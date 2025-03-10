错误跟踪软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。
提交新应用
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
Jira
atlassian.com
JIRA是一款项目管理和问题跟踪软件，支持任务分配、进度跟踪和自定义工作流程，适用于敏捷团队和各种业务团队。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Backlog
backlog.com
积压是一款在线项目管理工具，支持任务跟踪、版本控制和缺陷跟踪，帮助团队提高效率和透明度。
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack是一款灵活的项目管理工具，支持定制化工作流、任务跟踪和敏捷管理，适合软件开发团队及其他组织。
Sentry
sentry.io
Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（原名 Clubhouse）是一款项目管理工具，帮助软件团队规划、协作、构建和评估项目。
Linear
linear.app
Linear是一个项目管理应用，帮助团队简化软件项目、任务跟踪和协作，适合高效能团队使用。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。
Wrike
wrike.com
Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。
todo.vu
todo.vu
todo.vu结合任务管理、时间追踪和账单功能，帮助自由职业者和团队高效管理和跟踪项目，以及生成发票。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker是一个协作的错误跟踪工具，帮助团队管理软件生命周期中的错误，支持多平台访问和与其他应用的集成。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一个错误跟踪和调试工具，帮助开发人员实时监控和解决多种平台的错误，简化调试过程并增强协作。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag是一个错误监控工具，帮助开发人员实时检测和诊断应用问题，提升应用稳定性和用户体验。
Raygun
raygun.com
Raygun是综合监控工具，提供实时用户监测、崩溃报告和应用性能监测，帮助开发人员优化软件性能和用户体验。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。
Marker.io
marker.io
Marker.io是一款收集和管理反馈的工具，帮助开发团队通过注释截图、会话回放等方式改进沟通和工作流程。
Assembla
assembla.com
汇编是一个安全的版本控制和项目协作平台，支持Subversion、Perforce和Git，帮助开发团队管理源代码和项目。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap是一款用户反馈平台，帮助产品团队收集特定产品反馈，加快用户测试，并改善利益相关者的反馈流程。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。
Userback
userback.io
Userback是一个用户研究平台，帮助小团队收集视觉反馈、用户行为数据，并进行调查以改善产品体验。
DoneDone
donedone.com
DoneDone是一款任务管理和协作工具，支持任务分配、跟踪与团队合作，旨在简化工作流程，提高生产力。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd是一个可视化反馈和错误跟踪工具，帮助网站开发团队收集和管理客户反馈，简化项目管理过程。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。
Bugasura
bugasura.io
Bugasura是一款简易的错误跟踪软件，帮助团队跟踪、报告和管理软件开发中的问题，促进协作和提高软件质量。
Ruttl
ruttl.com
Ruttl是一款视觉反馈工具，帮助团队收集反馈、协作和管理设计需求，简化网站和应用的审核和修改过程。
Shake
shakebugs.com
Shake是一个数据报告工具，帮助开发者、CTO和测试人员共同解决应用或网站中的问题，包括错误和崩溃报告。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio是一款免费的网页反馈工具，帮助团队实时协作，提供视觉反馈并简化网站开发项目的管理。
JunoOne
juno.one
JunoOne是一款集成应用程序，旨在简化任务管理和工作流程，提高用户的工作效率。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla是一个开源错误跟踪系统，帮助开发团队管理和解决软件缺陷，支持定制化工作流和多项目管理。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest是一款云基础工具，用于简化实施项目、需求管理、测试和缺陷跟踪，支持测试生命周期管理，帮助团队提高质量管控。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv是一个脆弱性检测和完全托管的漏洞赏金服务平台，帮助组织高效发现和管理安全风险。
Errorception
errorception.com
错误是一款用于查找和汇总JavaScript错误的工具，提供实时错误报告和详细的错误诊断，帮助开发人员解决问题。
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs是一个错误跟踪和管理工具，帮助技术和非技术团队快速创建数据丰富的错误报告，提高问题解决效率。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 是一款 Chrome 插件，允许团队直接在实时网站上注释和编辑，提升项目管理效率，帮助快速解决各种任务。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo是一款集成的工作效率平台，通过AI帮助用户快速管理项目、目标和任务，促进协作，提高生产力。
