商业金融提供商 - 最热门应用 - 白俄罗斯

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“商业金融提供商”是企业金融领域不可或缺的一部分，包括提供各种金融服务以支持企业运营的各种组织和个人。这些提供商提供贷款、财务援助、财务风险管理和各种其他形式的支持等产品和金融服务，以帮助企业增强资本和有效管理财务。
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Revolut
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一款解决所有金钱问题的应用程序。从您的日常支出，到通过储蓄和投资规划您的未来，Revolut 可以帮助您从资金中获得更多收益。
Revolut Business
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一个无边界账户，在一个地方提供强大的个性化工具，让您能够最终控制您的企业财务。
Gusto
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无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
ANZ Australia
anz.com.au
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
Carta
carta.com
审计准备就绪的估值，来自专业人士的快速估值，他们提供的 409A 数量比业内任何人都多。 Carta 是领先的独立 409A 提供商，为各种规模的私人舞台公司提供服务。 Carta 拥有超过 60,000 项专业估值，拥有最大的数据集，可以准确评估公司从种子前期到后期的公平市场价值。 Carta 估值团队由主题和行业专家组成，可以处理复杂的估值以及不断增加的监管和合规需求。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
Holvi
holvi.com
您的自营职业一站式账户。 银行业务、发票和簿记 – 以及新的商业信用卡。一切都集中在一处，因此您可以专注于重要的事情。这就是工作生活的简化。
Lendio
lendio.com
总部位于犹他州的 Lendio（以前称为 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 于 2011 年创立，是美国一个针对小企业主的免费在线贷款市场。
Wikifolio
wikifolio.com
人才和资本市场专家可以以所有人都可见的方式分享他们的交易想法。每个人都可以通过交易所交易的金融产品选择自己喜欢的产品，无论他们的可用资金和利润如何。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作为全球专家解决方案的领导者，我们帮助专业人士在健康、税务、会计、金融和法律领域最重要的时候发挥深远的影响。
Zeni
zeni.ai
Zeni 是首个人工智能驱动的财务礼宾服务，为初创企业提供高速决策支持。借助 Zeni 的智能簿记、会计、税务和 CFO 服务，初创公司可以通过 Zeni 仪表板获取实时财务见解，财务专家团队可以每月收取固定费用（每日簿记、年度税费、账单）来管理每项财务职能。工资和发票、财务规划和分析、工资管理等。 Zeni 是一家 B 轮金融科技公司，迄今为止已从 Elevation Capital、Saama Capital、Amit Singhal、Sierra Ventures、SVB Financial Group、Think Investments、Liquid 2 Ventures、Dragon...
Fidor Bank
fidor.de
Fidor 银行是一家获得德国许可的互联网直接银行，总部位于慕尼黑。该银行通过 Fidor Smart 支票账户瞄准私人和企业客户。 Fidor 银行的概念基于数字银行的原理和机制。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare 是一个私募股权投资平台，以较低的最低限额向散户和机构投资者提供顶级基金。
Pilot
pilot.com
我们是美国最大的专注于初创企业的会计师事务所，拥有一支由 350 多名美国员工组成的团队。我们的会计师、部分首席财务官和税务专家致力于为您的企业建立强大的财务基础。我们为数千家初创公司和小型企业提供簿记、首席财务官、税务等服务，范围从车库里的两名创始人到数百人的团队。无论您是希望加强决策还是想要一个不受干扰的合规解决方案，我们都会根据您的独特需求定制我们的服务。通过我们的 8 分钟演示观看 Pilot 的实际操作：https://pilot.com/demo 与专家交谈：https://pilot.com/talk-to-expert
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OurCrowds 经验丰富的投资团队对数千家公司进行了严格的研究，以挖掘跨行业和阶段的前沿机会。
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Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
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Fundbox 提供快速、轻松的企业融资渠道，最高可达 150,000 美元。了解我们的信用额度和定期贷款选项如何帮助您的企业实现增长。
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inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
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StackSource 是一个技术支持的商业房地产贷款平台。我们通过简单、透明的流程将正在开发或收购商业地产的投资者与银行、保险公司和私人贷方等融资选择联系起来。
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Lendino 是一个贷款市场，私人和专业投资者可以直接向信誉良好的公司提供贷款，从而使双方受益。无论作为贷方还是借款人，使用贷款市场都可以节省时间、金钱和麻烦。
