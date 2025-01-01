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最热门 最近添加 建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件 - 最热门应用

建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件包含广泛应用于建筑和施工领域的计算机辅助设计 (CAD) 工具。这些产品通常具有用于建筑设计和施工的专用工具和库，包括机械、电气和管道 (MEP) 系统以及 BIM。 BIM 软件促进了基于模型的方法来设计和管理建筑物和基础设施，提供超越传统施工图的设施功能属性的数字表示。虽然此类别中的某些产品具有更广泛的 CAD 用途，但它们在此的排名仅基于其在建筑设计中的应用。