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“商业金融提供商”是企业金融领域不可或缺的一部分，包括提供各种金融服务以支持企业运营的各种组织和个人。这些提供商提供贷款、财务援助、财务风险管理和各种其他形式的支持等产品和金融服务，以帮助企业增强资本和有效管理财务。
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Revolut
revolut.com
Revolut是一款移动金融应用，帮助用户管理支出、储蓄和投资，支持多种货币转换和国际交易，注重安全性和便捷性。
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business是一款财务管理应用，支持多货币账户、费用管理和安全支付，帮助企业高效管理财务和全球业务。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia应用程序允许用户数字化管理银行账户，进行资金转移和付款，同时提供安全的交易跟踪和通知功能。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ New Zealand应用程序提供方便安全的移动银行服务，允许用户管理账户、跟踪交易、支付账单及进行资金转移。
Carta
carta.com
Carta是一款股权管理平台，支持初创企业和私人公司的股票管理、权益发行、筹款和合规，提供实时估值分析工具。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一个平台，连接企业与自由财务专家，简化财务管理和项目合作流程。
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio是一个社会交易平台，允许用户分享和跟随交易想法，创建和管理投资组合，并学习市场趋势。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Wolters Kluwer 应用提供医疗、法律和金融专业解决方案，融合工具与资源以提高各领域的生产力和效率。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd是一个投资平台，帮助用户探索初创企业和替代资产的投资机会，提供公司资料、投资信息及资源。
Holvi
holvi.com
Holvi是一款为自雇人士提供一站式银行和财务管理服务的应用，涵盖了银行业务、开票和会计功能。
Lendio
lendio.com
Lendio是一个在线借贷平台，帮助小企业获取多种融资选项，简化申请流程并提供个性化支持。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一款AI驱动的财务管理应用，专为初创企业提供实时财务洞察和全面的财务服务，包括簿记、会计和税务。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube是股权众筹平台，帮助初创公司与投资者连接，提供透明的投资机会，投资者可获得企业股权。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo是一款自动化的支票处理应用，简化账单管理、打印和邮寄，减少行政成本，提高效率。
Fincent
fincent.com
Fincent是一个财务管理平台，简化簿记、税务申报、发票支付和费用跟踪，支持多实体管理和实时财务洞察。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox是一款为小型企业提供最快可达15万美元融资的平台，通过简化申请流程和灵活的信贷标准，帮助企业快速获得资金。
Minveo
minveo.de
Minveo是一款数字资产管理应用，利用AI帮助用户投资，提供投资组合监控和自动再平衡功能，支持iOS和Android设备。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。
Pilot
pilot.com
Pilot是一家美国最大的初创企业会计公司，提供记账、CFO和税务服务，帮助初创公司和小企业建立财务基础。
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax 是一款税务申报软件，帮助初创企业在10分钟内申请研发税收抵免，收取返款的10%作为费用。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank应用程序提供用户财务管理服务，包括账户管理、交易跟踪和付款功能，帮助用户有效管理个人和商业财务。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare是一个私募股权投资平台，提供给零售和机构投资者低门槛的顶级基金投资机会。
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter是一个提供个性化个人贷款的财务平台，用户可在线获取不影响信用评分的贷款报价。
Moula
moula.com.au
Moula是一款帮助企业借款的应用，通过综合评估快速批准和放款，通常在24小时内完成。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一个贷款市场，私人和专业投资者可以直接向信誉良好的公司放贷，为双方带来益处，节省时间和成本。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一个受 SEC 监管的另类投资基金，通过一个基金投资于 12 种以上的另类资产，如葡萄酒、艺术、初创企业等。
Bench Accounting
bench.co
Bench会为您的小型企业处理账目，提供专属的簿记员准备月度及年终财务报告，帮助您更好地管理财务。
Kiva
kiva.org
基瓦（Kiva）是一个点对点贷款平台，用户可以支持全球小企业和企业家，跟踪贷款进度，并与社区互动。
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一个商业地产贷款平台，连接开发或收购商业物业的投资者与银行、保险公司及私人贷款人。
Clara
clarafinds.com
Clara帮助个人和小企业寻找和比较金融科技软件与硬件，简化财务管理过程，找到最佳产品解决方案。
