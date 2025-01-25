错误跟踪软件 - 最热门应用 - 所罗门群岛

Bugpilot

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Bugpilot 帮助 SaaS 团队更快地消除面向用户的错误。借助 Bugpilot，客户支持和工程师可以在几秒钟内获得理解、排除故障和修复错误所需的所有详细信息。得益于我们的人工智能自动驾驶仪，即使是非技术人员也能明白出了什么问题。 ### 获取**详细信息** 客户支持可以立即了解最终用户屏幕上发生的情况，无需提出任何问题或等待他们回复；借助 Bugpilot 的智能会话录制，每当用户开始与客户支持人员对话时，团队中的每个人都会获得屏幕录制和大量技术细节。 **自动化无聊的任务！** 如果您和您的团队仍在手动填写错误报告表格，争论缺少的细节，进行毫无意义的“在我的计算机上运行”对话，并要求您的用户向您发送屏幕截图，那么 Bugpilot 适合您。 Bugpilot 提供行业标准化报告，始终包含您和您的团队所需的一切。 ### 在几秒钟内了解问题所在团队中的每个人只需查看 Bugpilot 报告 5 秒钟就可以知道问题所在；我们的人工智能自动驾驶仪会突出显示页面和用户环境中的潜在问题；由广告拦截器、缓慢的互联网连接、代理引起的模糊问题已成为过去。全部在一页：视频录制；清晰的重现步骤；控制台日志和网络活动。 **在几秒钟内了解问题所在**团队中的每个人只需查看 Bugpilot 报告 5 秒钟即可判断出问题所在；我们的人工智能自动驾驶仪会突出显示页面和用户环境中的潜在问题；指出由广告拦截器、缓慢的互联网连接、代理引起的模糊问题已成为过去。全部在一页：视频录制；清晰的重现步骤；控制台日志和网络活动。 ### 让您的团队更有效率 花更少的时间在错误上。工程师可以立即开始修复问题，所有详细信息都以标准错误报告格式完美格式化。不再遗漏任何一个细节：工程师将节省数小时的对话时间，并减少与最终用户和客户支持的来回沟通。借助 Bugpilot 灵活的 API，您可以收集所需的所有附加信息，例如应用程序版本、发布日期和任何用户信息。