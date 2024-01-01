建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件 - 最热门应用 - 科特迪瓦

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Vectorworks Architect 旨在展示您的技能和创造力，让您能够在与世界上最以设计为中心的 BIM 解决方案完全集成的工作流程中绘制草图、建模和记录。凭借卓越的 2D 图形、3D 建模和可视化工具，Architect 旨在提供绝对的创意表达和最高效率。凭借激发无限创造力的增强功能，Vectorworks Architect 2024 提供了全面的工作流程解决方案，可实现流程自动化、降低风险并节省时间，包括现代化的用户界面、将自定义视口设置保存为样式的功能以及重新定义的强大参数化对象，以满足您的特定需求需要。使您能够无限制地进行设计。