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错误跟踪软件 - 最热门应用

错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA是一款项目管理和问题跟踪软件，支持任务分配、进度跟踪和自定义工作流程，适用于敏捷团队和各种业务团队。

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。

Backlog

Backlog

backlog.com

积压是一款在线项目管理工具，支持任务跟踪、版本控制和缺陷跟踪，帮助团队提高效率和透明度。

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack是一款灵活的项目管理工具，支持定制化工作流、任务跟踪和敏捷管理，适合软件开发团队及其他组织。

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Shortcut（原名 Clubhouse）是一款项目管理工具，帮助软件团队规划、协作、构建和评估项目。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。

Linear

Linear

linear.app

Linear是一个项目管理应用，帮助团队简化软件项目、任务跟踪和协作，适合高效能团队使用。

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu结合任务管理、时间追踪和账单功能，帮助自由职业者和团队高效管理和跟踪项目，以及生成发票。

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker是一个协作的错误跟踪工具，帮助团队管理软件生命周期中的错误，支持多平台访问和与其他应用的集成。

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar是一个错误跟踪和调试工具，帮助开发人员实时监控和解决多种平台的错误，简化调试过程并增强协作。

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag是一个错误监控工具，帮助开发人员实时检测和诊断应用问题，提升应用稳定性和用户体验。

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io是一款收集和管理反馈的工具，帮助开发团队通过注释截图、会话回放等方式改进沟通和工作流程。

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun是综合监控工具，提供实时用户监测、崩溃报告和应用性能监测，帮助开发人员优化软件性能和用户体验。

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。

Assembla

Assembla

assembla.com

汇编是一个安全的版本控制和项目协作平台，支持Subversion、Perforce和Git，帮助开发团队管理源代码和项目。

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap是一款用户反馈平台，帮助产品团队收集特定产品反馈，加快用户测试，并改善利益相关者的反馈流程。

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。

Userback

Userback

userback.io

Userback是一个用户研究平台，帮助小团队收集视觉反馈、用户行为数据，并进行调查以改善产品体验。

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd是一个可视化反馈和错误跟踪工具，帮助网站开发团队收集和管理客户反馈，简化项目管理过程。

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Bugasura是一款简易的错误跟踪软件，帮助团队跟踪、报告和管理软件开发中的问题，促进协作和提高软件质量。

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl是一款视觉反馈工具，帮助团队收集反馈、协作和管理设计需求，简化网站和应用的审核和修改过程。

Webvizio

Webvizio

webvizio.com

Webvizio是一款免费的网页反馈工具，帮助团队实时协作，提供视觉反馈并简化网站开发项目的管理。

Shake

Shake

shakebugs.com

Shake是一个数据报告工具，帮助开发者、CTO和测试人员共同解决应用或网站中的问题，包括错误和崩溃报告。

DoneDone

DoneDone

donedone.com

DoneDone是一款任务管理和协作工具，支持任务分配、跟踪与团队合作，旨在简化工作流程，提高生产力。

JunoOne

JunoOne

juno.one

JunoOne是一款集成应用程序，旨在简化任务管理和工作流程，提高用户的工作效率。

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Bugzilla是一个开源错误跟踪系统，帮助开发团队管理和解决软件缺陷，支持定制化工作流和多项目管理。

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

Reqtest是一款云基础工具，用于简化实施项目、需求管理、测试和缺陷跟踪，支持测试生命周期管理，帮助团队提高质量管控。

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv是一个脆弱性检测和完全托管的漏洞赏金服务平台，帮助组织高效发现和管理安全风险。

Errorception

Errorception

errorception.com

错误是一款用于查找和汇总JavaScript错误的工具，提供实时错误报告和详细的错误诊断，帮助开发人员解决问题。

BetterBugs

BetterBugs

betterbugs.io

BetterBugs是一个错误跟踪和管理工具，帮助技术和非技术团队快速创建数据丰富的错误报告，提高问题解决效率。

Iteration X

Iteration X

iterationx.com

Iteration X 是一款 Chrome 插件，允许团队直接在实时网站上注释和编辑，提升项目管理效率，帮助快速解决各种任务。

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo是一款集成的工作效率平台，通过AI帮助用户快速管理项目、目标和任务，促进协作，提高生产力。

W3Dart

W3Dart

w3dart.com

W3Dart是一款可视化反馈工具，简化网站的bug报告，帮助用户节省20%的时间在反馈和bug追踪上。

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault是一个嵌入式设备的可观察性工具，自动收集调试和崩溃数据，管理OTA更新，支持Linux、Android及MCU。

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai是一个数字体验平台，提供会话回放、实时错误监控和产品分析，帮助团队识别和解决用户问题，提升用户体验。

errsole

errsole

errsole.com

Errsole是一款针对Node.js应用的错误追踪工具，提供实时错误通知、日志记录和调试功能，帮助开发人员管理未捕获的错误。

Bugpilot

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot帮助SaaS团队快速解决用户界面的错误，提供详细的错误报告，支持团队快速理解和修复问题。

Gleap

Gleap

gleap.io

Gleap是一款全面的客户反馈工具，帮助应用和网站快速修复bug，用户可通过报告、请求和调查提供反馈。

zipBoard

zipBoard

zipboard.co

滑板是一款用于数字内容的视觉审核、审批与问题追踪工具，支持注释、录制屏幕并促进团队之间的快速协作。

Scout APM

Scout APM

scoutapm.com

Scout APM是一款监控应用性能的工具，帮助开发者识别和修复Ruby、PHP、Python和Elixir应用中的性能问题。

Keypup

Keypup

keypup.io

Keypup是一款SaaS解决方案，帮助工程团队整合Git和工单系统数据，提供实时洞察和定制报告，提升开发效率和协作。

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Sifter是一款简易的错误和问题跟踪应用，帮助软件和网站开发团队专注于重要任务，简化工作流程。

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

Aiveo是一个简单的可定制问题跟踪器，适用于各种规模的团队，支持项目的计划、执行和报告。

PageShare

PageShare

pageshare.dev

PageShare 是一款用于网页应用的视觉审查和错误检查工具，可在浏览器中为团队提供注释和错误跟踪功能。

Owltics

Owltics

owltics.com

Owltics是一个B2B应用，帮助团队快速报告bug，并收集日志信息，支持发送到Jira/Slack，便于开发者更快修复问题。

LogMill

LogMill

logmill.io

LogMill是一款用于管理和分析日志数据的工具，支持日志收集、过滤和实时监视，帮助用户识别问题和优化系统性能。

Disbug

Disbug

disbug.io

Disbug 是一个 Chrome 扩展，可以录制屏幕并添加语音解说，便于将录制内容和技术日志直接发布到 Jira，简化了 bug 修复过程。

Shakebug

Shakebug

shakebug.com

Shakebug是一款错误与崩溃报告工具，支持屏幕截图、视频报告，并与多种项目管理工具集成，帮助开发者高效解决软件问题。

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable 是一款智能测试故障诊断应用，通过机器学习优化测试和缺陷处理，帮助开发者识别关键问题并加快开发反馈流程。

Dashbird

Dashbird

dashbird.io

Dashbird是一款监控AWS无服务器应用程序的工具，提供实时可视化、错误跟踪和性能分析，帮助优化应用程序。

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