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Crowdcube 是一个股权众筹平台，为初创企业和成长型企业的企业家与潜在投资者建立联系。 Crowdcube 为投资者提供了所投资公司的真实股权。 Crowdcube 使用基于网络的众筹概念，由志同道合的人们组成的社区将他们的资金和知识汇集在一起来支持一个想法、企业或个人。
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Uplyft Capital 是一家成立于 2012 年的小企业资助者。我们相信通过快速有效地提供营运资金来为成功的小企业主提供支持。我们的技术平台评估现金流、增长和特征，不像银行和信用合作社那样关注个人信用。因此，我们经常能在 24 小时内迅速为业主提供资金。
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Tipigo 利用专业股票分析师的力量，综合大数据和人类专业知识来构建定制的股票投资组合，这些投资组合已被证明优于市场。
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数字资产管理平台。以技术和数量为基础。由机器学习提供支持。
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获得保密的、完整分类账的发票贴现设施。它非常适合有定期现金流需求的企业，因为它可以针对您的所有未清发票提供担保。
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Hedonova 是一家受 SEC 监管的另类投资基金，让您只需投资一只基金即可投资 12 种以上奇异的另类资产类别。我们的投资专家将您的资金分配给葡萄酒、艺术品、初创企业、加密货币、房地产等资产。您可以将其视为共同基金，不是针对股票，而是针对多种另类投资。
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Ivory Consulting Corporation 一直是设备融资行业设备租赁和贷款软件、软件定制和咨询服务的领先提供商。
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您每天都在投资，让世界变得对您自己、您的家人和您的社区来说更加美好。就个人而言，您可以做出有意义的改变。只要我们齐心协力，就能成为一股强大的正义力量。
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1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Perkins & Co
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Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
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Crowe 是一家公共会计、咨询和技术公司，将深厚的行业和专业知识与创新技术联系起来，通过倾听客户的业务、行业趋势以及他们面临的挑战，诚信、客观地为客户创造价值。
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Collective 是第一个专为单一企业设计的在线后台平台。 Collective 的技术和值得信赖的顾问团队让我们的会员能够自由地专注于重要的事情，处理从企业注册到会计、簿记、税务服务以及进入蓬勃发展的社区的一切事务，所有这些都在一个平台上进行。我们的会员加入后第一年平均节省 10,000 美元。通过 Collective，我们希望您能够像全职工作一样顺利地经营自己的企业。我们由一群连续创业者和单一企业经营，他们相信让自营职业者能够享受与大公司相同的税收优惠。
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taxcredible.com
TaxCredible 是一个功能强大的 SaaS 平台，使注册会计师能够快速识别并为其客户提供州和联邦营业税优惠。与注册会计师合作 20 年后，我们认识到需要简化税收抵免流程。 TaxCredible 提高劳动密集型流程的效率，提高您服务客户的能力，同时创造额外收入。
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GOAT.tax 为初创企业和企业（包括制造商、软件、游戏和物联网公司）提供了通过在线平台申请研发税收抵免的机会。 GOAT.tax 通过提供易于使用的自助式体验以及与薪资系统的集成，消除了复杂的税收抵免激励中的所有猜测。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助于确保每家公司获得最大的税收优惠。
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Clarus R+D 应用程序可自动执行申请研发税收抵免的流程。各种规模和类型的企业都有资格获得研发税收抵免。然而，绝大多数的信用额都是由非常大的制造公司获得的。为什么？因为传统上，研发税收研究既复杂又昂贵。在 Clarus R+D，我们的使命是让中小型企业（包括尚未盈利的初创企业）更容易获得研发税收抵免。并将其价值扩展到软件、工程、生物技术和医疗技术等行业。将资金重新投入到您的企业中，用于招聘、创新和发展。所有这些费用只是传统研发税收研究成本的一小部分。
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类型：无义务优惠、设备融资、业务扩展、快速融资、在线申请
ProNvest
pronvest.com
ProNvest 专门从事退休规划和账户管理。我们通过代表您管理您的退休账户并监控市场来为您完成艰苦的工作。
MySIPonline
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MySIPonline 是印度最先进的共同基金投资平台，将所有 AMC 集中在一个屋檐下，拥有一支由 50 多名高素质行业专家和基金分析师组成的团队。它是一个自动化平台，了解每个投资者的需求，并为他们提供便利，以无纸化方式将投资舒适度与风险相匹配。
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Gusher 是创建和建立初创公司的简单、快速且轻松的方法。无需投资者。无需资本。如何？ Gusher 使用基于绩效的股权帮助企业家创建和创办初创公司。从技术、媒体和健康到设计、金融和游戏，一切应有尽有。
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