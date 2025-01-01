错误跟踪软件 - 最热门应用 - 新西兰

BugHerd

bugherd.com

BugHerd 是世界领先的网站视觉反馈和错误跟踪工具。在全球范围内，数以千计的优秀机构和营销团队都喜欢它，因为它为他们的网站项目带来了便利和协作。 BugHerd 彻底改变了机构收集和管理客户和内部团队网站反馈的方式。它非常适合参与网站设计和开发的团队和个人。 使用 BugHerd，您可以轻松地将反馈直接固定到网页的特定元素。它充当网站上的透明层，只有您和您的团队可见。提交的反馈和错误将发送到中央看板任务板，该任务板向所有利益相关者提供项目的完整可见性。 BugHerd 是一家混合型公司，员工完全远程工作，可以在办公室或两者兼而有之。该公司总部位于澳大利亚墨尔本。