错误跟踪软件 - 最热门应用 - 苏里南

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。
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Embrace
embrace.io
Embrace 使工程师能够管理移动的复杂性，从而打造更好、更大胆的体验。在移动技术比以往任何时候都更加重要的时代，团队经常面临解决方案支离破碎、数据丢失以及无法发现问题的情况。借助 Embrace，工程师可以通过详细的技术背景来识别任何问题的影响并确定其影响的优先级，并立即解决它们。通过消除猜测，Embrace 揭示了完善绩效和打造最佳体验的机会。
TrackJS
trackjs.com
错误跟踪用于监视和记录生产网站和应用程序上的错误。 TrackJS 记录有关您的应用程序、网络、控制台和用户的遥测数据，以便您可以轻松理解和重现错误。监控生产应用程序会暴露未经测试的代码、不兼容的浏览器、第三方更改和基础设施中断等问题。 TrackJS 报告您真实的最终用户体验。开发人员、QA 和管理员使用 TrackJS 来了解生产环境并提高网站质量。 TrackJS 支持客户端和服务器上的所有框架和库。 TrackJS 被全球电子商务、IT、软件、酒店和企业等行业的数千名开发人员和网站使用。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 允许团队直接在 Chrome 中注释和编辑任何实时网站或网络应用程序。无需再浪费时间和精力进行屏幕截图、视频通话以及无休止的电子邮件和聊天。改进任何页面并在几秒钟内与您的团队分享结果。 Iteration X 是一款人工智能原生、上下文感知的项目管理应用程序，可帮助您的团队更快地交付美观、无错误的产品。 ITX Copilot 使用您团队的知识库、文档和项目历史记录来帮助创建和解决从设计到软件再到产品管理的所有类型的任务。
Airbrake
airbrake.io
通过 Airbrake 错误和性能监控，无所畏惧地部署并更快地修复错误。 Airbrake 通知程序适用于所有主要编程语言和框架，并且只需几分钟即可安装。花更少的时间追踪错误，花更多的时间进行开发。 Airbrake 为整个应用程序堆栈提供无摩擦的错误监控和性能洞察。深入研究重复出现的异常或按参数、用户或环境变量进行过滤。智能分组和重复检测可确保用户不会被微不足道的错误或大量电子邮件淹没。
Dashbird
dashbird.io
监控 AWS 上的无服务器应用程序。查看您的无服务器应用程序。通过对基于 AWS Lambda 构建的应用程序的实时可见性、警报和故障排除，提供完美的用户体验。 Dashbird 使您能够更快地开发并自信地操作生产工作负载，而无需更改代码。涵盖 AWS 服务的完整可观察性：Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、ECS、Step Functions、Kinesis、HTTP API Gateway、RDS、SNS、OpenSearch、ELB。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的渗透测试和完全管理的错误赏金即服务可帮助安全团队在漏洞被利用之前发现有影响的漏洞，而无需传统错误赏金和手动测试的复杂性、成本和麻烦。 Inspectiv 平台允许您按优先顺序审查漏洞发现结果、过滤噪音、获取对您重要的信号，并无缝地协调您的行动。请访问inspectiv.com 了解更多信息。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，可进行漏洞赏金计划和下一代渗透测试（VAPT）等全面的安全操作，以帮助初创公司和企业有效识别、管理和缓解漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立于 2015 年，是一个全球性的 Bug 赏金和 VDP 平台。 YesWeHack 通过 Bug Bounty（按发现的漏洞付费）为公司提供创新的网络安全方法，将 170 个国家/地区的 45,000 多名网络安全专家（道德黑客）与组织联系起来，以保护其暴露的范围并报告其网站、移动应用程序中的漏洞，基础设施和连接设备。 YesWeHack 遵守最严格的欧洲法规，为全球数百个组织运行私人（仅基于邀请）计划和公共计划。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 还提供：漏洞披露政策 (VDP) 的创建和管理解决方案、Pentest 管理平台、名为 Dojo 的道德黑客学习平台以及面向教育机构的培训平台 YesWeHackEDU。