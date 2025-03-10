错误跟踪软件 - 最热门应用

Launchable

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Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最重要的 20%。 Launchable 通过数据驱动的测试见解和行动解决运输挑战，从而加快开发反馈循环。通过机器学习，Launchable 通过识别和运行失败概率最高的测试以及跟踪测试套件见解来优化 CI 管道，以缩短开发人员的等待时间。财富 100 强领先品牌依靠 Launchable 通过测试重要内容来更快地提供更多功能。 Launchable 的预测测试选择使用机器学习来选择针对特定代码更改运行的正确测试。这使得您能够在软件开发生命周期的不同阶段运行一组小得多的测试，从而加速交付。通过预测测试选择，Launchable 实际上会根据正在测试的更改告诉您的测试运行者要运行哪些测试。 Launchable 还可以对您的测试数据进行汇总分析，以呈现测试见解。您可以使用此信息来改善测试套件的运行状况并从测试运行中获得最大价值。