建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件 - 最热门应用 - 法属南部领地

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

为展示您的技能和创造力而建造的VectorWorks Architect允许您与世界上最具设计的BIM解决方案在完全集成的工作流程中绘制，建模和文档。凭借出色的2D图形，3D建模和可视化工具，建筑师构建了绝对的创意表达和最大的效率。通过增强无限创造力的增强功能，VectorWorks Architect 2024提供了全面的工作流解决方案，可自动化流程，降低风险并节省时间，包括现代化的用户界面，将自定义视图设置作为样式保存的能力以及重新定义的可靠参数对象，以解决特定的参数对象需要。授权您无限制地设计。