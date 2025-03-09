错误跟踪软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。
提交新应用
Embrace
embrace.io
Embrace 使工程师能够管理移动的复杂性，从而打造更好、更大胆的体验。在移动技术比以往任何时候都更加重要的时代，团队经常面临解决方案支离破碎、数据丢失以及无法发现问题的情况。借助 Embrace，工程师可以通过详细的技术背景来识别任何问题的影响并确定其影响的优先级，并立即解决它们。通过消除猜测，Embrace 揭示了完善绩效和打造最佳体验的机会。
TrackJS
trackjs.com
错误跟踪用于监视和记录生产网站和应用程序上的错误。 TrackJS 记录有关您的应用程序、网络、控制台和用户的遥测数据，以便您可以轻松理解和重现错误。监控生产应用程序会暴露未经测试的代码、不兼容的浏览器、第三方更改和基础设施中断等问题。 TrackJS 报告您真实的最终用户体验。开发人员、QA 和管理员使用 TrackJS 来了解生产环境并提高网站质量。 TrackJS 支持客户端和服务器上的所有框架和库。 TrackJS 被全球电子商务、IT、软件、酒店和企业等行业的数千名开发人员和网站使用。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 允许团队直接在 Chrome 中注释和编辑任何实时网站或网络应用程序。无需再浪费时间和精力进行屏幕截图、视频通话以及无休止的电子邮件和聊天。改进任何页面并在几秒钟内与您的团队分享结果。 Iteration X 是一款人工智能原生、上下文感知的项目管理应用程序，可帮助您的团队更快地交付美观、无错误的产品。 ITX Copilot 使用您团队的知识库、文档和项目历史记录来帮助创建和解决从设计到软件再到产品管理的所有类型的任务。
Airbrake
airbrake.io
通过 Airbrake 错误和性能监控，无所畏惧地部署并更快地修复错误。 Airbrake 通知程序适用于所有主要编程语言和框架，并且只需几分钟即可安装。花更少的时间追踪错误，花更多的时间进行开发。 Airbrake 为整个应用程序堆栈提供无摩擦的错误监控和性能洞察。深入研究重复出现的异常或按参数、用户或环境变量进行过滤。智能分组和重复检测可确保用户不会被微不足道的错误或大量电子邮件淹没。
Dashbird
dashbird.io
监控 AWS 上的无服务器应用程序。查看您的无服务器应用程序。通过对基于 AWS Lambda 构建的应用程序的实时可见性、警报和故障排除，提供完美的用户体验。 Dashbird 使您能够更快地开发并自信地操作生产工作负载，而无需更改代码。涵盖 AWS 服务的完整可观察性：Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、ECS、Step Functions、Kinesis、HTTP API Gateway、RDS、SNS、OpenSearch、ELB。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的渗透测试和完全管理的错误赏金即服务可帮助安全团队在漏洞被利用之前发现有影响的漏洞，而无需传统错误赏金和手动测试的复杂性、成本和麻烦。 Inspectiv 平台允许您按优先顺序审查漏洞发现结果、过滤噪音、获取对您重要的信号，并无缝地协调您的行动。请访问inspectiv.com 了解更多信息。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，帮助用户识别、管理和缓解安全漏洞，提供综合的安全操作工具。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack是一个全球漏洞赏金和漏洞披露平台，连接公司与网络安全专家，提高其系统安全性。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti 是一家快速发展的网络安全公司，专门提供众包安全服务，帮助组织保护自己免受网络犯罪和数据泄露的侵害。我们行业领先的网络安全平台使公司能够利用我们由 70,000 名安全研究人员组成的全球社区，他们利用自己独特的专业知识来查找和报告漏洞以保护企业。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特尔、雅虎和红牛，他们相信我们的平台可以降低网络攻击和数据泄露的风险。我们的一系列补充安全测试服务可帮助公司确保其数字资产的安全并降低因违规而造成损害的风险。我们的解决方案涵盖： - 错误赏金 - 漏洞披露计划 (VDP) - 混合渗透测试 - 实时黑客活动 - 奖励服务 Intigriti 成立于 2016 年，目前在全球拥有一支由 100 多名员工组成的全球团队
