商务即时通讯软件 - 最热门应用

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商务即时消息软件通过基于文本的消息应用程序充当公司的内部通信工具。该软件支持一对一直接消息传递以及群组和团队消息传递。即时消息传递的快捷性消除了针对简单问题或疑虑来回发送电子邮件的需要，提供了一个专门的空间来快速与同事联系，而无需诉诸个人电话短信等非正式方法。 各种规模和类型的公司都使用商业即时消息解决方案，或者与其他产品一起使用，或者通过集成来使用。这些工具通常嵌入其他软件中，例如员工内联网或参与平台。尽管如此，仍然有许多独立的商业即时消息解决方案可供使用，提供与各种其他类别的广泛集成功能。
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Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
FuseBase
nimbusweb.me
将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商业群聊应用程序。安全消息传递、视频聊天、任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产力。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一种开源、可自托管的在线聊天服务，具有文件共享、搜索和集成功能。它被设计为组织和公司的内部聊天工具，主要将自己定位为 Slack 和 Microsoft Teams 的开源替代品。
Nifty
nifty.pm
管理项目，而不是工具。停止在聊天、任务、文档、日历和会议工具之间切换 - 将您的团队和客户聚集在一个简单但功能强大的应用程序中。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是顶级的个人和企业密码管理器，可防止与密码相关的数据泄露和网络威胁。立即免费试用！
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Front
front.com
Front 是客户沟通平台，可将电子邮件、应用程序和团队成员无缝组合到一个视图中。别再忙了。开始产生影响。
Beekeeper
beekeeper.io
一线员工的必备平台 适合移动员工的移动平台。更好地沟通。协调得更快。完成更多工作。
Missive
missiveapp.com
高效团队的电子邮件、群聊和任务。一款适用于所有内部和外部通信的应用程序。工作管理处于最佳状态。免费尝试！
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款现代 IRC 客户端，让您保持联系，没有任何负担。无论您身在何处，都可以使用我们的网络和移动应用程序保持同步和通知。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款项目规划软件，包含您的团队更快地完成工作所需的所有工具。无需按用户付费。免费试用。没有学习曲线。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Copilot
copilot.com
Copilot 是服务企业的现代客户门户 通过客户门户为客户提供一站式体验，该门户可简化消息传递、支付、文件共享、帮助中心、自定义应用程序访问等。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合隐私要求的即时通讯工具，专为满足公司和组织的需求而量身定制。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Twist
twist.com
Twist 使团队沟通不再混乱。 Slack 的替代方案，可以让团队合作井井有条、切题且易于查找（永远）。来自 Todoist 的制造者 Doist。
Moxo
moxo.com
Moxo 交互工作空间被世界各地的领先企业用来简化数以百万计的 B2B 项目，从账户注册到账户管理。
Flock
flock.com
Flock 是最好的团队沟通应用程序和在线协作平台，具有团队消息传递、项目管理和其他可提高生产力和执行速度的出色功能。
Zulip
zulip.com
Zulip 是一款开源聊天和协作软件，由 Jessica McKellar 和 Tim Abbott 于 2012 年创建。
Chanty
chanty.com
加入 Chanty – 您的一体化团队协作工具，具有无限的消息历史记录、强大的功能和应用程序，可让您的团队高效工作
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Trengo
trengo.com
在客户最喜欢的频道上取悦他们。 探索 Trengo，这是一个将所有消息传递渠道统一到一个视图中的全渠道通信平台。让客户沟通变得轻松。
Pumble
pumble.com
免费团队聊天应用程序。取代电子邮件并更有效地与同事协作。无限用户和消息历史记录，永久免费。
Ryver
ryver.com
通过在一个应用程序中与整个团队协作，完成更多工作并节省资金。群聊+任务管理器+语音视频通话。今天开始免费！
Stackfield
stackfield.com
业务团队高度安全的协作。作为德国平台，Stackfields 的首要任务是用最好的措施保护欧洲企业的数据！
Troop Messenger
troopmessenger.com
我们的团队聊天软件在一个界面上集成了多种特性和功能，提供易用性和增强的用户体验。 Troop Messenger 是一种全新的方式，可将办公室聊天和即时消息传递提升到新的水平，保持里程碑式的发展。
Hibox
hibox.co
在单个应用程序中进行任务和项目管理、聊天和视频通话，以帮助提高公司的生产力。
Trillian
trillian.im
Trillian 是面向个人、企业和医疗保健的现代且安全的即时消息传递工具 20 多年来，Trillian 一直致力于帮助人们保持联系。今天的 Trillian 为医疗保健专业人员和各种规模的企业带来了安全（且符合 HIPAA 要求）的消息传递。秉承我们的初衷，如果您只是在寻找免费的即时消息，我们也可以提供帮助！
Nucleus
nucleusapp.io
统一您的工作场所沟通。用于会议、消息传递、任务、笔记和文档的单一平台。旨在提高注意力和生产力。
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
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vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支持组织内部和组织之间的沟通 - 无论是团队聊天、项目沟通还是一对一对话。
Gmelius
gmelius.io
使用 Gmail 的团队协作平台。 Gmelius 使您的团队能够在电子邮件上进行协作、管理项目和管道、为您的客户提供服务以及自动化工作流程，而无需离开 Gmail 和公司内日常使用的其他应用程序。
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商业通信解决方案是用户友好的在线工具，旨在支持协作、时间管理、安全和隐私需求。
Pronto
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每个注册都很重要。 Pronto 的使命是通过在学生从入学到毕业等整个过程中建立联系和吸引学生，帮助院校招收和留住学生。 Pronto 连接整个校园，使学生能够通过移动设备前所未有地访问教师、同学和机构支持服务。 立即使用 Pronto 将您的校园转变为社区。