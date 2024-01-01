错误跟踪软件 - 最热门应用 - 不丹

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
错误跟踪软件或问题跟踪软件是指质量保证 (QA) 和软件开发团队用来报告软件错误和问题的软件。彻底的错误跟踪对于良好的软件开发至关重要。错误跟踪软件提供了一个存储库，用于解释如何重现错误以及问题的普遍性，并允许企业对多个项目或应用程序中的不同错误进行分离、优先排序、排序和提供有关不同错误的通信。错误跟踪软件通常由（QA）团队管理，并允许他们与开发人员、业务部门以及客户快速沟通是否、如何以及何时修复错误。错误跟踪软件可以与项目管理、开发和测试自动化工具集成。
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
Jira
atlassian.com
JIRA 是团队规划和构建优秀产品的跟踪器。成千上万的团队选择 JIRA 来捕获和组织问题、分配工作并跟踪团队活动。在您的办公桌上或在旅途中，JIRA 可以通过新的移动界面帮助您的团队完成工作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前称为 Clubhouse）- 致力于编码，而不是工具。 项目管理从未如此简单。我们将流程引入您的软件团队的工作流程。使用 Shortcut 计划、协作、构建和衡量成功。 50 万开发人员使用 Shortcut 来管理软件项目。小团队永久免费。一种快速、轻量且强大的项目规划和产品创建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用于项目管理、任务跟踪、版本控制和错误跟踪的一体化在线工具。将项目和代码管理结合在一起，团队可以在一个平台上规划工作、跟踪进度和发布代码。团队使用待办事项列表来提高透明度、打破孤岛、提高工作效率并简化复杂的项目。值得注意的功能包括子任务管理、可定制状态、看板式板、甘特图、燃尽图、Git 和 SVN 集成以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一个脆弱性协调和漏洞赏金平台，可将企业与渗透测试人员和网络安全研究人员联系起来。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以拥抱和利用众包安全性和网络安全研究人员作为其业务模型的Linchpins；它是同类网络安全公司。截至2020年5月，Hackerone的网络已经支付了1亿美元的赏金。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 将任务和项目管理与时间跟踪和计费相结合，为自由职业者、顾问和团队提供多功能、一体化的生产力工具。管理任意数量的客户相关任务或内部任务变得简单。快速捕获任务，直观地组织您的工作量，委派、协作并跟踪任务上花费的任何时间 - 以任何小时费率。 todo.vu 将任务与时间跟踪和计费独特地集成在一起，这意味着团队可以不间断地工作，同时在后台自动计算时间成本总计。查看工作日的每一分钟都去哪儿了，跟踪团队和项目进度，在几分钟内开出详细的发票，并使用真实数据来微调您的工作方式。所有这些都提高了效率、盈利能力和服务透明度，超出了客户的预期。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker 是来自 Zoho 的协作错误跟踪软件，Zoho 是一个受到全球超过 3500 万用户信赖的品牌。 BugTracker 帮助您跟踪错误从开始到结束的生命周期，确保您每次都能按时构建和交付出色的产品。设置自动通知、业务规则和自定义工作流程，以更快地跟踪和解决错误。为您的客户定义切合实际的期望，并通过服务水平协议超越它们。
Rollbar
rollbar.com
借助 Rollbar 的持续代码改进平台，主动实时发现、预测和解决错误。 Rollbar 全面覆盖用户依赖和喜爱的所有应用程序。在 Rollbar 的帮助下，自动执行实时错误响应，确保客户更满意，开发团队更高效。
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 监控应用程序的错误并提供可操作的见解以提高应用程序稳定性，以便您可以就是否专注于功能构建或错误修复做出数据驱动的决策。 BugSnag 通过强大的分段和集中警报来提供对应用程序的实时可见性，以优先处理重要的错误。 BugSnag 的全栈监控拥有 30 多个集成，可与您最喜欢的工具配合使用，以进行快速错误调查和路由，最大限度地减少对用户体验的进一步影响。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 开发团队的终极反馈解决方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改变了 Web 开发团队收集、管理和根据反馈采取行动的方式。无论您是繁忙的网络代理机构、充满活力的 SaaS 公司，还是管理复杂的电子商务平台，Marker.io 都是您的首选解决方案，可帮助您实现更有组织、更高效、更具协作性的反馈流程。 主要特点： * 反馈小部件：使用带注释的屏幕截图轻松捕获反馈。 * 元数据收集：自动收集设备类型、浏览器版本和反馈 URL 等基本数据。 * 会话重播视频：通过捕捉用户操作的短视频获取背景信息。 * 深入的技术洞察：收集控制台日志和网络请求，以全面了...