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助 QA Touch，您可以享受： 1. 所有测试资产的单一通用存储库。 2. 企业功能包括项目生产力和审核日志，以跟踪您的工作进度和项目。 3. 通过与 JIRA 的无缝双向集成，轻松管理问题。 4. Microsoft Azure 板使您的项目管理比以往更加轻松。 5. 借助我们直观的功能，例如直接从仪表板固定项目、状态更新、帮助、日志和报告的选项，使测试管理变得轻而易举。 6. 一点是与 Jenkin 集成以执行所有 CI/CD 活动 7. 方便的 QA Touch-Cypress 报告器集成，可将 cypress.io 自动化测试结果同步到 QA Touch。 8.易于使用的Reporter，用于端到端免费开源自动化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 使敏捷项目管理变得更加轻松。看板组织、定制、可视化和跟踪您的工作轨迹。 QA Touch 提供经济实惠的测试解决方案，具有简单的功能，可用于创建测试用例、捆绑测试套件、执行测试运行、第三方工具集成以及生成完美的测试报告、需求、内置错误跟踪、思维导图、看板、性能人们可以从单个界面（仪表板）管理他们的测试操作。用户会喜欢大量可用的用户友好功能，其中包括从映射和开发测试用例到跟踪团队的操作。 QA Touch 促进高质量项目的卓越交付。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一种应用程序性能监控，可帮助开发人员在客户发现之前发现并修复性能问题，从而简化故障排除。凭借实时警报、以开发人员为中心的 UI 以及将瓶颈直接与源代码联系起来的跟踪逻辑，Scout APM 可以帮助您花更少的时间进行调试，而将更多的时间用于构建出色的产品。快速识别、确定优先级并解决性能问题（内存膨胀、N+1 查询、缓慢的数据库查询等），而代理可以以很少的开销来检测您所需的依赖项。 Scout APM 是由开发人员为开发人员构建的，并监控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 应用程序。
Essembi
essembi.com
Essembi 是软件创新中心，帮助软件公司加快创新周期，成为市场领导者。在当今快节奏的软件世界中，构建优秀软件的压力比以往任何时候都更大。软件创新周期的速度对您的成功起着关键作用。成功的行业领导者往往是那些拥有最快软件创新周期的人——快速收集有价值的反馈，就新产品功能做出明智的决策，并比竞争对手更快地提供高质量的产品更新。 Essembi 通过提供在一个系统中管理周期的功能，帮助软件团队加快软件创新周期。当您的产品管理、开发、客户支持、销售和营销团队在单一平台上无缝协作时，每个人都会获益 - 您的客户更快地获得功能，您的产品增长更快，您的业务规模更快。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全集成的生产力平台与尖端人工智能相结合，重塑人们的工作方式。我们相信让生产力变得快速、智能且简单。 Kroolo 不仅仅是一个平台；更是一个平台。它是一个动态工作区，旨在将所有基本工具集中在一个集中工作区中 - 不再需要从一个应用程序跳转到另一个应用程序。我们的平台无缝集成项目、目标、任务、文档和协作，为当今的业务运作方式提供整体解决方案。 主要特点： * 人工智能驱动的效率：Kroolo 的核心在于强大的人工智能编排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配备了 1,000 多个模板，确保项目、目标和文档的创建不仅快如闪电，而且结果高度相关且立即可用，为人工智能驱动的生产力设定了新标准。 * 无缝集成：我们了解互联性在当今数字工作生活中的重要性。 Kroolo 可以与最流行的生产力工具完全集成。告别重复输入和数据丢失，因为 Kroolo 可确保流畅、整合的用户体验。 * 直观的工作空间：我们构建的 Kroolo 易于设置和使用。花在学习工具如何工作上的时间更少，意味着有更多的时间提高工作效率。我们认为这很重要。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一个众包安全平台，通过连接组织和安全研究人员，帮助识别和管理软件中的漏洞。
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一个众包平台，可提供有效测试和真实见解 启动有效测试。吸引一群真正的技术人员。随时需要时获得强大的见解和答案。有了 UNGUESS，您拥有的不仅仅是一个众测平台：您的数字解决方案应有的一切都集中在一个地方。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun 被评为 2021 年 Gartner 酷供应商，它构建了一个 IDE 原生可观察性和调试平台，使开发人员能够根据需要安全地将日志、指标和跟踪实时添加到生产和登台环境中。无需修补、重新部署或重新启动。开发人员使用 Lightrun 来满足多种代码级可观察性需求，包括： * 代码级警报（Java、Node.js、Python、.NET） * 功能验证 * 生产中的测试/调试 * 云原生应用程序、无服务器等故障排除 *通过 Log Optimizer(TM) 实现日志优化功能 通过消除在本地重现错误或发布新软件版本以添加新日志或指标来解决生产问题的需要，Lightrun 的客户持续将其 MTTR 降低高达50-60%，显着提高开发效率。过去需要 1-2 周才能缓解的问题现在平均只需不到一个小时即可解决。 Lightrun 消除了成本高昂的开发人员生命周期操作（例如本地复制或仅为添加新日志或指标而发布新软件版本）的需要，从而为客户的开发人员提供支持。我们的客户在数千台生产服务器上运行 QPS 高达 100K 的 PB 级工作负载，其中包括覆盖互联网人口 44.5% 的公司以及大型上市网络安全公司。