Memfault
memfault.com
Memfault是一个嵌入式设备的可观察性工具，自动收集调试和崩溃数据，管理OTA更新，支持Linux、Android及MCU。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai是一个数字体验平台，提供会话回放、实时错误监控和产品分析，帮助团队识别和解决用户问题，提升用户体验。
W3Dart
w3dart.com
W3Dart是一款可视化反馈工具，简化网站的bug报告，帮助用户节省20%的时间在反馈和bug追踪上。
errsole
errsole.com
Errsole是一款针对Node.js应用的错误追踪工具，提供实时错误通知、日志记录和调试功能，帮助开发人员管理未捕获的错误。
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot帮助SaaS团队快速解决用户界面的错误，提供详细的错误报告，支持团队快速理解和修复问题。
zipBoard
zipboard.co
滑板是一款用于数字内容的视觉审核、审批与问题追踪工具，支持注释、录制屏幕并促进团队之间的快速协作。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM是一款监控应用性能的工具，帮助开发者识别和修复Ruby、PHP、Python和Elixir应用中的性能问题。
Keypup
keypup.io
Keypup是一款SaaS解决方案，帮助工程团队整合Git和工单系统数据，提供实时洞察和定制报告，提升开发效率和协作。
Sifter
sifterapp.com
Sifter是一款简易的错误和问题跟踪应用，帮助软件和网站开发团队专注于重要任务，简化工作流程。
Aiveo
aiveo.ca
Aiveo是一个简单的可定制问题跟踪器，适用于各种规模的团队，支持项目的计划、执行和报告。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一种用于 Web 应用程序的可视化审查和错误检查工具。它允许您对任何网站或网络应用程序发表评论，并通过交互式录音在正确的上下文中查看错误。您可以直接通过浏览器与整个团队一起使用它。您不必再截屏即可使代码实现反馈可见。您只需打开链接并将您的评论固定在网站上即可。单击图钉将使您的团队直接进入预览并在正确的上下文中显示评论。您还可以使用视觉检查模式跟踪错误。现在您可以跟踪用户会话并按照导致错误的步骤进行操作。借助视觉检查工具，您可以轻松追踪并修复问题。您可以邀请您的团队成员或外部来宾，并将所有通信保留在一处。决定谁可以主动发表评论或仅查看您的项目进度。
Owltics
owltics.com
我们构建了一个 B2B 应用程序，帮助您的团队只需点击 2 次即可更快地报告错误。对于每个错误，我们都会捕获控制台、网络、事件、本地存储和设备信息等日志。这些日志可以发送到 Jira/Slack。现在，利用这些数据，开发人员可以更快地修复错误。这是给谁的？ -QA 工程师报告更多错误 -开发人员轻松调试 -支持/客户让客户更满意 -产品经理更快发货 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是开发人员、测试人员或客户支持团队的成员，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智能传感器来监控应用程序的运行状况，并在发现任何错误时通知您，以便您快速采取行动修复错误。支持团队使用和基于角色的访问，使团队中的合作能够顺利进行，而简单邮件传输协议意味着日志会直接发送给您。您需要的所有信息都将集中在一处，并进行分组以便于解析。免费开始我们的 30 天免费试用。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一个 Chrome 扩展，可让您通过语音旁白录制屏幕，并通过单击按钮将技术日志连同技术日志一起发布到 jira。从 QA 到修复，节省了修复错误的大量时间。对测试人员来说更容易，对开发人员来说更高效！
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是错误和崩溃报告工具，也称为问题跟踪工具，允许开发人员查看错误和崩溃。该工具将帮助开发人员消除错误和崩溃报告的困难且耗时的任务。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最重要的 20%。 Launchable 通过数据驱动的测试见解和行动解决运输挑战，从而加快开发反馈循环。通过机器学习，Launchable 通过识别和运行失败概率最高的测试以及跟踪测试套件见解来优化 CI 管道，以缩短开发人员的等待时间。财富 100 强领先品牌依靠 Launchable 通过测试重要内容来更快地提供更多功能。 Launchable 的预测测试选择使用机器学习来选择针对特定代码更改运行的正确测试。这使得您能够在软件开发生命周期的不同阶段运行一组小得多的测试，从而加速交付。通过预测测试选择，Launchable 实际上会根据正在测试的更改告诉您的测试运行者要运行哪些测试。 Launchable 还可以对您的测试数据进行汇总分析，以呈现测试见解。您可以使用此信息来改善测试套件的运行状况并从测试运行中获得最大价值。
Gleap
gleap.io
适用于应用程序和网站的一体化客户反馈工具。通过详细报告将错误修复速度提高 10 倍，与用户一对一联系，通过功能请求和调查发现用户真正想要什么。
Dashbird
dashbird.io
监控 AWS 上的无服务器应用程序。查看您的无服务器应用程序。通过对基于 AWS Lambda 构建的应用程序的实时可见性、警报和故障排除，提供完美的用户体验。 Dashbird 使您能够更快地开发并自信地操作生产工作负载，而无需更改代码。涵盖 AWS 服务的完整可观察性：Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、ECS、Step Functions、Kinesis、HTTP API Gateway、RDS、SNS、OpenSearch、ELB。