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti 是一家快速发展的网络安全公司，专门提供众包安全服务，帮助组织保护自己免受网络犯罪和数据泄露的侵害。我们行业领先的网络安全平台使公司能够利用我们由 70,000 名安全研究人员组成的全球社区，他们利用自己独特的专业知识来查找和报告漏洞以保护企业。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特尔、雅虎和红牛，他们相信我们的平台可以降低网络攻击和数据泄露的风险。我们的一系列补充安全测试服务可帮助公司确保其数字资产的安全并降低因违规而造成损害的风险。我们的解决方案涵盖： - 错误赏金 - 漏洞披露计划 (VDP) - 混合渗透测试 - 实时黑客活动 - 奖励服务 Intigriti 成立于 2016 年，目前在全球拥有一支由 100 多名员工组成的全球团队
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助 QA Touch，您可以享受： 1. 所有测试资产的单一通用存储库。 2. 企业功能包括项目生产力和审核日志，以跟踪您的工作进度和项目。 3. 通过与 JIRA 的无缝双向集成，轻松管理问题。 4. Microsoft Azure 板使您的项目管理比以往更加轻松。 5. 借助我们直观的功能，例如直接从仪表板固定项目、状态更新、帮助、日志和报告的选项，使测试管理变得轻而易举。 6. 一点是与 Jenkin 集成以执行所有 CI/CD 活动 7. 方便的 QA Touch-Cypress 报告器集成，可将 cypress.io 自动化测试结果同步到 QA Touch。 8.易于使用的Reporter，用于端到端免费开源自动化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 使敏捷项目管理变得更加轻松。看板组织、定制、可视化和跟踪您的工作轨迹。 QA Touch 提供经济实惠的测试解决方案，具有简单的功能，可用于创建测试用例、捆绑测试套件、执行测试运行、第三方工具集成以及生成完美的测试报告、需求、内置错误跟踪、思维导图、看板、性能人们可以从单个界面（仪表板）管理他们的测试操作。用户会喜欢大量可用的用户友好功能，其中包括从映射和开发测试用例到跟踪团队的操作。 QA Touch 促进高质量项目的卓越交付。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一种应用程序性能监控，可帮助开发人员在客户发现之前发现并修复性能问题，从而简化故障排除。凭借实时警报、以开发人员为中心的 UI 以及将瓶颈直接与源代码联系起来的跟踪逻辑，Scout APM 可以帮助您花更少的时间进行调试，而将更多的时间用于构建出色的产品。快速识别、确定优先级并解决性能问题（内存膨胀、N+1 查询、缓慢的数据库查询等），而代理可以以很少的开销来检测您所需的依赖项。 Scout APM 是由开发人员为开发人员构建的，并监控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 应用程序。
Essembi
essembi.com
Essembi 是软件创新中心，帮助软件公司加快创新周期，成为市场领导者。在当今快节奏的软件世界中，构建优秀软件的压力比以往任何时候都更大。软件创新周期的速度对您的成功起着关键作用。成功的行业领导者往往是那些拥有最快软件创新周期的人——快速收集有价值的反馈，就新产品功能做出明智的决策，并比竞争对手更快地提供高质量的产品更新。 Essembi 通过提供在一个系统中管理周期的功能，帮助软件团队加快软件创新周期。当您的产品管理、开发、客户支持、销售和营销团队在单一平台上无缝协作时，每个人都会获益 - 您的客户更快地获得功能，您的产品增长更快，您的业务规模更快。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全集成的生产力平台与尖端人工智能相结合，重塑人们的工作方式。我们相信让生产力变得快速、智能且简单。 Kroolo 不仅仅是一个平台；更是一个平台。它是一个动态工作区，旨在将所有基本工具集中在一个集中工作区中 - 不再需要从一个应用程序跳转到另一个应用程序。我们的平台无缝集成项目、目标、任务、文档和协作，为当今的业务运作方式提供整体解决方案。 主要特点： * 人工智能驱动的效率：Kroolo 的核心在于强大的人工智能编排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配备了 1,000 多个模板，确保项目、目标和文档的创建不仅快如闪电，而且结果高度相关且立即可用，为人工智能驱动的生产力设定了新标准。 * 无缝集成：我们了解互联性在当今数字工作生活中的重要性。 Kroolo 可以与最流行的生产力工具完全集成。告别重复输入和数据丢失，因为 Kroolo 可确保流畅、整合的用户体验。 * 直观的工作空间：我们构建的 Kroolo 易于设置和使用。花在学习工具如何工作上的时间更少，意味着有更多的时间提高工作效率。我们认为这很重要。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不仅仅是一家众包安全公司；我们是一个由网络安全爱好者组成的社区，为了一个共同的目标而团结在一起：保护组织免受攻击者的侵害。通过我们的人工智能平台，将我们的客户与适合他们需求的值得信赖的黑客联系起来，我们使他们能够收回控制权，并在最复杂的威胁面前保持领先地位。 Bugcrowd 安全知识平台用统一的解决方案取代了多种工具的成本/复杂性，用于众包笔测试即服务、托管错误赏金、托管漏洞接收/披露以及攻击面管理（提供单点定价）- 一切都共享相同的基础设施可实现规模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各个行业拥有 10 多年的经验和 100 多个客户，包括 OpenAI、澳大利亚国民银行、Indeed、USAA、Twilio 和美国国土安全部。
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一个众包平台，可提供有效测试和真实见解 启动有效测试。吸引一群真正的技术人员。随时需要时获得强大的见解和答案。有了 UNGUESS，您拥有的不仅仅是一个众测平台：您的数字解决方案应有的一切都集中在一个地方。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是为了让软件完美运行。 我们的平台将广泛而深入的可观察性、持续运行时应用程序安全性与先进的 AIOps 相结合，从数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun 被评为 2021 年 Gartner 酷供应商，它构建了一个 IDE 原生可观察性和调试平台，使开发人员能够根据需要安全地将日志、指标和跟踪实时添加到生产和登台环境中。无需修补、重新部署或重新启动。开发人员使用 Lightrun 来满足多种代码级可观察性需求，包括： * 代码级警报（Java、Node.js、Python、.NET） * 功能验证 * 生产中的测试/调试 * 云原生应用程序、无服务器等故障排除 *通过 Log Optimizer(TM) 实现日志优化功能 通过消除在本地重现错误或发布新软件版本以添加新日志或指标来解决生产问题的需要，Lightrun 的客户持续将其 MTTR 降低高达50-60%，显着提高开发效率。过去需要 1-2 周才能缓解的问题现在平均只需不到一个小时即可解决。 Lightrun 消除了成本高昂的开发人员生命周期操作（例如本地复制或仅为添加新日志或指标而发布新软件版本）的需要，从而为客户的开发人员提供支持。我们的客户在数千台生产服务器上运行 QPS 高达 100K 的 PB 级工作负载，其中包括覆盖互联网人口 44.5% 的公司以及大型上市网络安全公司。
Bugasura
bugasura.io
Bugasura 是最简单的错误跟踪软件，专为快速发展的现代技术团队而构建。轻松跟踪、报告和管理问题。与团队、供应商和客户合作，更快地解决错误。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一个 Chrome 扩展，可让您通过语音旁白录制屏幕，并通过单击按钮将技术日志连同技术日志一起发布到 jira。从 QA 到修复，节省了修复错误的大量时间。对测试人员来说更容易，对开发人员来说更高效！
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是可视化反馈工具，可以轻松报告网站错误。节省 20% 的网站反馈和 Bug 跟踪时间。
Shake
shakebugs.com
获取不真实的数据来解决您的应用或网络中的实际问题。 Shake 不仅仅是一个错误和崩溃报告工具——它让所有开发人员、首席技术官和测试人员达成共识。
Seagence
seagence.com