Bugasura
bugasura.io
Bugasura是一款简易的错误跟踪软件，帮助团队跟踪、报告和管理软件开发中的问题，促进协作和提高软件质量。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一个 Chrome 扩展，可让您通过语音旁白录制屏幕，并通过单击按钮将技术日志连同技术日志一起发布到 jira。从 QA 到修复，节省了修复错误的大量时间。对测试人员来说更容易，对开发人员来说更高效！
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是可视化反馈工具，可以轻松报告网站错误。节省 20% 的网站反馈和 Bug 跟踪时间。
Shake
shakebugs.com
获取不真实的数据来解决您的应用或网络中的实际问题。 Shake 不仅仅是一个错误和崩溃报告工具——它让所有开发人员、首席技术官和测试人员达成共识。
Seagence
seagence.com
Seagence 是一种生产监控解决方案。 Seagence 将其执行路径技术与机器学习相结合，发现所有生产缺陷的根本原因，并发出警报。借助 Seagence 提供的缺陷及其根本原因，您可以修复损坏的代码并节省大量调试时间，从而缩短 MTTR。 Seagence 消除了调试和故障排除的需要，不仅有助于提高代码质量，还改善了用户体验。 Seagence 不需要对客户应用程序进行任何代码更改，无需任何警报规则、阈值和可疑异常配置等知识即可发现缺陷。 Seagence 还提供了广泛的调试详细信息，以防需要进行调试。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一种用于 Web 应用程序的可视化审查和错误检查工具。它允许您对任何网站或网络应用程序发表评论，并通过交互式录音在正确的上下文中查看错误。您可以直接通过浏览器与整个团队一起使用它。您不必再截屏即可使代码实现反馈可见。您只需打开链接并将您的评论固定在网站上即可。单击图钉将使您的团队直接进入预览并在正确的上下文中显示评论。您还可以使用视觉检查模式跟踪错误。现在您可以跟踪用户会话并按照导致错误的步骤进行操作。借助视觉检查工具，您可以轻松追踪并修复问题。您可以邀请您的团队成员或外部来宾，并将所有通信保留在一处。决定谁可以主动发表评论或仅查看您的项目进度。
Owltics
owltics.com
我们构建了一个 B2B 应用程序，帮助您的团队只需点击 2 次即可更快地报告错误。对于每个错误，我们都会捕获控制台、网络、事件、本地存储和设备信息等日志。这些日志可以发送到 Jira/Slack。现在，利用这些数据，开发人员可以更快地修复错误。这是给谁的？ -QA 工程师报告更多错误 -开发人员轻松调试 -支持/客户让客户更满意 -产品经理更快发货 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是开发人员、测试人员或客户支持团队的成员，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智能传感器来监控应用程序的运行状况，并在发现任何错误时通知您，以便您快速采取行动修复错误。支持团队使用和基于角色的访问，使团队中的合作能够顺利进行，而简单邮件传输协议意味着日志会直接发送给您。您需要的所有信息都将集中在一处，并进行分组以便于解析。免费开始我们的 30 天免费试用。
Finotes
finotes.com
Finotes 是 Finotes Inc（一家特拉华州公司，成立于 2018 年）的产品。该产品帮助移动应用程序开发人员检测错误并收集所有可能的数据以重现这些错误。这有助于开发人员更快地修复它们。 ⦿ 捕获内存泄漏、ANR、应用程序挂起、帧速率问题、冻结帧、HTTP 问题、异常、屏幕加载延迟、崩溃等。 ⦿ 在开发、测试和上线阶段无缝工作。 ⦿ Android SDK 可用于 Java 和 Kotlin。 ⦿ iOS 和 watchOS 框架可用于 Objective-C 和 Swift。 ⦿ Flutter插件
errsole
errsole.com
Errsole Cloud 是一种错误跟踪解决方案，可帮助简化 Node.js 实时应用程序的日志记录和调试。该平台提供错误跟踪、慢请求日志记录和集中日志记录等各种功能。 Errsole 还通过电子邮件或 Slack 提供实时错误通知和每日摘要。此外，该解决方案还可以帮助开发人员直接从 Web 浏览器调试实时应用程序。它专为服务器环境而设计，并提供多种功能，包括根本原因分析、实时通知和协作工具。
