并通过消除信息混乱、提供结构化知识管理和团结一致来提高效率。我们为每个客户打造独特的数字家庭，并为他们提供克服内部运营挑战的空间。然后，我们将其与我们的人工智能功能分层，这些功能可以直观地学习并与公司和每个用户一起成长，自动化手动、耗时的流程，并通过快速、智能的信息发现来创建组织一致性。
heycollab
heycollab.com
Heycollab 是一款帮助您保持井井有条、管理任务并通过授权团队协同工作来帮助员工协作的工具。它是一款面向团队和自由职业者的一体化生产力管理工具，将协作与广泛的功能相结合，帮助您管理资源并保持项目的可见性。您可以实时聊天、共享文件、管理工作流程并让您的团队井井有条。借助 Heycollab，您可以轻松地将项目分解为任务、设置截止日期、跟踪团队工作量以及与团队成员共享文件和图像。从第一天到截止日期，使用一种工具来计划和组织项目、沟通和协作。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任务管理工具，它正在重新构想团队合作的方式。 Hibox 允许您创建项目、查看任务状态、使用日历视图可视化和计划截止日期、创建子任务和重复任务、接收任务通知等等。 Hibox 将团队消息传递和视频会议集成在同一个工具中，因此您可以与同事实时协作，而无需拿起电话或协调面对面会议。 Hibox 拥有适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序，因此您可以从任何地方管理您的任务和项目。
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款现代 IRC 客户端，让您保持联系，没有任何负担。无论您身在何处，都可以使用我们的网络和移动应用程序保持同步和通知。
Jandi
jandi.com
JANDI 是一个面向团队的工作场所消息传递平台，可帮助团队保持联系并更好地协同工作。团队可以设置基于主题的群聊、共享和评论文件、将消息转换为待办事项列表、发起投票或开始视频会议。 JANDI 在全球拥有超过 200 万注册用户，是领先的企业通信应用程序，使团队能够有效地沟通和协作。
Jostle
jostle.us
Jostle 的员工成功平台是每个人在工作中联系、沟通和庆祝的地方。这是我们公司的核心，已帮助 1,000 多个组织的员工随时随地轻松融入并做出贡献。凭借行业领先的参与率，我们将乐趣融入工作，将生活融入组织。
Keeper
keepersecurity.com
数百万人和数千家企业依靠 Keeper 的密码安全和管理平台来管理、保护和强制执行所有员工登录、应用程序和站点的强密码。员工可以在所有移动操作系统、桌面和浏览器上本地访问 Keeper。借助 Keeper，您的企业可以自动生成高强度密码、保护加密数字保管库中的敏感文件、与团队安全地共享记录以及与 SSO、LDAP 和 2FA 无缝集成。立即开始 14 天免费试用。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Leverice
leverice.com
Leverice 是一个生产力消息传递平台，可让您和您的团队专注于重要的事情。大多数业务流程以某种形式的消息传递开始和结束。利用专为消息传递优先的 Leverice 平台构建的本机应用程序推动您的业务。我们的开放应用程序商店生态系统具有丰富的本机应用程序，可以自动化和简化您的工作流程，取代重量级且成本高昂的外部服务。从我们的应用程序商店中选择，或编写您自己的代码。探索 Leverice 独有的创新，例如微主题、深度嵌套、智能路由、精细参与和选择性分心。 *独特的线程架构和功能可以打破混乱。享受先进的聊天流管理和智能路由，确保讨论坚持其所属的特定渠道和子渠道。 *仅需要了解。在必要时做出反应，而不是每次有人向整个团队询问离题的事情时就做出反应。暂时休息一下
Maqpie
maqpie.com
Maqpie 带来了团队聊天的力量，并提高了 SaaS 应用程序的用户保留率。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和 YC Continuity 在内的世界级投资者的支持。要了解更多信息，请访问 www.mattermost.com。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可以与 Google、Outlook 以及文件和文档共享集成。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
Nucleus
nucleusapp.io
