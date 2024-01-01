错误跟踪软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 开发的专有问题跟踪产品，可实现错误跟踪和敏捷项目管理。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前称为 Clubhouse）- 致力于编码，而不是工具。 项目管理从未如此简单。我们将流程引入您的软件团队的工作流程。使用 Shortcut 计划、协作、构建和衡量成功。 50 万开发人员使用 Shortcut 来管理软件项目。小团队永久免费。一种快速、轻量且强大的项目规划和产品创建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款适合您整个团队的一体化项目管理软件。问题跟踪、Git 托管和版本控制以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne 是一个漏洞协调和错误赏金平台，它将企业与渗透测试人员和网络安全研究人员联系起来。它与 Synack 和 Bugcrowd 一样，是最早接受并利用众包安全和网络安全研究人员作为其商业模式关键的公司之一；它是同类中最大的网络安全公司。截至 2020 年 5 月，HackerOne 网络已支付 1 亿美元的赏金。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
todo.vu
todo.vu
看看你能取得什么成就！为自由职业者、顾问和团队提供任务管理、时间跟踪和计费。
Zoho BugTracker
zoho.com
交付具有自动错误跟踪功能的优秀软件。 一款简单、快速且可扩展的错误跟踪软件，可帮助您轻松管理错误并按时交付出色的产品。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag 是错误监控和报告软件，具有适用于移动应用程序的一流功能。我们的工具会提醒用户注意错误、错误等。免费试用！
Rollbar
rollbar.com
Rollbar 为开发人员提供实时错误跟踪和调试工具。支持 JavaScript、PHP、Ruby、Python、Node.js、Android、iOS、Apex 及更多语言。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Marker.io
marker.io
报告错误不应该是一件复杂的事情。将客户和同事的网站反馈输入您最喜欢的错误跟踪器，而不会让开发人员发疯。
Assembla
assembla.com
云中的安全 Git、软件开发和源代码管理。 Assembla 是世界上唯一在云中提供 Git、Perforce 和 NextGenSVN 的多存储库平台。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 借助其多功能反馈平台帮助您的企业在客户反馈的帮助下构建更好、更成功的产品和服务。在产品开发生命周期中收集用户反馈。免费试用。
DoneDone
donedone.com
简单的问题跟踪器。简易帮助台软件。完成工作。错误跟踪、任务管理和客户支持，全部集中在一款您的团队和客户会喜欢的简单应用程序中。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
Raygun
raygun.com
将 X 射线视觉融入您的代码中 Raygun 可让您即时了解网络和移动应用程序的质量和性能。更快地检测、复制和解决问题，为您的客户提供更好的体验。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一个针对实时网站的免费网站反馈工具，就像针对静态网站的 InVision 一样。您可以在实时网站或临时链接上获得客户的反馈和团队的输入。它使您能够编辑实时网站、与团队成员共享 Web 项目、在上下文评论中标记它们并接收相关反馈。
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 集成了任何软件项目最关键的工具。 Bug 和问题跟踪、Git 或 Subversion 中的源代码以及参考资料都在整个团队熟悉的环境中无缝共存。
Honeycomb
honeycomb.io
找到您最复杂的应用程序问题 - Honeycomb 的可观察性解决方案向您展示用户在复杂且不可预测的环境中体验代码的模式和异常值。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款面向网络机构、开发人员和产品经理的可视化错误跟踪网站反馈工具，可改善团队的沟通。
Axosoft
axosoft.com
敏捷项目管理。面向开发团队的软件 Scrum、错误跟踪、帮助台和 wiki 软件。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Memfault
memfault.com
物联网设备的云调试和可观察性。通过使用 Memfault 升级您的 Android 和基于 MCU 的设备，降低风险、更快地交付产品并主动解决问题。