Errorception
errorception.com
Errorception 有助于查找 JavaScript 错误并将错误分组在一起。
Raygun
raygun.com
Raygun是综合监控工具，提供实时用户监测、崩溃报告和应用性能监测，帮助开发人员优化软件性能和用户体验。
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 帮助 SaaS 团队更快地消除面向用户的错误。借助 Bugpilot，客户支持和工程师可以在几秒钟内获得理解、排除故障和修复错误所需的所有详细信息。得益于我们的人工智能自动驾驶仪，即使是非技术人员也能明白出了什么问题。 ### 获取**详细信息** 客户支持可以立即了解最终用户屏幕上发生的情况，无需提出任何问题或等待他们回复；借助 Bugpilot 的智能会话录制，每当用户开始与客户支持人员对话时，团队中的每个人都会获得屏幕录制和大量技术细节。 **自动化无聊的任务！** 如果您和您的团队仍在手动填写错误报告表格，争论缺少的细节，进行毫无意义的“在我的计算机上运行”对话，并要求您的用户向您发送屏幕截图，那么 Bugpilot 适合您。 Bugpilot 提供行业标准化报告，始终包含您和您的团队所需的一切。 ### 在几秒钟内了解问题所在团队中的每个人只需查看 Bugpilot 报告 5 秒钟就可以知道问题所在；我们的人工智能自动驾驶仪会突出显示页面和用户环境中的潜在问题；由广告拦截器、缓慢的互联网连接、代理引起的模糊问题已成为过去。全部在一页：视频录制；清晰的重现步骤；控制台日志和网络活动。 **在几秒钟内了解问题所在**团队中的每个人只需查看 Bugpilot 报告 5 秒钟即可判断出问题所在；我们的人工智能自动驾驶仪会突出显示页面和用户环境中的潜在问题；指出由广告拦截器、缓慢的互联网连接、代理引起的模糊问题已成为过去。全部在一页：视频录制；清晰的重现步骤；控制台日志和网络活动。 ### 让您的团队更有效率 花更少的时间在错误上。工程师可以立即开始修复问题，所有详细信息都以标准错误报告格式完美格式化。不再遗漏任何一个细节：工程师将节省数小时的对话时间，并减少与最终用户和客户支持的来回沟通。借助 Bugpilot 灵活的 API，您可以收集所需的所有附加信息，例如应用程序版本、发布日期和任何用户信息。
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是错误和崩溃报告工具，也称为问题跟踪工具，允许开发人员查看错误和崩溃。该工具将帮助开发人员消除错误和崩溃报告的困难且耗时的任务。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最重要的 20%。 Launchable 通过数据驱动的测试见解和行动解决运输挑战，从而加快开发反馈循环。通过机器学习，Launchable 通过识别和运行失败概率最高的测试以及跟踪测试套件见解来优化 CI 管道，以缩短开发人员的等待时间。财富 100 强领先品牌依靠 Launchable 通过测试重要内容来更快地提供更多功能。 Launchable 的预测测试选择使用机器学习来选择针对特定代码更改运行的正确测试。这使得您能够在软件开发生命周期的不同阶段运行一组小得多的测试，从而加速交付。通过预测测试选择，Launchable 实际上会根据正在测试的更改告诉您的测试运行者要运行哪些测试。 Launchable 还可以对您的测试数据进行汇总分析，以呈现测试见解。您可以使用此信息来改善测试套件的运行状况并从测试运行中获得最大价值。
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs 是一种错误跟踪和管理工具，可帮助技术和非技术团队（开发人员、QA、设计人员、支持人员等）在几秒钟内创建数据丰富的错误报告，以指数方式缩短问题解决的周转时间。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest 是一个基于云的工具，可帮助您简化实施项目和系统维护。凭借其测试、需求、错误跟踪和报告功能，它是您成功实现质量保证所需的唯一工具。 Reqtest 在全球拥有超过 12,000 名用户。它是排名第一的基于云的工具，用于管理复杂系统（例如 ERP 或 CRM）的整个生命周期。该工具使您能够： - 凭借具有 100% 可追溯性的端到端测试管理功能，充满信心地发布新软件 - 随着时间的推移，轻松维护和提高系统质量 - 标准化和扩展您的数字项目
Gleap
gleap.io
适用于应用程序和网站的一体化客户反馈工具。通过详细报告将错误修复速度提高 10 倍，与用户一对一联系，通过功能请求和调查发现用户真正想要什么。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio是一款免费的网页反馈工具，帮助团队实时协作，提供视觉反馈并简化网站开发项目的管理。
zipBoard
zipboard.co
数字内容的可视化审查、批准和问题跟踪。更快地标记、录制屏幕和协作。免费注册！
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Marker.io
