商业金融提供商 - 最热门应用 - 塔吉克斯坦

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Revolut
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一件金钱的应用程序。从您的日常支出到为未来的储蓄和投资计划，Revolut可以帮助您从金钱中获得更多收益。
Gusher
gusher.co
Gusher 是创建和建立初创公司的简单、快速且轻松的方法。无需投资者。无需资本。如何？ Gusher 使用基于绩效的股权帮助企业家创建和创办初创公司。从技术、媒体和健康到设计、金融和游戏，一切应有尽有。
StackSource
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StackSource 是一个技术支持的商业房地产贷款平台。我们通过简单、透明的流程将正在开发或收购商业地产的投资者与银行、保险公司和私人贷方等融资选择联系起来。
RateSetter
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屡获殊荣的个人贷款提供商让您掌控一切。通过不影响您的信用评分的报价获取即时在线个性化费率。
ProNvest
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ProNvest 专门从事退休规划和账户管理。我们通过代表您管理您的退休账户并监控市场来为您完成艰苦的工作。
OurCrowd
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OurCrowds 经验丰富的投资团队对数千家公司进行了严格的研究，以挖掘跨行业和阶段的前沿机会。
MySIPonline
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MySIPonline 是印度最先进的共同基金投资平台，将所有 AMC 集中在一个屋檐下，拥有一支由 50 多名高素质行业专家和基金分析师组成的团队。它是一个自动化平台，了解每个投资者的需求，并为他们提供便利，以无纸化方式将投资舒适度与风险相匹配。
Moula
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Moula 是借钱发展业务的更好方式。他们结合头脑和心灵来识别良好的业务，并可以在 24 小时内批准贷款并提供资金。
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数字资产管理平台。以技术和数量为基础。由机器学习提供支持。
Lendino
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Lendino 是一个贷款市场，私人和专业投资者可以直接向信誉良好的公司提供贷款，从而使双方受益。无论作为贷方还是借款人，使用贷款市场都可以节省时间、金钱和麻烦。
Swish Funding
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类型：无义务优惠、设备融资、业务扩展、快速融资、在线申请
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成熟的机器人咨询技术将提供给银行、保险公司和其他金融服务提供商。
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通过 Flex Funding，您可以为健康的丹麦公司投资贷款。他们得到资金用于发展和成长，你得到诱人的回报。
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Finhaven 平台将加密技术应用于传统上分散且效率低下的资本市场，提供了有利于全球发行人和市场投资者的创新。
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Equitise 是澳大利亚领先的股权众筹平台。其使命是增加澳大利亚和新西兰私营公司获得资本的机会，帮助他们取得成功。
Dividend Finance
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我们与全国范围内的住宅太阳能安装商合作，通过简化的技术和致力于帮助您发展业务的团队为太阳能和存储提供融资。
Debexpert
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我们帮助银行和其他贷方通过我们的在线贷款市场以最佳市场价格高效地出售其债务组合。我们专门向催收机构、债务购买公司、房地产买家、医疗债务买家、汽车贷款组合买家、对冲基金、家族办公室和其他机构债务买家出售债务。在我们的贷款市场上，他们买卖各种债务投资组合：房地产票据、汽车票据、发薪日投资组合、分期付款投资组合、医疗债务、商业票据、MCA 债务、信用卡投资组合、判决投资组合、破产、学生贷款投资组合等。
Crowd2Fund
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Crowd2Fund 交易所允许投资者买卖其企业股份。
Companisto
companisto.com
Companisto 是一个股权众筹平台。 Companisto 是初创公司和成长型公司的投资平台。
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax 为初创企业和企业（包括制造商、软件、游戏和物联网公司）提供了通过在线平台申请研发税收抵免的机会。 GOAT.tax 通过提供易于使用的自助式体验以及与薪资系统的集成，消除了复杂的税收抵免激励中的所有猜测。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助于确保每家公司获得最大的税收优惠。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一个虚拟的个人和企业所得税准备平台，为申报者与专门的注册会计师进行匹配。我们的目标是将家庭在线报税的便利性和低廉价格与专业准备的纳税申报表的保证结合起来。我们的平台允许用户与税务专业人士进行虚拟交流和共享所得税文件，同时省去他们必须完成与传统自助在线平台相关的冗长复杂调查问卷的麻烦。我们独特的低管理费用业务模式使我们能够比传统的步入式税务准备特许经营节省约 50%，从而使我们能够为客户提供真实且可识别的价值主张。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供在线报税服务的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一个专为单一企业设计的在线后台平台。 