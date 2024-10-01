名片扫描软件 - 最热门应用 - 马提尼克 最热门 最近添加

名片扫描软件允许用户高效地扫描和管理大量数字名片中的信息。虽然有些工具提供物理扫描设备，但最常见的方法是拍摄名片照片并将其上传到产品的移动应用程序。上传后，该软件会将联系人信息数字化，并将其存储在虚拟地址簿中，使用户能够查看和管理他们的联系人。这些联系人可以在产品的数据库中进行组织，也可以与 CRM 软件集成，用户可以添加标签和注释来有效跟踪他们的联系人。 此类软件对销售团队特别有益，并且是潜在客户检索软件的补充，因为两者都可以有效地在社交活动后批量捕获潜在客户信息。名片扫描软件的扫描功能与文档扫描软件类似，简化了扫描过程。然而，名片扫描软件提供了增强的联系人管理和共享功能。