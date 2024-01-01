错误跟踪软件 - 最热门应用

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PageShare 是一种用于 Web 应用程序的可视化审查和错误检查工具。它允许您对任何网站或网络应用程序发表评论，并通过交互式录音在正确的上下文中查看错误。您可以直接通过浏览器与整个团队一起使用它。您不必再截屏即可使代码实现反馈可见。您只需打开链接并将您的评论固定在网站上即可。单击图钉将使您的团队直接进入预览并在正确的上下文中显示评论。您还可以使用视觉检查模式跟踪错误。现在您可以跟踪用户会话并按照导致错误的步骤进行操作。借助视觉检查工具，您可以轻松追踪并修复问题。您可以邀请您的团队成员或外部来宾，并将所有通信保留在一处。决定谁可以主动发表评论或仅查看您的项目进度。