Seagence 是一种生产监控解决方案。 Seagence 将其执行路径技术与机器学习相结合，发现所有生产缺陷的根本原因，并发出警报。借助 Seagence 提供的缺陷及其根本原因，您可以修复损坏的代码并节省大量调试时间，从而缩短 MTTR。 Seagence 消除了调试和故障排除的需要，不仅有助于提高代码质量，还改善了用户体验。 Seagence 不需要对客户应用程序进行任何代码更改，无需任何警报规则、阈值和可疑异常配置等知识即可发现缺陷。 Seagence 还提供了广泛的调试详细信息，以防需要进行调试。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一种用于 Web 应用程序的可视化审查和错误检查工具。它允许您对任何网站或网络应用程序发表评论，并通过交互式录音在正确的上下文中查看错误。您可以直接通过浏览器与整个团队一起使用它。您不必再截屏即可使代码实现反馈可见。您只需打开链接并将您的评论固定在网站上即可。单击图钉将使您的团队直接进入预览并在正确的上下文中显示评论。您还可以使用视觉检查模式跟踪错误。现在您可以跟踪用户会话并按照导致错误的步骤进行操作。借助视觉检查工具，您可以轻松追踪并修复问题。您可以邀请您的团队成员或外部来宾，并将所有通信保留在一处。决定谁可以主动发表评论或仅查看您的项目进度。
Owltics
owltics.com
我们构建了一个 B2B 应用程序，帮助您的团队只需点击 2 次即可更快地报告错误。对于每个错误，我们都会捕获控制台、网络、事件、本地存储和设备信息等日志。这些日志可以发送到 Jira/Slack。现在，利用这些数据，开发人员可以更快地修复错误。这是给谁的？ -QA 工程师报告更多错误 -开发人员轻松调试 -支持/客户让客户更满意 -产品经理更快发货 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是开发人员、测试人员或客户支持团队的成员，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智能传感器来监控应用程序的运行状况，并在发现任何错误时通知您，以便您快速采取行动修复错误。支持团队使用和基于角色的访问，使团队中的合作能够顺利进行，而简单邮件传输协议意味着日志会直接发送给您。您需要的所有信息都将集中在一处，并进行分组以便于解析。免费开始我们的 30 天免费试用。
Finotes
finotes.com
Finotes 是 Finotes Inc（一家特拉华州公司，成立于 2018 年）的产品。该产品帮助移动应用程序开发人员检测错误并收集所有可能的数据以重现这些错误。这有助于开发人员更快地修复它们。 ⦿ 捕获内存泄漏、ANR、应用程序挂起、帧速率问题、冻结帧、HTTP 问题、异常、屏幕加载延迟、崩溃等。 ⦿ 在开发、测试和上线阶段无缝工作。 ⦿ Android SDK 可用于 Java 和 Kotlin。 ⦿ iOS 和 watchOS 框架可用于 Objective-C 和 Swift。 ⦿ Flutter插件
errsole
errsole.com
Errsole Cloud 是一种错误跟踪解决方案，可帮助简化 Node.js 实时应用程序的日志记录和调试。该平台提供错误跟踪、慢请求日志记录和集中日志记录等各种功能。 Errsole 还通过电子邮件或 Slack 提供实时错误通知和每日摘要。此外，该解决方案还可以帮助开发人员直接从 Web 浏览器调试实时应用程序。它专为服务器环境而设计，并提供多种功能，包括根本原因分析、实时通知和协作工具。
Errorception
errorception.com
Errorception 有助于查找 JavaScript 错误并将错误分组在一起。
Raygun
raygun.com
即时了解软件的运行状况，以便在问题影响客户之前主动识别和解决问题。 Raygun 的数字体验监控工具套件可在整个技术堆栈中呈现可操作的、以客户为中心的见解。监控并提高软件质量和性能，以提供快速、无错误的体验，让您的客户满意并发展您的业务。 Raygun 的产品涵盖三个主要领域，所有领域都相互完全集成，以释放深刻而强大的见解，这与您的团队以前经历过的任何事情都不一样。崩溃报告 - 以更快的速度和准确性修复错误。通过精确到代码行的精细诊断，直接找到崩溃和错误的根本原因。更快地复制和解决问题，提高可靠性，并腾出时间进行更有意义的工作。真实用户监控 - 提供完美的软件体验。通过您可以信任的每个用户、会话和设备的真实用户洞察来了解客户的数字体验。实时监控错误和性能趋势，并在关键业务问题影响您的客户和收入之前主动解决它们。 APM - 无与伦比的应用程序性能监控。获得对服务器端性能无与伦比的可见性。通过全面的会话跟踪细分，揭示对服务器端性能的详细代码级洞察，该细分准确地告诉您代码的执行情况，精确到毫秒。 Raygun 是改善客户数字体验的最快方法。今天免费试用！