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和项目协作平台。我们为全球 5,500 多家客户提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 存储库云托管以及集成项目管理。 Assembla 借助我们的最佳实践 VCS 帮助开发团队满足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合规标准。拥抱敏捷、满足合规性并保持创新，同时从具有行业领先的合规性和安全性的中央控制点管理所有项目和源代码。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 是一个用户反馈平台，专为产品团队收集特定于产品的见解、加速用户测试并改善利益相关者反馈循环而设计。产品团队致力于以用户为中心的流程，并依靠 Usersnap 来获得清晰的产品决策。红帽、第一银行、乐高和哈佛大学等公司与 Usersnap 合作，以在企业发展和运营方面取得优异成绩。 Usersnap 是一个用于捕获、组织、响应和扩展用户反馈以进行敏捷产品测试和即时功能验证的平台。以下是最流行的用例： - 网站客户反馈。 - 设计和开发的质量保证。 - 管理 UAT（用户验收测试）或 Beta 测试。 - 收集功能请求。 - 产品内用户研究。 您如何知道您需要用户反馈解决方案...
DoneDone
donedone.com
如果您正在寻找任务跟踪器和共享收件箱中最基本的功能，那么 DoneDone 就是您的最佳选择。我们努力使我们的产品简单易用，以便您可以专注于完成工作。借助 DoneDone，客户支持和产品团队可以比以往更高效地合作。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
Raygun
raygun.com
即时了解软件的运行状况，以便在问题影响客户之前主动识别和解决问题。 Raygun 的数字体验监控工具套件可在整个技术堆栈中呈现可操作的、以客户为中心的见解。监控并提高软件质量和性能，以提供快速、无错误的体验，让您的客户满意并发展您的业务。 Raygun 的产品涵盖三个主要领域，所有领域都相互完全集成，以释放深刻而强大的见解，这与您的团队以前经历过的任何事情都不一样。崩溃报告 - 以更快的速度和准确性修复错误。通过精确到代码行的精细诊断，直接找到崩溃和错误的根本原因。更快地复制和解决问题，提高可靠性，并腾出时间进行更有意义的工作。真实用户监控 - 提供完美的软件体验。通过您可以信任的每个用户、会...
Honeycomb
honeycomb.io
找到您最复杂的应用程序问题 - Honeycomb 的可观察性解决方案向您展示用户在复杂且不可预测的环境中体验代码的模式和异常值。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是产品、营销、销售和支持团队通过网站反馈、错误跟踪、移动应用程序反馈和客户反馈等工具收集视觉反馈、协作和管理想法的最快方式。目前，为了审查和跟踪网站和移动应用程序上的错误，人们通常采用传统方法，例如截屏、创建冗长的电子邮件线程或与开发人员进行耗时的会议。这些方法可能会令人沮丧，并且常常会导致整个过程中的沟通不畅和延误。这就是我们构建 ruttl 的原因！凭借其强大的功能，用户现在可以轻松编辑内容、替换图像以及对网页元素进行设计更改，同时无缝共享需要开发人员实施的各种更改。 ruttl 拥有超过 15000 名用户，简化了视觉反馈流程，并成为世界各地设计师、开发人员和机构的首选工具。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款网站反馈和错误跟踪工具，非常适合机构、设计师、Web 开发人员、营销人员和项目经理。 BugHerd 可以轻松收集和管理网站上的反馈。借助 BugHerd，您和您的客户可以在查看网站时将反馈固定到网站，从而快速、简单地指出错误、缺陷和需要进行的更改。