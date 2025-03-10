商业金融提供商 - 最热门应用

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Revolut
revolut.com
Revolut是一款移动金融应用，帮助用户管理支出、储蓄和投资，支持多种货币转换和国际交易，注重安全性和便捷性。
Revolut Business
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Revolut Business是一款财务管理应用，支持多货币账户、费用管理和安全支付，帮助企业高效管理财务和全球业务。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia应用程序允许用户数字化管理银行账户，进行资金转移和付款，同时提供安全的交易跟踪和通知功能。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ New Zealand应用程序提供方便安全的移动银行服务，允许用户管理账户、跟踪交易、支付账单及进行资金转移。
Carta
carta.com
Carta是一款股权管理平台，支持初创企业和私人公司的股票管理、权益发行、筹款和合规，提供实时估值分析工具。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一个平台，连接企业与自由财务专家，简化财务管理和项目合作流程。
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio是一个社会交易平台，允许用户分享和跟随交易想法，创建和管理投资组合，并学习市场趋势。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Wolters Kluwer 应用提供医疗、法律和金融专业解决方案，融合工具与资源以提高各领域的生产力和效率。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd是一个投资平台，帮助用户探索初创企业和替代资产的投资机会，提供公司资料、投资信息及资源。
Holvi
holvi.com
Holvi是一款为自雇人士提供一站式银行和财务管理服务的应用，涵盖了银行业务、开票和会计功能。
Lendio
lendio.com
Lendio是一个在线借贷平台，帮助小企业获取多种融资选项，简化申请流程并提供个性化支持。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一款AI驱动的财务管理应用，专为初创企业提供实时财务洞察和全面的财务服务，包括簿记、会计和税务。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube是股权众筹平台，帮助初创公司与投资者连接，提供透明的投资机会，投资者可获得企业股权。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo是一款自动化的支票处理应用，简化账单管理、打印和邮寄，减少行政成本，提高效率。
Fincent
fincent.com
Fincent是一个财务管理平台，简化簿记、税务申报、发票支付和费用跟踪，支持多实体管理和实时财务洞察。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox是一款为小型企业提供最快可达15万美元融资的平台，通过简化申请流程和灵活的信贷标准，帮助企业快速获得资金。
Minveo
minveo.de
Minveo是一款数字资产管理应用，利用AI帮助用户投资，提供投资组合监控和自动再平衡功能，支持iOS和Android设备。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。
Pilot
pilot.com
Pilot是一家美国最大的初创企业会计公司，提供记账、CFO和税务服务，帮助初创公司和小企业建立财务基础。
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax 是一款税务申报软件，帮助初创企业在10分钟内申请研发税收抵免，收取返款的10%作为费用。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank应用程序提供用户财务管理服务，包括账户管理、交易跟踪和付款功能，帮助用户有效管理个人和商业财务。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare是一个私募股权投资平台，提供给零售和机构投资者低门槛的顶级基金投资机会。
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter是一个提供个性化个人贷款的财务平台，用户可在线获取不影响信用评分的贷款报价。
Moula
moula.com.au
Moula是一款帮助企业借款的应用，通过综合评估快速批准和放款，通常在24小时内完成。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一个贷款市场，私人和专业投资者可以直接向信誉良好的公司放贷，为双方带来益处，节省时间和成本。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一个受 SEC 监管的另类投资基金，通过一个基金投资于 12 种以上的另类资产，如葡萄酒、艺术、初创企业等。
Clara
clarafinds.com
Clara帮助个人和小企业寻找和比较金融科技软件与硬件，简化财务管理过程，找到最佳产品解决方案。
KPMG Spark
kpmgspark.com
毕马威（KPMG Spark）是一款在线会计应用，提供自动化会计、税务准备、发票管理和费用追踪等功能，支持中小型企业财务管理。
inDinero
indinero.com
inDinero是一款会计和财务软件，帮助小型企业管理财务、账目、税务和工资，提供专业咨询和定制解决方案。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo应用结合专业股权分析师的知识与大数据，制定定制化的股票投资组合，旨在超越市场表现。
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一个商业地产贷款平台，连接开发或收购商业物业的投资者与银行、保险公司及私人贷款人。
Kriya
kriya.co
Kriya应用提供保密的全账单发票贴现服务，适合有常规现金流需求的企业，可根据未支付发票进行担保。
