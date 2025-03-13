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错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。