marker.io
Marker.io是一款收集和管理反馈的工具，帮助开发团队通过注释截图、会话回放等方式改进沟通和工作流程。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Linear
linear.app
Linear是一个项目管理应用，帮助团队简化软件项目、任务跟踪和协作，适合高效能团队使用。
JunoOne
juno.one
JunoOne是一款集成应用程序，旨在简化任务管理和工作流程，提高用户的工作效率。
Instabug
instabug.com
Instabug是一款移动应用程序的错误报告和反馈收集工具，提供崩溃监控、应用性能分析及用户调查功能，支持多种开发平台。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
DoneDone
donedone.com
DoneDone是一款任务管理和协作工具，支持任务分配、跟踪与团队合作，旨在简化工作流程，提高生产力。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前称为 Clubhouse）- 致力于编码，而不是工具。 项目管理从未如此简单。我们将流程引入您的软件团队的工作流程。使用 Shortcut 计划、协作、构建和衡量成功。 50 万开发人员使用 Shortcut 来管理软件项目。小团队永久免费。一种快速、轻量且强大的项目规划和产品创建方法。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一种用于嵌入式设备的可观察性工具。一旦您的设备部署到现场，就会自动收集全面的调试和崩溃数据以及关键的运行状况和性能指标。 Memfault 还允许您通过受控、可重复且低风险的流程来管理 OTA 更新到您的车队的分发。 Memfault 支持任何运行 Linux、Android 的嵌入式设备以及运行任何 RTOS 或裸机的 MCU。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla是一个开源错误跟踪系统，帮助开发团队管理和解决软件缺陷，支持定制化工作流和多项目管理。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag是一个错误监控工具，帮助开发人员实时检测和诊断应用问题，提升应用稳定性和用户体验。
Backlog
backlog.com
积压是一款在线项目管理工具，支持任务跟踪、版本控制和缺陷跟踪，帮助团队提高效率和透明度。
Axosoft
axosoft.com
我们热爱软件。我们喜欢帮助他人创建软件。我们喜欢软件可以为企业带来的竞争优势。我们喜欢这个软件让我们每天的生活变得更轻松，从预订晚餐餐桌到自动刹车并拯救生命。软件太棒了！我们很高兴能够更快地交付您的软件。你们有 Scrum 团队吗？然后尝试在 Axosoft Scrum 中管理您的产品待办事项、冲刺和用户故事。您的团队会喜欢自动燃尽图、可定制的工作流程和发布规划功能，这些功能使 Scrum 实践更加高效。当您的团队将 Axosoft Scrum 与其他组件结合起来时，您将能够将缺陷与版本关联起来，并将功能请求转化为积压项目。对于只需要跟踪错误的团队来说，Axosoft Bug Tracker 是敏捷缺陷和问题跟踪的最佳工具。团队可以快速添加新错误，将其分配给版本或用户，并通过各种自定义工作流程移动它们。当 Axosoft Bug Tracker 与其他组件集成时，您的团队可以自动将事件转换为缺陷，并利用燃尽图来查看消除错误的速度。而且每年只需 1 美元！我们还为您提供支持票。 Axosoft Help Desk 通过电子邮件到工单自动化、预设回复和应用程序内线程，能够更好地跟踪和解决客户的支持问题。您的客户还将在基于网络的客户门户中拥有一个自我报告问题的中心。一旦您的团队将帮助台与其他组件集成，支持人员将能够立即将事件转化为缺陷和用户故事。
Atatus
atatus.com
简单且经济实惠的全栈可观测平台。 我们提供全栈监控以及可操作的实时见解，以诊断和修复您的网络和后端应用程序。使用统一监控查找性能瓶颈，并开始优化您的应用程序，为用户提供最佳的数字体验。
Assembla
assembla.com
汇编是一个安全的版本控制和项目协作平台，支持Subversion、Perforce和Git，帮助开发团队管理源代码和项目。
Aiveo
aiveo.ca
一个简单的问题跟踪器，可以进行定制以适应您团队的独特流程。从规划、工作到报告，Aiveo 为您提供从项目开始到结束的全程服务。 Aiveo 是一个简单的、可定制的问题跟踪器，适合各种规模的团队。
Jira
atlassian.com
JIRA是一款项目管理和问题跟踪软件，支持任务分配、进度跟踪和自定义工作流程，适用于敏捷团队和各种业务团队。
Wrike
wrike.com
Wrike是一个项目管理和协作平台，帮助团队简化工作流程、提高生产力，并整合多种工具以方便管理任务。
Userback
userback.io
Userback是一个用户研究平台，帮助小团队收集视觉反馈、用户行为数据，并进行调查以改善产品体验。