统一您的工作场所沟通。用于会议、消息传递、任务、笔记和文档的单一平台。旨在提高注意力和生产力。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行业各种规模的团队和企业使用。 ProofHub 可以帮助企业构建工作流程，同时节省时间和资源，其功能包括任务管理到时间跟踪、定制工作流程到在线打样等等。 ProofHub 提供了大量的协作功能，例如聊天、讨论、公告、第三方集成、文件传输等。 ProofHub 具有干净、简单的布局和较低的学习曲线，让用户有宾至如归的感觉。除英语外，ProofHub 还提供德语、西班牙语、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、荷兰语、中文（台湾）、土耳其语和波兰语版本。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各个行业的团队和企业使用。 ProofHub 提供了高效完成工作所需的所有功能，从创建项目到分配任务、跟踪进度、与团队互动以及最终按时完成项目。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免费的团队聊天应用程序，允许各种规模的团队进行协作。与其他团队聊天应用程序不同，Pumble 可供无限数量的免费用户使用。 Pumble 是一款在浏览器中运行的在线网络应用程序，但为了方便起见，您都可以将其安装在计算机或手机上。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-针对为需要对其通信的组织建立的高度监管的组织的安全协作，它可以在同事，合作伙伴，客户，社区，甚至平台之间进行协作，而无需妥协数据所有权，自定义或集成。在150多个国家和组织（例如德意志巴恩），美国海军和瑞士信托信托基金会（Credit Suisse Trust Rocket）等组织中，数以千计的用户每天都保持私密和安全。
Ryver
ryver.com
通过在一个应用程序中与整个团队协作，完成更多工作并节省资金。群聊+任务管理器+语音视频通话。从今天开始免费！
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
Slenke
slenke.com
我们创建 Slenke 是为了消除团队之间的障碍，以便您的团队可以专注于完成工作。您可以用斯伦克做什么？组织和管理项目 与您的团队沟通 管理和分配任务 跟踪您的时间 使用 Slenke 运营您的整个业务
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌沟通平台，使公司能够与一线员工进行结构化对话，随时随地为无办公桌员工提供支持和信息。该解决方案可在移动设备和桌面设备上使用，连接员工队伍并使员工能够提供最佳的客户体验。从消息传递和新闻项目到私人团体和活动，Speakap 为企业提供了向员工提供相关且及时的内容的机会，并支持业务增长和员工保留。 Speakap 成立于 2011 年，已与全球 400 多个组织合作，涉及酒店、零售、制造等各个行业，并在纽约、伦敦、阿姆斯特丹、巴塞罗那、科隆和布鲁塞尔设有办事处。更多信息请访问 www.speakap.com。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款来自德国的一体化协作工具，具有团队协作所需的所有功能：任务和项目管理、视频会议、团队聊天、文档协作工作等等。 Stackfield 不仅符合 DSGVO 标准，而且满足最高的隐私和数据安全标准。所有数据都存储在德国，无法在欧盟境外访问。此外，Stackfield 是唯一一家通过端到端加密保护所有项目管理和整个工作流程的提供商。因此，任何人都无法看到聊天消息、任务或文件的内容，甚至 Stackfield 的员工也无法看到。超过 10,000 家公司使用一体化协作工具来管理他们的项目、更好地进行团队沟通并实现他们的目标。
Swit
swit.io
Swit 是每个团队的工作中心，它将协作要素整合到一个地方 - 任务、聊天、目标、审批以及与 Google Workspace 和 Microsoft 365 的集成。它是专门为推动员工在重要的地方建立联系而构建的。将您的整个公司聚集在一个统一的平台上，该平台支持沟通、工作管理、任务跟踪、目标设定等等！ Swit 灵活且可扩展，可以满足任何规模的任何组织的需求。将电子邮件拖放到频道中或将其转换为任务卡。将任务卡拖放到频道或 DM 中。将批准或 OKR 直接附加到任务卡。了解为什么 Swit 受到从小企业到企业客户的各种规模的组织的喜爱。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一个团队合作的协作平台。通过一个简单的概述提供全面的连接、通信和协作功能。所有功能都位于您期望的位置，并涵盖三个基本领域：1) 协作通过小组提供协作工作空间：组织项目、收集反馈、创建活动以及共享想法、知识和文档。 2) 沟通 通过工作聊天提供即时沟通：提出问题、集思广益、形成决策、发起视频聊天、快速发送文件，偶尔发送 GIFS 来缓解情绪。 3) 连接性 通过新闻源提供个性化的信息中心：每个同事都可以在新的相关信息发生时立即了解该信息，并准备好采取行动。 talkspirit 与您的企业已使用的所有应用程序、工具和服务无缝协作。它提供了一系列易于设置和使用的本机集成 – 超过 500 个集成可用。所有内容都可以通过 Android 和 iOS 移动应用程序进行搜索、安全和可用。有 8 种语言版本（法语、英语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、荷兰语和波兰语）。
Team Engine
teamengine.io
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