Dynatrace
dynatrace.com
统一的可观察性和安全性 借助唯一由因果 AI 提供支持的分析和自动化平台，简化云复杂性并更快、更安全地进行创新。
Userback
userback.io
#1 可视化用户反馈平台 用户反馈 [@#!#+$?%] 很难。这就是为什么 20,000 多个软件团队选择 Userback 来自动化、简化和构建他们的反馈循环（从收集到关闭）。 - 通过上下文应用内视频和屏幕截图丰富反馈 - 优先考虑用户真正需要的功能和修复 - 集成到现有的工作流程和项目平台中
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla 是一款服务器软件，旨在帮助您管理软件开发。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio 是一款免费的网站反馈工具和网站审核软件，专为经理和团队设计，可以轻松地实时协作进行网站修订。网站开发方面的协作可能会很麻烦。获得控制权并为您的团队提供清晰的信息！利用单一平台供客户、经理和开发团队留下视觉反馈并有效协作进行 Web 开发项目。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一种应用程序性能监控，可帮助开发人员在客户发现之前发现并修复性能问题，从而简化故障排除。凭借实时警报、以开发人员为中心的 UI 以及将瓶颈直接与源代码联系起来的跟踪逻辑，Scout APM 可以帮助您花更少的时间进行调试，而将更多的时间用于构建出色的产品。快速识别、确定优先级并解决性能问题（内存膨胀、N+1 查询、缓慢的数据库查询等），而代理可以以很少的开销来检测您所需的依赖项。 Scout APM 是由开发人员为开发人员构建的，并监控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 应用程序。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 允许团队直接在 Chrome 中注释和编辑任何实时网站或网络应用程序。无需再浪费时间和精力进行屏幕截图、视频通话以及无休止的电子邮件和聊天。改进任何页面并在几秒钟内与您的团队分享结果。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的渗透测试和完全管理的错误赏金即服务可帮助安全团队在漏洞被利用之前发现有影响的漏洞，而无需传统错误赏金和手动测试的复杂性、成本和麻烦。 Inspectiv 平台允许您按优先顺序审查漏洞发现结果、过滤噪音、获取对您重要的信号，并无缝地协调您的行动。请访问inspectiv.com 了解更多信息。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，可进行漏洞赏金计划和下一代渗透测试（VAPT）等全面的安全操作，以帮助初创公司和企业有效识别、管理和缓解漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立于 2015 年，是一个全球性的 Bug 赏金和 VDP 平台。 YesWeHack 通过 Bug Bounty（按发现的漏洞付费）为企业提供创新的网络安全方法，将 170 个国家/地区的 45,000 多名网络安全专家（道德黑客）与组织联系起来，以保护其暴露的范围并报告其网站、移动应用程序中的漏洞。基础设施和连接设备。 YesWeHack 遵守最严格的欧洲法规，为全球数百个组织运行私人（仅基于邀请）计划和公共计划。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 还提供：漏洞披露政策 (VDP) 的创建和管理解决方案、Pentest 管理平台、名为 Dojo ...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 与精英安全研究人员合作，通过我们的错误赏金、笔测试和漏洞披露计划来降低风险并提高安全投资回报率。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
Lightrun
lightrun.com
开发人员可观察性平台 - 在实时生产应用程序中安全、动态地检测来自 IDE 的日志、指标和跟踪。
Ybug
ybug.io
收集有意义的网站反馈。 Ybug 允许网站用户发送带注释的屏幕截图的视觉反馈，并自动附加有关用户环境的上下文信息。
Zipy.ai
zipy.ai
传统工具可能会向您抛出一系列错误，但 Zipy 会通过实时客户旅程告诉您哪些问题很重要。
Aiveo
aiveo.ca
简化项目管理。使用 Aiveo 组织、计划和监控进度，以按时交付项目
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是可视化反馈工具，可以轻松报告网站错误。节省 20% 的网站反馈和 Bug 跟踪时间。
Shake
shakebugs.com
获取不真实的数据来解决您的应用或网络中的实际问题。 Shake 不仅仅是一个错误和崩溃报告工具——它让所有开发人员、首席技术官和测试人员达成共识。
Seagence
seagence.com