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 帮助 SaaS 团队更快地消除面向用户的错误。借助 Bugpilot，客户支持和工程师可以在几秒钟内获得理解、排除故障和修复错误所需的所有详细信息。得益于我们的人工智能自动驾驶仪，即使是非技术人员也能明白出了什么问题。 ### 获取**详细信息** 客户支持可以立即了解最终用户屏幕上发生的情况，无需提出任何问题或等待他们回复；借助 Bugpilot 的智能会话录制，每当用户开始与客户支持人员对话时，团队中的每个人都会获得屏幕录制和大量技术细节。 **自动化无聊的任务！** 如果您和您的团队仍在手动填写错误报告表格，争论缺少的细节，进行毫无意义的“在我的计算机上运行”对话，并要求您的用户向您发送屏幕截图，那么 Bugpilot 适合您。 Bugpilot 提供行业标准化报告，始终包含您和您的团队所需的一切。 ### 在几秒钟内了解问题所在团队中的每个人只需查看 Bugpilot 报告 5 秒钟就可以知道问题所在；我们的人工智能自动驾驶仪会突出显示页面和用户环境中的潜在问题；由广告拦截器、缓慢的互联网连接、代理引起的模糊问题已成为过去。全部在一页：视频录制；清晰的重现步骤；控制台日志和网络活动。 **在几秒钟内了解问题所在**团队中的每个人只需查看 Bugpilot 报告 5 秒钟即可判断出问题所在；我们的人工智能自动驾驶仪会突出显示页面和用户环境中的潜在问题；指出由广告拦截器、缓慢的互联网连接、代理引起的模糊问题已成为过去。全部在一页：视频录制；清晰的重现步骤；控制台日志和网络活动。 ### 让您的团队更有效率 花更少的时间在错误上。工程师可以立即开始修复问题，所有详细信息都以标准错误报告格式完美格式化。不再遗漏任何一个细节：工程师将节省数小时的对话时间，并减少与最终用户和客户支持的来回沟通。借助 Bugpilot 灵活的 API，您可以收集所需的所有附加信息，例如应用程序版本、发布日期和任何用户信息。
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是错误和崩溃报告工具，也称为问题跟踪工具，允许开发人员查看错误和崩溃。该工具将帮助开发人员消除错误和崩溃报告的困难且耗时的任务。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最重要的 20%。 Launchable 通过数据驱动的测试见解和行动解决运输挑战，从而加快开发反馈循环。通过机器学习，Launchable 通过识别和运行失败概率最高的测试以及跟踪测试套件见解来优化 CI 管道，以缩短开发人员的等待时间。财富 100 强领先品牌依靠 Launchable 通过测试重要内容来更快地提供更多功能。 Launchable 的预测测试选择使用机器学习来选择针对特定代码更改运行的正确测试。这使得您能够在软件开发生命周期的不同阶段运行一组小得多的测试，从而加速交付。通过预测测试选择，Launchable 实际上会根据正在测试的更改告诉您的测试运行者要运行哪些测试。 Launchable 还可以对您的测试数据进行汇总分析，以呈现测试见解。您可以使用此信息来改善测试套件的运行状况并从测试运行中获得最大价值。
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs 是一种错误跟踪和管理工具，可帮助技术和非技术团队（开发人员、QA、设计人员、支持人员等）在几秒钟内创建数据丰富的错误报告，以指数方式缩短问题解决的周转时间。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest 是一个基于云的工具，可帮助您简化实施项目和系统维护。凭借其测试、需求、错误跟踪和报告功能，它是您成功实现质量保证所需的唯一工具。 Reqtest 在全球拥有超过 12,000 名用户。它是排名第一的基于云的工具，用于管理复杂系统（例如 ERP 或 CRM）的整个生命周期。该工具使您能够： - 凭借具有 100% 可追溯性的端到端测试管理功能，充满信心地发布新软件 - 随着时间的推移，轻松维护和提高系统质量 - 标准化和扩展您的数字项目
Gleap
gleap.io
适用于应用程序和网站的一体化客户反馈工具。通过详细报告将错误修复速度提高 10 倍，与用户一对一联系，通过功能请求和调查发现用户真正想要什么。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio 是一款免费的网站反馈工具和网站审核软件，专为经理和团队设计，可以轻松地实时协作进行网站修订。网站开发方面的协作可能会很麻烦。获得控制权并为您的团队提供清晰的信息！利用单一平台供客户、经理和开发团队留下视觉反馈并有效协作进行 Web 开发项目。
zipBoard
zipboard.co
数字内容的可视化审查、批准和问题跟踪。更快地标记、录制屏幕和协作。免费注册！