简单的网站注释和错误报告 自动捕获技术信息 通过看板进行集中任务管理 与 Slack、Jira、Trello、Asana 等工具的双向集成 如果您希望您的网站项目顺利运行、符合预算并符合预算当时，BugHerd应该是您网站反馈工具的首选。您的客户会发现它使用起来很愉快，并且它将完全简化您内部运行项目的方式。立即开始 14 天免...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不仅仅是一家众包安全公司；我们是一个由网络安全爱好者组成的社区，为了一个共同的目标而团结在一起：保护组织免受攻击者的侵害。通过我们的人工智能平台，将我们的客户与适合他们需求的值得信赖的黑客联系起来，我们使他们能够收回控制权，并在最复杂的威胁面前保持领先地位。 Bugcrowd 安全知识平台用统一的解决方案取代了多种工具的成本/复杂性，用于众包笔测试即服务、托管错误赏金、托管漏洞接收/披露以及攻击面管理（提供单点定价）- 一切都共享相同的基础设施可实现规模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各个行业拥有 10 多年的经验和 100 多个客户，包括 OpenAI、澳大利亚国民银...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 集成了任何软件项目最关键的工具。 Bug 和问题跟踪、Git 或 Subversion 中的源代码以及参考资料都在整个团队熟悉的环境中无缝共存。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Axosoft
axosoft.com
我们热爱软件。我们喜欢帮助他人创建软件。我们喜欢软件可以为企业带来的竞争优势。我们喜欢这个软件让我们每天的生活变得更轻松，从预订晚餐餐桌到自动刹车并拯救生命。软件太棒了！我们很高兴能够更快地交付您的软件。你们有 Scrum 团队吗？然后尝试在 Axosoft Scrum 中管理您的产品待办事项、冲刺和用户故事。您的团队会喜欢自动燃尽图、可定制的工作流程和发布规划功能，这些功能使 Scrum 实践更加高效。当您的团队将 Axosoft Scrum 与其他组件结合起来时，您将能够将缺陷与版本关联起来，并将功能请求转化为积压项目。对于只需要跟踪错误的团队来说，Axosoft Bug Tracker ...
Webvizio
webvizio.com
Webvizio 是一款免费的网站反馈工具和网站审核软件，专为经理和团队设计，可以轻松地实时协作进行网站修订。网站开发方面的协作可能会很麻烦。获得控制权并为您的团队提供清晰的信息！利用单一平台供客户、经理和开发团队留下视觉反馈并有效协作进行 Web 开发项目。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一个持续漏洞评估平台，可进行漏洞赏金计划和下一代渗透测试（VAPT）等全面的安全运营，以帮助初创公司和企业有效识别、管理和缓解漏洞。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是为了让软件完美运行。 我们的平台将广泛而深入的可观察性、持续运行时应用程序安全性与先进的 AIOps 相结合，从数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。
Userback
userback.io
隆重推出 Userback，这是领先的用户研究平台，适合希望了解用户并打造更好产品的小型团队。借助 Userback，您可以收集元数据丰富的视觉反馈，并通过 NPS、CES 和 CSAT 指标等应用内调查深入了解用户的情绪和行为。通过完整的会话重播功能，为任何反馈添加深层背景。创建用户细分并从登录的那一刻起跟踪每个用户。仅调查对您重要的群体，并了解您在从试用到流失的整个生命周期中的用户体验。通过品牌功能门户、公共路线图以及所有反馈的集中位置将这一切包裹起来，从而将反馈开销减少 70%，并将反馈关闭时间延长 10 倍。没有代码？没问题，立即开始使用无代码的浏览器扩展，非常适合内部 QA 和错误跟...