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough是一个在线平台，提供灵活的营运资金，企业可以通过未付款发票获得即时资金，帮助解决现金流问题。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann应用程序提供全面的财务管理工具，帮助用户管理财务任务，进行财务分析，确保数据安全并支持系统集成。
Crowe
crowe.com
Crowe是一款公用会计、咨询和技术应用，通过深入行业知识和创新技术，为客户提供客观、诚信的服务。
Seedrs
seedrs.com
Seedrs是一款股票众筹平台，连接初创公司与投资者，帮助企业通过出售股份筹集资金。
Bench Accounting
bench.co
Bench会为您的小型企业处理账目，提供专属的簿记员准备月度及年终财务报告，帮助您更好地管理财务。
Vouch
vouch.us
Vouch是一款为初创公司设计的保险应用，旨在简化商业保险流程，帮助创业者更快地推进业务。
Kiva
kiva.org
基瓦（Kiva）是一个点对点贷款平台，用户可以支持全球小企业和企业家，跟踪贷款进度，并与社区互动。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一个虚拟的个人和企业所得税准备平台，为申报者与专门的注册会计师进行匹配。我们的目标是将家庭在线报税的便利性和低廉价格与专业准备的纳税申报表的保证结合起来。我们的平台允许用户与税务专业人士进行虚拟交流和共享所得税文件，同时省去他们必须完成与传统自助在线平台相关的冗长复杂调查问卷的麻烦。我们独特的低管理费用业务模式使我们能够比传统的步入式税务准备特许经营节省约 50%，从而使我们能够为客户提供真实且可识别的价值主张。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是自动计算研发信用并接收资金的最快、最简单、最实惠的方式。我们提供一流的证实报告、审计辩护，无需额外付费，而且最重要的是，除非我们确定有好处，否则我们不会收取任何费用。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立于 2012 年的小企业资助者。我们相信通过快速有效地提供营运资金来为成功的小企业主提供支持。我们的技术平台评估现金流、增长和特征，不像银行和信用合作社那样关注个人信用。因此，我们经常能在 24 小时内迅速为业主提供资金。
Equitise
equitise.com
Equitise 是澳大利亚领先的股权众筹平台。其使命是增加澳大利亚和新西兰私营公司获得资本的机会，帮助他们取得成功。
Anaxago
anaxago.com
Anaxago 汇集了在房地产和初创企业中寻找新投资方式和独特投资机会的投资者。 Anaxago 致力于开发一种金融模型，帮助经济让个人直接进入未来的企业。通过将一部分储蓄用于资助初创企业，社区参与经济、创新和就业的发展。
Invesdor
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北欧#digital #fundraises市场的领导者将雄心勃勃的欧洲企业与全球投资者联系起来。
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Ivory Consulting Corporation 一直是设备融资行业设备租赁和贷款软件、软件定制和咨询服务的领先提供商。
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每天，您都投资使世界成为自己，您的家人和社区的美好场所。单独，您会产生有意义的不同。我们在一起可以成为永久的强大力量。
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1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Perkins & Co
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Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
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Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 家退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。
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商业保险是世界上最古老的行业之一。它建立在人际关系而不是技术进步的基础上。它也由历史悠久的玩家主导。到目前为止。 Embroker 是一家数字原生商业保险公司，采用现代技术从头开始建立，旨在消除导致价格上涨并导致令人沮丧的客户体验的低效率问题。从机器学习到人工智能，我们利用最新技术使保单更加量身定制、更加便宜且更容易购买。我们的使命是让您以最优惠的价格获得合适的商业保险变得极其简单。
ProjectionHub
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ProjectionHub 是销售管理的创新解决方案。通过对收入、支出、资产和负债的预测，为企业家提供财务可见性。以便他们能够更多地了解商业计划和投资。
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TaxBasket 是一家提供在线报税服务的公司。
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Collective 是第一个专为单一企业设计的在线后台平台。 Collective 的技术和值得信赖的顾问团队让我们的会员能够自由地专注于重要的事情，处理从企业注册到会计、簿记、税务服务以及进入蓬勃发展的社区的一切事务，所有这些都在一个平台上进行。我们的会员加入后第一年平均节省 10,000 美元。通过 Collective，我们希望您能够像全职工作一样顺利地经营自己的企业。我们由一群连续创业者和单一企业经营，他们相信让自营职业者能够享受与大公司相同的税收优惠。
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GOAT.tax 为初创企业和企业（包括制造商、软件、游戏和物联网公司）提供了通过在线平台申请研发税收抵免的机会。 GOAT.tax 通过提供易于使用的自助式体验以及与薪资系统的集成，消除了复杂的税收抵免激励中的所有猜测。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助于确保每家公司获得最大的税收优惠。
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