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 开发团队的终极反馈解决方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改变了 Web 开发团队收集、管理和根据反馈采取行动的方式。无论您是繁忙的网络代理机构、充满活力的 SaaS 公司，还是管理复杂的电子商务平台，Marker.io 都是您的首选解决方案，可帮助您实现更有组织、更高效、更具协作性的反馈流程。 主要特点： * 反馈小部件：使用带注释的屏幕截图轻松捕获反馈。 * 元数据收集：自动收集设备类型、浏览器版本和反馈 URL 等基本数据。 * 会话重播视频：通过捕捉用户操作的短视频获取背景信息。 * 深入的技术洞察：收集控制台日志和网络请求，以全面了解反馈。 * 反馈页面：用户可以查看、评论和上传与其反馈相关的文档。 * 无缝集成：与 Asana、Trello、Jira 和 GitHub 等流行工具连接。 好处： * 简化的组织：告别混乱的电子表格，迎接有组织的反馈管理。 * 增强协作：促进开发人员和利益相关者之间更好的沟通。 * 时间效率：通过直接在您喜爱的工具中管理反馈来节省宝贵的时间。 * 提高效率：实现更快、更精确的网站构建，同时减少错误。 适合： * Web 开发机构：管理来自内部团队和外部利益相关者的反馈。 * 项目经理：从电子邮件和 Excel 等杂乱的工具过渡到 Marker.io 的简化系统。 * SaaS 公司：增强反馈流程并促进与用户的沟通。 * 电子商务经理：有效收集反馈并采取行动，以获得优质的最终产品。 * 网站工程师：与您现有的工具无缝集成，实现更顺畅的工作流程。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音注释来补充其错误报告，其中自动包括网络和设备日志以及重现步骤。该 SDK 还与开发人员使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIRA、Trello、Zendesk 等。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一个脆弱性协调和漏洞赏金平台，可将企业与渗透测试人员和网络安全研究人员联系起来。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以拥抱和利用众包安全性和网络安全研究人员作为其业务模型的Linchpins；它是同类网络安全公司。截至2020年5月，Hackerone的网络已经支付了1亿美元的赏金。
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 日开始，免费计划允许无限的协作者，但将私人存储库限制为每月 2,000 分钟的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 报告拥有超过 4000 万用户和超过 1 亿个存储库（包括至少 2800 万个公共存储库），使其成为世界上最大的源代码托管平台。
DoneDone
donedone.com
如果您正在寻找任务跟踪器和共享收件箱中最基本的功能，DoneDone 就是您的最佳选择。我们努力使我们的产品简单易用，以便您可以专注于完成工作。借助 DoneDone，客户支持和产品团队可以比以往更高效地合作。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前称为 Clubhouse）- 致力于编码，而不是工具。 项目管理从未如此简单。我们将流程引入您的软件团队的工作流程。使用 Shortcut 计划、协作、构建和衡量成功。 50 万开发人员使用 Shortcut 来管理软件项目。小团队永久免费。一种快速、轻量且强大的项目规划和产品创建方法。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一种用于嵌入式设备的可观察性工具。一旦您的设备部署到现场，就会自动收集全面的调试和崩溃数据以及关键的运行状况和性能指标。 Memfault 还允许您通过受控、可重复且低风险的流程来管理 OTA 更新到您的车队的分发。 Memfault 支持任何运行 Linux、Android 的嵌入式设备以及运行任何 RTOS 或裸机的 MCU。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla 是一个“缺陷跟踪系统”或“错误跟踪系统”。缺陷跟踪系统允许个人或团队开发人员有效地跟踪其产品中的突出错误。大多数商业缺陷跟踪软件供应商收取巨额许可费。尽管是
