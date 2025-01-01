名片扫描软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
名片扫描软件允许用户高效地扫描和管理大量数字名片中的信息。虽然有些工具提供物理扫描设备，但最常见的方法是拍摄名片照片并将其上传到产品的移动应用程序。上传后，该软件会将联系人信息数字化，并将其存储在虚拟地址簿中，使用户能够查看和管理他们的联系人。这些联系人可以在产品的数据库中进行组织，也可以与 CRM 软件集成，用户可以添加标签和注释来有效跟踪他们的联系人。 此类软件对销售团队特别有益，并且是潜在客户检索软件的补充，因为两者都可以有效地在社交活动后批量捕获潜在客户信息。名片扫描软件的扫描功能与文档扫描软件类似，简化了扫描过程。然而，名片扫描软件提供了增强的联系人管理和共享功能。
提交新应用
Contacts+
contactsplus.com
Contacts+是一款联系管理应用，帮助用户简化通讯录，整合联系人信息，自动检测重复，支持跨设备访问和名片扫描。
Popl
popl.co
Popl是一款数字名片应用，允许用户共享联系信息和社交媒体资料，支持NFC和二维码，方便管理和更新名片。
Sansan
sansan.com
Sansan是一个基于云的名片管理解决方案，帮助企业集成和共享联系人信息，优化销售和网络流程。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM是一个专注于销售行动的客户关系管理工具，帮助中小企业有效管理潜在客户和销售流程，支持移动访问。
HiHello
hihello.com
HiHello 是一个数字名片应用，允许用户创建和分享可定制的数字名片，并管理联系人信息。支持与多种数字工具的集成。