Memfault
memfault.com
物联网设备的云调试和可观察性。通过使用 Memfault 升级您的 Android 和基于 MCU 的设备，降低风险、更快地交付产品并主动解决问题。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla 是一个“缺陷跟踪系统”或“错误跟踪系统”。缺陷跟踪系统允许个人或团队开发人员有效地跟踪其产品中的突出错误。大多数商业缺陷跟踪软件供应商收取巨额许可费。尽管是
Shake
shakebugs.com
获取不真实的数据来解决您的应用或网络中的实际问题。 Shake 不仅仅是一个错误和崩溃报告工具——它让所有开发人员、首席技术官和测试人员达成共识。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立于 2015 年，是一个全球性的 Bug 赏金和 VDP 平台。 YesWeHack 通过 Bug Bounty（按发现的漏洞付费）为公司提供创新的网络安全方法，将 170 个国家/地区的 45,000 多名网络安全专家（道德黑客）与组织联系起来，以保护其暴露的范围并报告其网站、移动应用程序中的漏洞，基础设施和连接设备。 YesWeHack 遵守最严格的欧洲法规，为全球数百个组织运行私人（仅基于邀请）计划和公共计划。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 还提供：漏洞披露政策 (VDP) 的创建和管理解决方案、Pentest 管理平台、名为 Dojo ...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一个值得信赖的数字体验平台，它将会话重播、前端错误监控、产品分析和优先级排序合二为一，同时确保隐私和安全。你能用 Zipy 做什么？ > 了解用户行为以避免流失 > 监控实时用户和实时错误以获得可操作的见解 > 使用内置开发工具缩短解决 JS 和 API 错误的时间 > 与团队成员协作解决客户体验问题 > 获取客户旅程视频重播、网络日志、控制台日志和堆栈跟踪都集中在一处 谁可以使用 Zipy？ Zipy 对于必须解决客户问题的产品团队、业务分析师、客户成功、客户支持和开发人员最有用。使用 Zipy 将实现什么目标？ > 将 TTR 降低 50%，节省支持和开发团队的调试时间 > 通...
Errorception
errorception.com
Errorception 有助于查找 JavaScript 错误并将错误分组在一起。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一个 Chrome 扩展，可让您通过语音旁白录制屏幕，并通过单击按钮将技术日志连同技术日志一起发布到 jira。从 QA 到修复，节省了修复错误的大量时间。对测试人员来说更容易，对开发人员来说更高效！
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是错误和崩溃报告工具，也称为问题跟踪工具，允许开发人员查看错误和崩溃。该工具将帮助开发人员消除错误和崩溃报告的困难且耗时的任务。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最...
Gleap
gleap.io
适用于应用程序和网站的一体化客户反馈工具。通过详细报告将错误修复速度提高 10 倍，与用户一对一联系，通过功能请求和调查发现用户真正想要什么。
zipBoard
zipboard.co
数字内容的可视化审查、批准和问题跟踪。更快地标记、录制屏幕和协作。免费注册！
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一种应用程序性能监控，可帮助开发人员在客户发现之前发现并修复性能问题，从而简化故障排除。凭借实时警报、以开发人员为中心的 UI 以及将瓶颈直接与源代码联系起来的跟踪逻辑，Scout APM 可以帮助您花更少的时间进行调试，而将更多的时间用于构建出色的产品。快速识别、确定优先级并解决性能问题（内存膨胀、N+1 查询、缓慢的数据库查询等），而代理可以以很少的开销来检测您所需的依赖项。 Scout APM 是由开发人员为开发人员构建的，并监控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 应用程序。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 允许团队直接在 Chrome 中注释和编辑任何实时网站或网络应用程序。无需再浪费时间和精力进行屏幕截图、视频通话以及无休止的电子邮件和聊天。改进任何页面并在几秒钟内与您的团队分享结果。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的渗透测试和完全管理的错误赏金即服务可帮助安全团队在漏洞被利用之前发现有影响的漏洞，而无需传统错误赏金和手动测试的复杂性、成本和麻烦。 Inspectiv 平台允许您按优先顺序审查漏洞发现结果、过滤噪音、获取对您重要的信号，并无缝地协调您的行动。请访问inspectiv.com 了解更多信息。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全集成的生产力平台与尖端人工智能相结合，重塑人们的工作方式。我们相信让生产力变得快速、智能且简单。 Kroolo 不仅仅是一个平台；更是一个平台。它是一个动态工作区，旨在将所有基本工具集中在一个集中工作区中 - 不再需要从一个应用程序跳转到另一个应用程序。我们的平台无缝集成项目、目标、任务、文档和协作，为当今的业务运作方式提供整体解决方案。 主要特点： * 人工智能驱动的效率：Kroolo 的核心在于强大的人工智能编排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配备了 1,000 多个模板，确保项目、目标和文档的创建不仅快如闪电，而且结果高度相关且立即可用，为人工智能驱...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun 被评为 2021 年 Gartner 酷供应商，它构建了一个 IDE 原生可观察性和调试平台，使开发人员能够根据需要安全地将日志、指标和跟踪实时添加到生产和登台环境中。无需修补、重新部署或重新启动。开发人员使用 Lightrun 来满足多种代码级可观察性需求，包括： * 代码级警报（Java、Node.js、Python、.NET） * 功能验证 * 生产中的测试/调试 * 云原生应用程序、无服务器等故障排除 *通过 Log Optimizer(TM) 实现日志优化功能 通过消除在本地重现错误或发布新软件版本以添加新日志或指标来解决生产问题的需要，Lightrun 的客户持续...