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 监控应用程序的错误并提供可操作的见解以提高应用程序稳定性，以便您可以就是否专注于功能构建或错误修复做出数据驱动的决策。 BugSnag 通过强大的分段和集中警报来提供对应用程序的实时可见性，以优先处理重要的错误。 BugSnag 的全栈监控拥有 30 多个集成，可与您最喜欢的工具配合使用，以进行快速错误调查和路由，最大限度地减少对用户体验的进一步影响。
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用于项目管理、任务跟踪、版本控制和错误跟踪的一体化在线工具。将项目和代码管理结合在一起，团队可以在一个平台上规划工作、跟踪进度和发布代码。团队使用待办事项列表来提高透明度、打破孤岛、提高工作效率并简化复杂的项目。值得注意的功能包括子任务管理、可定制状态、看板式板、甘特图、燃尽图、Git 和 SVN 集成以及 Wiki。
Axosoft
axosoft.com
我们热爱软件。我们喜欢帮助他人创建软件。我们喜欢软件可以为企业带来的竞争优势。我们喜欢这个软件让我们每天的生活变得更轻松，从预订晚餐餐桌到自动刹车并拯救生命。软件太棒了！我们很高兴能够更快地交付您的软件。你们有 Scrum 团队吗？然后尝试在 Axosoft Scrum 中管理您的产品待办事项、冲刺和用户故事。您的团队会喜欢自动燃尽图、可定制的工作流程和发布规划功能，这些功能使 Scrum 实践更加高效。当您的团队将 Axosoft Scrum 与其他组件结合起来时，您将能够将缺陷与版本关联起来，并将功能请求转化为积压项目。对于只需要跟踪错误的团队来说，Axosoft Bug Tracker 是敏捷缺陷和问题跟踪的最佳工具。团队可以快速添加新错误，将其分配给版本或用户，并通过各种自定义工作流程移动它们。当 Axosoft Bug Tracker 与其他组件集成时，您的团队可以自动将事件转换为缺陷，并利用燃尽图来查看消除错误的速度。而且每年只需 1 美元！我们还为您提供支持票。 Axosoft Help Desk 通过电子邮件到工单自动化、预设回复和应用程序内线程，能够更好地跟踪和解决客户的支持问题。您的客户还将在基于网络的客户门户中拥有一个自我报告问题的中心。一旦您的团队将帮助台与其他组件集成，支持人员将能够立即将事件转化为缺陷和用户故事。
Atatus
atatus.com
简单且经济实惠的全栈可观测平台。 我们提供全栈监控以及可操作的实时见解，以诊断和修复您的网络和后端应用程序。使用统一监控查找性能瓶颈，并开始优化您的应用程序，为用户提供最佳的数字体验。
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和项目协作平台。我们为全球 5,500 多家客户提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 存储库云托管以及集成项目管理。 Assembla 借助我们的最佳实践 VCS 帮助开发团队满足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合规标准。拥抱敏捷、满足合规性并保持创新，同时从具有行业领先的合规性和安全性的中央控制点管理所有项目和源代码。
Aiveo
aiveo.ca
一个简单的问题跟踪器，可以进行定制以适应您团队的独特流程。从规划、工作到报告，Aiveo 为您提供从项目开始到结束的全程服务。 Aiveo 是一个简单的、可定制的问题跟踪器，适合各种规模的团队。
Jira
atlassian.com
JIRA 是团队规划和构建优秀产品的跟踪器。成千上万的团队选择 JIRA 来捕获和组织问题、分配工作并跟踪团队活动。在您的办公桌上或在旅途中，JIRA 可以通过新的移动界面帮助您的团队完成工作。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Userback
userback.io
隆重推出 Userback，这是领先的用户研究平台，适合希望了解用户并打造更好产品的小型团队。借助 Userback，您可以收集元数据丰富的视觉反馈，并通过 NPS、CES 和 CSAT 指标等应用内调查深入了解用户的情绪和行为。通过完整的会话重播功能，为任何反馈添加深层背景。创建用户细分并从登录的那一刻起跟踪每个用户。仅调查对您重要的群体，并了解您在从试用到流失的整个生命周期中的用户体验。通过品牌功能门户、公共路线图以及所有反馈的集中位置将这一切包裹起来，从而将反馈开销减少 70%，并将反馈关闭时间延长 10 倍。没有代码？没问题，立即开始使用无代码的浏览器扩展，非常适合内部 QA 和错误跟踪。这是一个让小团队变得强大的平台