找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件包含广泛应用于建筑和施工领域的计算机辅助设计 (CAD) 工具。这些产品通常具有用于建筑设计和施工的专用工具和库，包括机械、电气和管道 (MEP) 系统以及 BIM。 BIM 软件促进了基于模型的方法来设计和管理建筑物和基础设施，提供超越传统施工图的设施功能属性的数字表示。虽然此类别中的某些产品具有更广泛的 CAD 用途，但它们在此的排名仅基于其在建筑设计中的应用。
提交新应用
SketchUp
sketchup.com
SketchUp是一款多功能的3D建模软件，适用于建筑、设计等领域，支持插件和协作，提供资源库以优化建模过程。
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web是一个在线CAD解决方案，支持2D和3D设计，允许用户在浏览器中创建、编辑和协作，无需安装额外软件。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D CAD软件，帮助工程师和设计师创建、模拟和管理产品设计，适用于多个行业。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
TestFit
testfit.io
TestFit是一个房地产可行性平台，简化站点规划，支持快速生成设计迭代，帮助开发人员和建筑师评估项目潜力。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude是一款基于web的3D建模软件，支持建筑师和设计师实时协作，简化建筑设计流程并自动化任务。
Hypar
hypar.io
Hypar是一个云基础的生成设计平台，支持项目各阶段，帮助建筑师和设计师自动化任务，提高工作效率。
Higharc
higharc.com
Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud 是一款支持草图、建模和文档编制的综合性BIM解决方案，旨在提高创意表达与工作效率。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io是一款基于云的平台，提供施工现场物流管理，支持快速工作流程、强大的模拟能力和实时协作。
StreamBIM
streambim.com
StreamBIM是一个建筑项目协作和数据管理平台，集成BIM功能和项目管理工具，支持多种文件格式与实时协作。
Imerso
imerso.com
Imerso是一款施工管理软件，通过分析施工质量和进度与建筑计划的对比，帮助建筑团队提高效率和降低风险。
Revizto
revizto.com
Revizto是一款实时问题跟踪软件，专注于建筑、工程和施工领域的协作及BIM项目协调。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio是一款简单易用的FF&E规范和数据管理软件，支持项目管理、采购、库存管理和预算控制。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR Prospect是一款用于在虚拟现实中进行设计审查和协作的应用，支持与多种设计软件集成，增强团队沟通与效率。
© 2025 WebCatalog, Inc.