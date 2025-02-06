商务即时通讯软件 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

Team Engine

teamengine.io

为了赢得人才争夺战，您需要闪电般快速的招聘流程和防故障系统，以便与候选人和员工保持一致的沟通。 Team Engine 可帮助您吸引更多申请人、更快地雇用他们，并且至关重要的是，让他们在整个任期内保持参与度。 Team Engine 通过自动执行手动（但对时间敏感）步骤来加速招聘流程，以保持候选人继续前进 - 即使您的团队下班！通过我们的自动消息传递平台，接触候选人和员工喜欢参与的地方（在他们的文本中），让每个人都了解情况。通过自动化招聘和保留最佳实践，您将确保为申请人和员工提供最佳体验。 Team Engine 将帮助您： 寻找并雇用优秀人才 — 自动执行招聘流程中的冗余任务，以便您可以在最重要的地方增加价值。激励并留住优秀员工——通过结构化的一对一交流和提供体验反馈的机会，让新员工有一个良好的开端。执行和持续改进——在整个公司内建立联系以完成工作、创建高效的流程并培育成长和发展的文化。了解我们如何提供帮助： • 与无办公桌员工和求职者发短信 • 用于时间敏感通信的自动消息传递（例如面试提醒和开放注册截止日期） • Craigslist、Facebook 和 Instagram 上的内置招聘广告 • 翻译为西班牙语的通信 -演讲者 • 组织所有招聘活动和申请人详细信息的集中中心 • 候选人来源多样化，以扩大影响范围。