Collective 的技术和值得信赖的顾问团队让我们的会员能够自由地专注于重要的事情，处理从企业注册到会计、簿记、税务服务以及进入蓬勃发展的社区的一切事务，所有这些都在一个平台上进行。我们的会员加入后第一年平均节省 10,000 美元。通过 Collective，我们希望您能够像全职工作一样顺利地经营自己的企业。我们由一群连续创业者和单一企业经营，他们相信让自营职业者能够享受与大公司相同的税收优惠。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共会计、咨询和技术公司，将深厚的行业和专业知识与创新技术联系起来，通过倾听客户的业务、行业趋势以及他们面临的挑战，诚信、客观地为客户创造价值。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible 是一个功能强大的 SaaS 平台，使注册会计师能够快速识别并为其客户提供州和联邦营业税优惠。与注册会计师合作 20 年后，我们认识到需要简化税收抵免流程。 TaxCredible 提高劳动密集型流程的效率，提高您服务客户的能力，同时创造额外收入。
Anaxago
anaxago.com
Anaxago 汇集了在房地产和初创企业中寻找新投资方式和独特投资机会的投资者。 Anaxago 致力于开发一种金融模型，帮助经济让个人直接进入未来的企业。通过将一部分储蓄用于资助初创企业，社区参与经济、创新和就业的发展。
TaxRobot
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TaxRobot 是自动计算研发信用并接收资金的最快、最简单、最实惠的方式。我们提供一流的证实报告、审计辩护，无需额外付费，而且最重要的是，除非我们确定有好处，否则我们不会收取任何费用。
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D 应用程序可自动执行申请研发税收抵免的流程。各种规模和类型的企业都有资格获得研发税收抵免。然而，绝大多数的信用额都是由非常大的制造公司获得的。为什么？因为传统上，研发税收研究既复杂又昂贵。在 Clarus R+D，我们的使命是让中小型企业（包括尚未盈利的初创企业）更容易获得研发税收抵免。并将其价值扩展到软件、工程、生物技术和医疗技术等行业。将资金重新投入到您的企业中，用于招聘、创新和发展。所有这些费用只是传统研发税收研究成本的一小部分。
Pilot
pilot.com
我们是美国最大的专注于初创企业的会计师事务所，拥有一支由 350 多名美国员工组成的团队。我们的会计师、部分首席财务官和税务专家致力于为您的企业建立强大的财务基础。我们为数千家初创公司和小型企业提供簿记、首席财务官、税务等服务，范围从车库里的两名创始人到数百人的团队。无论您是希望加强决策还是想要一个不受干扰的合规解决方案，我们都会根据您的独特需求定制我们的服务。通过我们的 8 分钟演示观看 Pilot 的实际操作：https://pilot.com/demo 与专家交谈：https://pilot.com/talk-to-expert
Neo.Tax
neo.tax
针对早期初创企业的研发税收抵免。 neo.tax 是有史以来最简单、最准确的税务申报软件。 早期初创公司可以在 10 分钟内申请研发税收抵免，并只需支付所获得现金返还的 10%！
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无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Wikifolio
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人才和资本市场专家可以以所有人都可见的方式分享他们的交易想法。每个人都可以通过交易所交易的金融产品选择自己喜欢的产品，无论他们的可用资金和利润如何。
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Uplyft Capital 是一家成立于 2012 年的小企业资助者。我们相信通过快速有效地提供营运资金来为成功的小企业主提供支持。我们的技术平台评估现金流、增长和特征，不像银行和信用合作社那样关注个人信用。因此，我们经常能在 24 小时内迅速为业主提供资金。
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Tipigo 利用专业股票分析师的力量，综合大数据和人类专业知识来构建定制的股票投资组合，这些投资组合已被证明优于市场。
Wolters Kluwer
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作为全球专家解决方案的领导者，我们帮助专业人士在健康、税务、会计、金融和法律领域最重要的时候发挥深远的影响。
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Fidor 银行是一家获得德国许可的互联网直接银行，总部位于慕尼黑。该银行通过 Fidor Smart 支票账户瞄准私人和企业客户。 Fidor 银行的概念基于数字银行的原理和机制。
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商业保险是世界上最古老的行业之一。它建立在人际关系而不是技术进步的基础上。它也由历史悠久的玩家主导。到目前为止。 Embroker 是一家数字原生商业保险公司，采用现代技术从头开始建立，旨在消除导致价格上涨并导致令人沮丧的客户体验的低效率问题。从机器学习到人工智能，我们利用最新技术使保单更加量身定制、更加便宜且更容易购买。我们的使命是让您以最优惠的价格获得合适的商业保险变得极其简单。
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LBMC 是一家专业服务公司，为企业和高净值个人提供会计和财务、人力资源、技术、风险和信息安全以及财富咨询服务。他们提供广泛的咨询和业务咨询服务，旨在满足不同客户群的需求。
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您每天都在投资，让世界变得对您自己、您的家人和您的社区来说更加美好。就个人而言，您可以做出有意义的改变。只要我们齐心协力，就能成为一股强大的正义力量。
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Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
Perkins & Co
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Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
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