Ybug
ybug.io
Ybug 简化了从网站用户或测试人员接收视觉反馈和错误报告的过程。为您的用户/测试人员提供反馈小部件或浏览器扩展，并允许他们发送反馈以及带注释的屏幕截图。 Ybug 自动捕获一些浏览器环境信息、javascript 控制台和其他元数据。您是否已使用项目管理工具、团队聊天或客户支持服务？没问题！ Ybug 与许多第三方应用程序集成，例如 Asana、Basecamp、GitHub、GitLab、Teamwork Projects 等。
Aiveo
aiveo.ca
一个简单的问题跟踪器，可以进行定制以适应您团队的独特流程。从规划、工作到报告，Aiveo 为您提供从项目开始到结束的全程服务。 Aiveo 是一个简单的、可定制的问题跟踪器，适合各种规模的团队。
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是可视化反馈工具，可以轻松报告网站错误。节省 20% 的网站反馈和 Bug 跟踪时间。
Seagence
seagence.com
Seagence 是一种生产监控解决方案。 Seagence 将其执行路径技术与机器学习相结合，发现所有生产缺陷的根本原因，并发出警报。借助 Seagence 提供的缺陷及其根本原因，您可以修复损坏的代码并节省大量调试时间，从而缩短 MTTR。 Seagence 消除了调试和故障排除的需要，不仅有助于提高代码质量，还改善了用户体验。 Seagence 不需要对客户应用程序进行任何代码更改，无需任何警报规则、阈值和可疑异常配置等知识即可发现缺陷。 Seagence 还提供了广泛的调试详细信息，以防需要进行调试。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一种用于 Web 应用程序的可视化审查和错误检查工具。它允许您对任何网站或网络应用程序发表评论，并通过交互式录音在正确的上下文中查看错误。您可以直接通过浏览器与整个团队一起使用它。您不必再截屏即可使代码实现反馈可见。您只需打开链接并将您的评论固定在网站上即可。单击图钉将使您的团队直接进入预览并在正确的上下文中显示评论。您还可以使用视觉检查模式跟踪错误。现在您可以跟踪用户会话并按照导致错误的步骤进行操作。借助视觉检查工具，您可以轻松追踪并修复问题。您可以邀请您的团队成员或外部来宾，并将所有通信保留在一处。决定谁可以主动发表评论或仅查看您的项目进度。
Owltics
owltics.com
我们构建了一个 B2B 应用程序，帮助您的团队只需点击 2 次即可更快地报告错误。对于每个错误，我们都会捕获控制台、网络、事件、本地存储和设备信息等日志。这些日志可以发送到 Jira/Slack。现在，利用这些数据，开发人员可以更快地修复错误。这是给谁的？ -QA 工程师报告更多错误 -开发人员轻松调试 -支持/客户让客户更满意 -产品经理更快发货 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是开发人员、测试人员或客户支持团队的成员，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智能传感器来监控应用程序的运行状况，并在发现任何错误时通知您，以便您快速采取行动修复错误。支持团队使用和基于角色的访问，使团队中的合作能够顺利进行，而简单邮件传输协议意味着日志会直接发送给您。您需要的所有信息都将集中在一处，并进行分组以便于解析。免费开始我们的 30 天免费试用。
Finotes
finotes.com
Finotes 是 Finotes Inc（一家特拉华州公司，成立于 2018 年）的产品。该产品帮助移动应用程序开发人员检测错误并收集所有可能的数据以重现这些错误。这有助于开发人员更快地修复它们。 ⦿ 捕获内存泄漏、ANR、应用程序挂起、帧速率问题、冻结帧、HTTP 问题、异常、屏幕加载延迟、崩溃等。 ⦿ 在开发、测试和上线阶段无缝工作。 ⦿ Android SDK 可用于 Java 和 Kotlin。 ⦿ iOS 和 watchOS 框架可用于 Objective-C 和 Swift。 ⦿ Flutter插件