KPMG Spark
kpmgspark.com
毕马威（KPMG Spark）是一款在线会计应用，提供自动化会计、税务准备、发票管理和费用追踪等功能，支持中小型企业财务管理。
inDinero
indinero.com
inDinero是一款会计和财务软件，帮助小型企业管理财务、账目、税务和工资，提供专业咨询和定制解决方案。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo应用结合专业股权分析师的知识与大数据，制定定制化的股票投资组合，旨在超越市场表现。
Kriya
kriya.co
Kriya应用提供保密的全账单发票贴现服务，适合有常规现金流需求的企业，可根据未支付发票进行担保。
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough是一个在线平台，提供灵活的营运资金，企业可以通过未付款发票获得即时资金，帮助解决现金流问题。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann应用程序提供全面的财务管理工具，帮助用户管理财务任务，进行财务分析，确保数据安全并支持系统集成。
Crowe
crowe.com
Crowe是一款公用会计、咨询和技术应用，通过深入行业知识和创新技术，为客户提供客观、诚信的服务。
Seedrs
seedrs.com
Seedrs是一款股票众筹平台，连接初创公司与投资者，帮助企业通过出售股份筹集资金。
Vouch
vouch.us
Vouch是一款为初创公司设计的保险应用，旨在简化商业保险流程，帮助创业者更快地推进业务。
TaxHub
gettaxhub.com
TaxHub是一款税务管理应用，简化个人和企业的税务准备与组织，提供实时跟踪、安全文档管理及财务信息管理功能。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot是一款自动化研发税收抵免计算的软件，简化索赔程序，确保企业有效获得退款并提供审核支持。
Uplyft Capital
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Uplyft Capital 是一个为小企业提供快速营运资金的平台，专注于现金流评估，通常在24小时内完成融资。
Equitise
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Equitise是澳大利亚领先的股权众筹平台，旨在为私营企业提供融资机会，促进投资者与企业家之间的互动。
Anaxago
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Anaxago 是一个众筹平台，为投资者提供房地产和初创企业的投资机会，促进经济发展和创新。
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Invesdor是一个连接投资者和寻求资金的初创公司的平台，支持创新企业的投资机会和融资过程。
Ivory Consulting
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Ivory Consulting应用程序为设备金融行业提供租赁和贷款软件、软件定制及咨询服务。
American Century Investments
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American Century Investments应用程序提供投资管理平台，支持分析工具和ESG因素，帮助用户做出明智的投资决策。
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1-800Accountant 是一个为小型企业提供会计服务的应用，包括簿记、税务准备和财务规划，支持全天候专业咨询。
Perkins & Co
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Perkins＆Co应用程序提供安全的文档管理服务，允许用户安全访问和共享财务文件，简化会计流程并保护敏感信息。
Accountancy Cloud
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Accountancy Cloud为快速增长的初创企业提供全面财务服务，包括会计、研发税收抵免和财务管理软件。
Foundy
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Foundy是欧洲领先的并购平台，帮助创始人与收购方在30天内完成业务买卖，效率更高、成本更低。
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Embroker是一个数字平台，简化了商业保险的获取和管理，用户可以在线购买保险并访问重要文件。
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Collective是为个人创业者设计的在线后台管理平台，提供公司注册、会计、记账、税务服务及社区支持，帮助用户节省开支。
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LBMC应用程序提供会计、财务、人力资源、技术、风险管理和财富顾问服务，服务对象包括企业和高净值个人。
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投射Hub是一款财务规划工具，帮助企业创建财务模型，包括损益表和现金流量表，以便进行财务预测和分析。
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TaxBasket是一款在线税务准备服务应用，帮助个人和企业管理税收义务、跟踪费用并生成报告，以优化税收策略。
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TaxCredible是一个SaaS平台，帮助注册会计师快速识别和提供州及联邦商业税收激励，简化税收抵免流程，提高服务效率。
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