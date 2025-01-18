名片扫描软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

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名片扫描软件允许用户高效地扫描和管理大量数字名片中的信息。虽然有些工具提供物理扫描设备，但最常见的方法是拍摄名片照片并将其上传到产品的移动应用程序。上传后，该软件会将联系人信息数字化，并将其存储在虚拟地址簿中，使用户能够查看和管理他们的联系人。这些联系人可以在产品的数据库中进行组织，也可以与 CRM 软件集成，用户可以添加标签和注释来有效跟踪他们的联系人。 此类软件对销售团队特别有益，并且是潜在客户检索软件的补充，因为两者都可以有效地在社交活动后批量捕获潜在客户信息。名片扫描软件的扫描功能与文档扫描软件类似，简化了扫描过程。然而，名片扫描软件提供了增强的联系人管理和共享功能。
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Contacts+
contactsplus.com
适合专业人士、团队和小型企业的最直观的联系人管理应用程序。使用 Contacts+ 轻松管理您的关系。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。