Seagence 是一种生产监控解决方案。 Seagence 将其执行路径技术与机器学习相结合，发现所有生产缺陷及其发生的根本原因并发出警报。借助 Seagence 提供的缺陷及其根本原因，您可以修复损坏的代码并节省大量调试时间，从而缩短 MTTR。 Seagence 消除了调试和故障排除的需要，不仅有助于提高代码质量，还改善了用户体验。 Seagence 不需要对客户应用程序进行任何代码更改，无需任何警报规则、阈值和可疑异常配置等知识即可发现缺陷。 Seagence 还提供了广泛的调试详细信息，以防需要进行调试。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一种用于 Web 应用程序的可视化审查和错误检查工具。它允许您对任何网站或网络应用程序发表评论，并通过交互式录音在正确的上下文中查看错误。您可以直接通过浏览器与整个团队一起使用它。您不必再截屏即可使代码实现反馈可见。您只需打开链接并将您的评论固定在网站上即可。单击图钉将使您的团队直接进入预览并在正确的上下文中显示评论。您还可以使用视觉检查模式跟踪错误。现在您可以跟踪用户会话并按照导致错误的步骤进行操作。借助视觉检查工具，您可以轻松追踪并修复问题。您可以邀请您的团队成员或外部来宾，并将所有通信保留在一处。决定谁可以主动发表评论或仅查看您的项目进度。
Owltics
owltics.com
我们构建了一个 B2B 应用程序，帮助您的团队只需点击 2 次即可更快地报告错误。对于每个错误，我们都会捕获控制台、网络、事件、本地存储和设备信息等日志。这些日志可以发送到 Jira/Slack。现在，利用这些数据，开发人员可以更快地修复错误。这是给谁的？ -QA 工程师报告更多错误 -开发人员轻松调试 -支持/客户让客户更满意 -产品经理更快发货 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是开发人员、测试人员或客户支持团队的成员，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智能传感器来监控应用程序的运行状况，并在发现任何错误时通知您，以便您快速采取行动修复错误。支持团队使用和基于角色的访问，使团队中的合作能够顺利进行，而简单邮件传输协议意味着日志会直接发送给您。您需要的所有信息都将集中在一处，并进行分组以便于解析。免费开始我们的 30 天免费试用。
Finotes
finotes.com
Finotes 是 Finotes Inc（一家特拉华州公司，成立于 2018 年）的产品。该产品帮助移动应用程序开发人员检测错误并收集所有可能的数据以重现这些错误。这有助于开发人员更快地修复它们。 ⦿ 捕获内存泄漏、ANR、应用程序挂起、帧速率问题、冻结帧、HTTP 问题、异常、屏幕加载延迟、崩溃等。 ⦿ 在开发、测试和上线阶段无缝工作。 ⦿ Android SDK 可用于 Java 和 Kotlin。 ⦿ iOS 和 watchOS 框架可用于 Objective-C 和 Swift。 ⦿ 颤振插件
errsole
errsole.com
Errsole Cloud 是一种错误跟踪解决方案，可帮助简化 Node.js 实时应用程序的日志记录和调试。该平台提供错误跟踪、慢请求日志记录和集中日志记录等各种功能。 Errsole 还通过电子邮件或 Slack 提供实时错误通知和每日摘要。此外，该解决方案还可以帮助开发人员直接从 Web 浏览器调试实时应用程序。它专为服务器环境而设计，并提供多种功能，包括根本原因分析、实时通知和协作工具。
Errorception
errorception.com
Errorception 有助于查找 JavaScript 错误并将错误分组在一起。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一个 Chrome 扩展，可让您通过语音旁白录制屏幕，并通过单击按钮将技术日志连同技术日志一起发布到 jira。从 QA 到修复，节省了修复错误的大量时间。对测试人员来说更容易，对开发人员来说更高效！
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 帮助 SaaS 团队更快地消除面向用户的错误。借助 Bugpilot，客户支持和工程师可以在几秒钟内获得理解、排除故障和修复错误所需的所有详细信息。得益于我们的人工智能自动驾驶仪，即使是非技术人员也能明白出了什么问题。 ### 获取**详细信息** 客户支持可以立即了解最终用户屏幕上发生的情况，无需提出任何问题或等待他们回复；借助 Bugpilot 的智能会话录制，每当用户开始与客户支持人员对话时，团队中的每个人都会获得屏幕录制和大量技术细节。 **自动化无聊的任务！** 如果您和您的团队仍在手动填写错误报告表格，争论缺少的细节，进行毫无意义的“在我的计算机上运行”对话，并要...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是错误和崩溃报告工具，也称为问题跟踪工具，允许开发人员查看错误和崩溃。该工具将帮助开发人员消除错误和崩溃报告的困难且耗时的任务。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最...
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs 是一种错误跟踪和管理工具，可帮助技术和非技术团队（开发人员、QA、设计人员、支持人员等）在几秒钟内创建数据丰富的错误报告，以指数方式缩短问题解决的周转时间。