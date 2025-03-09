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最热门 最近添加 浏览器隔离软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

浏览器隔离软件使公司能够通过为用户提供虚拟、抽象的 Web 浏览器来保护端点。这些隔离的浏览器将网络浏览活动与端点分开，因此如果出现漏洞或恶意软件注入，只有浏览器受到损害，而不是设备本身受到损害。公司实施这些工具来跨多个远程端点实施安全策略，从而使管理员能够增强对访问的控制并提高跨用户网络和设备的威胁可见性。 这些产品以无缝方式提供浏览器，使用户可以轻松访问 Web 应用程序和潜在风险站点，同时保护其端点设备。尽管其中一些工具可能类似于主要控制站点可访问性和 URL 过滤的安全 Web 网关，但浏览器隔离解决方案通过创建完全隔离的 Web 执行环境而更进一步。