建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件 - 最热门应用 - 百慕大

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建筑设计和建筑信息模型 (BIM) 软件包含广泛应用于建筑和施工领域的计算机辅助设计 (CAD) 工具。这些产品通常具有用于建筑设计和施工的专用工具和库，包括机械、电气和管道 (MEP) 系统以及 BIM。 BIM 软件促进了基于模型的方法来设计和管理建筑物和基础设施，提供超越传统施工图的设施功能属性的数字表示。虽然此类别中的某些产品具有更广泛的 CAD 用途，但它们在此的排名仅基于其在建筑设计中的应用。
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模计算机程序，适用于建筑、室内设计、景观建筑、土木和机械工程、电影和视频游戏设计等广泛的绘图应用。它有基于 Web 的应用程序 SketchUp Free、免费软件版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付费版本 SketchUp Pro。SketchUp 归 Trimble Inc.（一家地图测量和导航设备公司）所有。有一个免费模型组件在线库（例如窗户、门、汽车）、3D Warehouse，用户可以向其中贡献模型。该程序包括绘图布局功能，允许以可变“样式”进行表面渲染，支持托管在名为 Extension Warehouse 的站点上的第三方“插件...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。任何地方。使用 AutoCAD Web 应用程序随时快速访问 CAD 工程图。 AutoCAD 是一款商业计算机辅助设计和绘图软件应用程序。 AutoCAD 由 Autodesk 开发和销售，于 1982 年 12 月首次发布，作为在带有内部图形控制器的微型计算机上运行的桌面应用程序。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
TestFit
testfit.io
TestFit 是一个房地产可行性平台，可以让开发商、建筑师和承包商轻松进行场地规划，帮助他们最大程度地发挥场地潜力并更快地完成正确的交易。 TestFit 负责处理繁琐的任务，例如计算停车位、起草迭代以及根据参数输入生成快速概念迭代来计算成本收益。我们的人工智能配置器通过对设计、可施工性和成本的实时洞察，为每个站点优化最佳设计解决方案，以便您可以节省站点规划时间，降低收购交易风险并增加所有站点的潜力。 TestFit 每周评估超过 650 个交易和 80,000 个单位。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Architect 旨在展示您的技能和创造力，允许您在与世界上最以设计为中心的 BIM 解决方案完全集成的工作流程中绘制草图、建模和记录。凭借卓越的 2D 图形、3D 建模和可视化工具，Architect 旨在提供绝对的创意表达和最高效率。凭借激发无限创造力的增强功能，Vectorworks Architect 2024 提供了全面的工作流程解决方案，可实现流程自动化、降低风险并节省时间，包括现代化的用户界面、将自定义视口设置保存为样式的功能以及重新定义的强大参数化对象，以满足您的特定需求需要。使您能够无限制地进行设计。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude 是一款面向建筑师和设计师的基于 Web 的 3D 建模软件 (BIM)。设计师使用 Snaptrude 在数据和自动化的帮助下更快地创建更好的建筑。与其他设计工具不同，Snaptrude 允许多人协作，使项目团队能够一起设计。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行业标准建筑工地物流平台 cmBuilder 通过快速、简单的基于云的工作流程、强大的排序模拟功能和无与伦比的实时协作，使 4D 建筑工地物流民主化
Hypar
hypar.io
Hypar 是世界上第一个基于云的生成设计平台。通过为项目实现的每个阶段提供支持，Hypar 提供全球建筑专业知识，以实现更好的建筑并帮助团队更快地做出更好的决策。
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款适用于建筑、工程和施工的实时问题跟踪软件，重点关注协作和 BIM 项目协调。 Revizto 使用 BIM 智能，并使其可供整个项目团队立即访问和操作。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虚拟现实中沉浸式设计审查和协作的领先品牌。 IrisVR 的旗舰产品 Prospect 供 BIM 和 VDC 团队、设计公司以及协调 3D 模型并实施设计和施工流程的工程师使用。由于 IrisVR 与 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他开箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即创建身临其境的 VR 体验，使您能够向客户展示并与团队更有效地合作。 IrisVR 可与 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳机配合使用。 IrisVR 有 14 天免费试用期...
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根据您的建筑计划分析施工质量和进度，以便您的团队可以更快地建造并降低风险。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 将提高您的建筑项目的效率，但您可以获得更多功能。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能强大、直观且易于使用的 FF&E 规范、数据管理和采购软件。端到端管理您的预算、规格、采购、库存和产品数据管理流程。
Higharc
higharc.com
Higharc 成立于 2018 年，总部位于北卡罗来纳州达勒姆。 Higharc 是一家住宅建筑技术公司，专注于改变住宅设计、销售和建筑流程。该公司聘请了来自美国、南美和欧洲的建筑、施工和软件开发领域的多元化专家团队，他们共同致力于实现住宅建设流程的现代化。 Higharc 与住宅建筑商合作，利用 3D 建模和生成设计、实时成本估算以及为购房者提供身临其境的在线销售体验，提供全面的家居设计平台。用户友好的界面允许轻松定制和即时修改，使用户可以轻松且高效地进行设计过程。 Higharc 基于网络的平台通过在建筑过程开始时提供单一事实来源并在整个组织内无缝传输数据和更新，简化了家居设计、销售和建...